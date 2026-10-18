मूलांक 5 राशिफल 18 अक्टूबर: आज आपकी बात में होगा दम, लेकिन तीखा लहजा बिगाड़ सकता है खेल
मूलांक 5 राशिफल 18 अक्टूबर: बुध के प्रभाव से बातचीत में रहेगा प्रभाव, पर तीखे लहजे से बचें। जानें आज का लव, करियर, धन, स्वास्थ्य राशिफल और शुभ अंक-रंग।
मान लीजिए आप बाजार में किसी दुकानदार से दाम, क्वालिटी या सामान की डिटेल पूछ रहे हैं। बात सही हो सकती है, पर लहजा ज्यादा तीखा हुआ तो सामने वाला तुरंत बंद भी हो सकता है। अंक 5 के लिए यही बात पूरे दिन पर लागू होती है। बुध आपको तेज दिमाग, साफ तर्क और तुरंत जवाब देता है। लेकिन हर जगह अपनी बात आखिरी साबित करने की कोशिश थकावट भी दे सकती है। 18 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 9 आपकी बात को जोर से आगे बढ़ाना चाहेगा, जबकि भाग्यांक 2 याद दिलाएगा कि सामने वाले की जगह भी उतनी ही जरूरी है। समझदारी यह रहेगी कि सवाल पूछें, पर किसी की सीमा में घुसकर जवाब ना खींचें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बातचीत है, पर यही चीज दबाव भी बना सकती है। अगर आप बार बार पूछताछ के अंदाज में बात करेंगे तो पार्टनर या घर के लोग खुलने के बजाय सिमट सकते हैं। बुध का असर आपको हर बात की वजह जानना चाहता है, मगर हर भावना तुरंत शब्दों में नहीं आती। इसलिए थोड़ा स्पेस देना बेहतर रहेगा। कोई बात खटक रही है तो एक बार साफ कहें, फिर सामने वाले को सोचने का समय भी दें। नरमी से पूछा गया सवाल ज्यादा सच्चा जवाब दिला सकता है।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है, खासकर जहां कागज, नंबर, हिसाब, डाटा, सेल्स या बातचीत से बात बनती हो। दुकान, काउंटर, क्लाइंट डीलिंग, मीटिंग या नेगोशिएशन में आपकी बात असर डालेगी। फिर भी हर छोटी गलती पकड़कर सामने वाले को घेरना ठीक नहीं रहेगा। ऑफिस में सहकर्मी या ग्राहक आपकी जानकारी मानेंगे, लेकिन टोन अगर आदेश वाला हुआ तो सहयोग ढीला पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी संकेत है कि सवाल पूछना ठीक है, पर बहस में पढ़ाई का समय ना जाए। मूलांक 9 काम को तेज धक्का देता है, जबकि भाग्यांक 2 कहता है कि टीमवर्क से नतीजा ज्यादा साफ निकलता है।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में गणना आपकी ताकत है। बुध के कारण आप रेट, मार्जिन, छूट, बिल और बाकी रकम जल्दी पकड़ लेते हैं। फायदा इसी में है कि खरीदारी, ऑर्डर या पेमेंट से पहले शर्तें साफ सुन लें और उतना ही बोलें जितना जरूरी है। ज्यादा खींचतान में छोटा लाभ भी हाथ से निकल सकता है। अगर कोई रकम अटकी है तो विनम्र लेकिन स्पष्ट फॉलो अप बेहतर रहेगा। कागज, मैसेज या पेमेंट का छोटा रिकॉर्ड संभालकर रखें।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
दिमाग बहुत सक्रिय रहने से सिर भारी, आंखों में थकान या पेट में हल्की कसावट महसूस हो सकती है। जब मन हर बात की तह तक जाना चाहता है, तब शरीर भी ढीला नहीं पड़ता। बीच बीच में पांच मिनट शांत बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सादा खाना और थोड़ा धीमे चबाकर खाना भी राहत देगा। दिन में दो बार गहरी सांस लेकर बोलने की रफ्तार कम करें।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी बुद्धि और वाणी का सही तथा मर्यादित प्रयोग करने का है। बुध देव का प्रभाव आपको हर चर्चा में आगे रखेगा, लेकिन मूलांक 9 का उत्साह और भाग्यांक 2 का संयम आपको दूसरों के स्वाभिमान का ध्यान रखने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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