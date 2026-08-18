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मूलांक 5 राशिफल 18 अगस्त 2026: सही समय पर सही जवाब दिलाएगा फायदा, जल्दबाजी से बचें

By Anita Baranwal
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मूलांक 5 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जल्दबाजी से बचें, संचार में स्पष्टता रखें और अवसर का लाभ उठाएं। जानें अंक 5 के जातकों का आज का लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण राशिफल।

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मूलांक 5 राशिफल 18 अगस्त 2026

18 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 5 वाले जातकों के लिए सही समय पर सही जवाब देने वाला रहेगा। बुध आपकी सोच को तेज और बातचीत को असरदार बना सकता है। ईमेल, संदेश, कॉल और रोज के छोटे कामों में स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी। किसी पुराने परिचित से फिर जुड़ने का मौका बन सकता है। नया संपर्क भी आगे काम आ सकता है, इसलिए अपना परिचय और उद्देश्य साफ रखें। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 आपको केवल निजी लाभ नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने वाली बातों पर भी सोचने को प्रेरित करेंगे। किसी जरूरी जानकारी को आगे भेजने से पहले एक बार जांच लें। बुध का बल सही शब्द, सही हिसाब और सही समय पर दिए जवाब में दिखाई देगा।

मूलांक 5 का लव राशिफल

रिश्तों में बातों की गति तेज रह सकती है। पार्टनर के साथ भविष्य, खर्च या घर की किसी जिम्मेदारी पर चर्चा हो सकती है। अपनी राय रखने के साथ यह भी समझें कि सामने वाला किस बात को जरूरी मान रहा है। पुराने दोस्त या रिश्तेदार का संदेश मन को अच्छा लग सकता है। परिवार में किसी छोटी सूचना को अधूरा ना छोड़ें, वरना गलतफहमी बन सकती है। बुध आपको संवाद की समझ देता है। मीठे लेकिन साफ शब्द रिश्तों का तालमेल बेहतर रखेंगे। जल्दबाजी से बचकर बात करने पर रिश्ते और मजबूत होंगे।

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मूलांक 5 का करियर राशिफल

कामकाज में कई छोटे कार्य एक साथ सामने आ सकते हैं। प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ेंगे तो उलझन कम होगी। ऑफिस में मेल, रिपोर्ट, डाटा या किसी प्रस्ताव की भाषा पर खास ध्यान दें। आपकी समझदारी किसी अटके काम का आसान रास्ता बता सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को पुराने ग्राहक या परिचित के माध्यम से नई जानकारी मिल सकती है। विद्यार्थी नोट्स को विषयवार अलग रखें और कठिन बिंदुओं पर प्रश्न पूछने में संकोच ना करें। आंकड़ों के आधार पर रखी गई बात आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत कर सकती है। सही समय पर जवाब देने से फायदा होगा।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

घर के छोटे खर्चों पर नजर रखना उपयोगी रहेगा। सफाई का सामान, जरूरी मरम्मत की वस्तु या रोजमर्रा की खरीदारी बजट से थोड़ा अधिक हो सकती है। खरीदारी से पहले उपलब्ध चीजों की सूची देख लें। किसी के साथ लेनदेन हो तो रकम और तारीख स्पष्ट रखें। आय बढ़ाने से जुड़ी बातचीत में संभावना दिखे तो उसकी शर्तों को समझकर ही आगे बढ़ें। बुध का व्यावहारिक स्वभाव आपको छोटे हिसाब संभालने में मदद करेगा। जल्दबाजी में फैसला ना लेने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

लगातार सोचने और जवाब देने की जल्दबाजी से आंखों में थकान या सिर पर दबाव महसूस हो सकता है। काम के बीच कुछ मिनट खिड़की के पास खड़े होकर दूर देखें। पानी की मात्रा ठीक रखें और भोजन के बाद तुरंत काम में ना लगें। मन में कई बातें चल रही हों तो उन्हें कागज पर लिख दें। इससे जरूरी काम याद रहेंगे और बेचैनी भी कम हो सकती है। हल्का भोजन और थोड़ा आराम शरीर को संतुलित रखने में सहायक होगा।

आज का दिन सही समय पर सही जवाब देने का है। जल्दबाजी से बचें और जरूरी बात लिखकर रखें तो फायदा जरूर मिलेगा। स्पष्टता बनाए रखने से दिन आसान और सफल रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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