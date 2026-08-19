मूलांक 5 को आज बुध से मिलेगी राहत, बस तुलना करने से बचें, पढ़ें आज का अंक राशिफल
मूलांक 5 वालों को 19 अगस्त के दिन बुध ग्रह से राहत मिलेगी। हालांकि दिन में कई ऐसे मौके आएंगे जिसमें ना चाहते हुए भी तुलना की भावना आ जाएगी। जानें आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना है? पढ़ें आज का अंक राशिफल।
Aaj Ka Ank Jyotish Mulank 5 Bhavishyafal 19 August 2026: ऑफिस या घर में किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है। बुध की तेज समझ और बातचीत की कला आपको सही लोगों तक बात पहुंचाने में मदद करेगी। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 पहल करने का साहस दे रहे हैं। प्रतियोगिता, चयन प्रक्रिया या किसी आवेदन से जुड़ा काम हो तो अपनी तैयारी भरोसे के साथ रखें।
फोन पर बातचीत में साफ और छोटे जवाब आपकी छवि बेहतर बना सकते हैं। कागज, फॉर्म और जरूरी तारीखों की जांच जरूर करें। कई विकल्प सामने हों तो पहले अपनी प्राथमिकता तय करें। आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, बस हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी चंचल बातचीत माहौल को हल्का कर सकती है। पार्टनर किसी योजना या अपनी चिंता पर राय मांगें तो केवल सलाह देने के बजाय उनका पक्ष भी समझें। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि या तैयारी को लेकर उत्साह रहेगा। तुलना करने से बचें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ता है। फोन पर बात करते समय मजाक में कही गई बात को सामने वाला गंभीरता से ले सकता है। शब्दों को थोड़ा सोचकर चुनना बेहतर रहेगा। अपनापन दिखाने के लिए छोटा सहयोग और सच्ची तारीफ काफी होगी।
करियर राशिफल
पढ़ाई, इंटरव्यू, टेस्ट या काम की प्रतिस्पर्धा में आपकी तैयारी काम आ सकती है। बुध गणना, तर्क और कागजी काम का स्वामी है, इसलिए आंकड़ों, दस्तावेजों और प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दें। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की ऊर्जा आपको आगे बढ़कर मौका पकड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है। केवल बोलने पर नहीं, अपने काम के उदाहरण पर भी भरोसा रखें। बिजनेस से जुड़े लोग प्रस्ताव, रेट और शर्तों को व्यवस्थित ढंग से भेजें। विद्यार्थियों को अभ्यास के दौरान समय सीमा रखकर प्रश्न हल करने से लाभ मिल सकता है।
फाइनेंस राशिफल
कमाई से जुड़ा कोई अवसर, अतिरिक्त काम या शेयर बाजार की चर्चा ध्यान खींच सकती है। लाभ की संभावना देखकर पूरी रकम एक ही जगह लगाने के बजाय अपनी सीमा पहले तय करें। बुध आपको हिसाब समझने की क्षमता देता है। आय और जरूरी भुगतान का छोटा रिकॉर्ड बनाना उपयोगी रहेगा। किसी टेंडर, आवेदन या व्यावसायिक सौदे में फीस और शर्तों को पढ़े बिना सहमति न दें। लॉटरी जैसे विकल्प को मनोरंजन तक सीमित रखना समझदारी होगी।
हेल्थ राशिफल
लगातार सोचने और फोन पर कई बातचीत करने से सिर भारी या गला थका हुआ लग सकता है। काम के बीच कुछ मिनट चुप रहकर आंखें बंद करें। बोलते समय पानी पास रखें और बहुत ठंडी चीजों से दूरी रखें। दिन के कामों की सूची छोटी रखें, ताकि दिमाग पर अनावश्यक दबाव न बने। हल्की सैर या सीढ़ियां चढ़ना शरीर की सुस्ती घटा सकता है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: आवेदन में तारीख और दस्तावेज दोबारा जांचें। फोन पर अधूरी जानकारी न दें। जोखिम वाले विकल्प में तय सीमा से आगे न बढ़ें।
आज की सलाह: तैयारी को साफ रखें, अवसर पर आत्मविश्वास से अपनी बात रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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