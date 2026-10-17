मूलांक 5 राशिफल 17 अक्टूबर: तेज दिमाग के बावजूद अटक सकते हैं काम, तैयारी में कमी ना छोड़ें
मूलांक 5 यानी 5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का दिन कागजी काम और तैयारी का है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण भविष्यफल।
दिन की रफ्तार बाहर से सामान्य दिखेगी, पर भीतर कई अधूरे सवाल सिर उठाएंगे। अंक 5 के लोगों पर बुध का असर तेज सोच और तुरंत जवाब देने का रहता है, लेकिन इस बार कुछ बातों में तैयारी कम पड़ सकती है। खासकर कागज, जानकारी, रिसर्च या नियम से जुड़े काम में यह कमी साफ दिख सकती है। 17 अक्टूबर 2026 का मूलांक 8 जिम्मेदारी का हिसाब मांगता है और भाग्यांक 1 कहता है कि पहल अब टालने से बात नहीं बनेगी। अगर किसी औपचारिक काम, विभागीय प्रक्रिया या जरूरी जानकारी को आप बाद के लिए छोड़ते रहे हैं, तो उसे सहेजना बेहतर रहेगा। सवालों से बचने के बजाय एक साफ सूची बनाएं। बुध की असली ताकत यही है कि उलझन को शब्द और क्रम दिया जाए।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी व्यस्त सोच दूरी जैसा असर दे सकती है। मन किसी अधूरे काम में अटका हो, तो घर या पार्टनर की बात आधी सुनने की आदत बढ़ जाती है। इससे सामने वाले को लग सकता है कि आप टाल रहे हैं। बुध बातचीत का ग्रह है, इसलिए इस समय लंबी सफाई से ज्यादा साफ और सीधे शब्द काम देंगे। अगर किसी बात का जवाब अभी नहीं है, तो यही कह दें कि मन काम के दबाव में है। परिवार में किसी जरूरी कागज, सलाह या फैसले पर आपकी राय मांगी जा सकती है। सुनकर बोलना बेहतर रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में यह दिन खास तौर पर सावधानी मांगता है। डेडलाइन नजदीक हो और रिसर्च, डेटा, नोट्स या फाइल पूरी तरह तैयार न हो, तो दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। बुध आपको तेज दिमाग देता है, पर सिर्फ स्मार्ट जवाब हर जगह काफी नहीं होते। जहां तथ्य, गणना और लिखित तैयारी चाहिए, वहां खाली जगह पकड़ी जा सकती है। दिन की ऊर्जा भी यही कह रही है। मूलांक 8 नियम और जवाबदेही को सामने लाता है, जबकि भाग्यांक 1 आपको खुद पहल करके कमी पूरी करने को कहता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए पुराना मटेरियल फिर से देखना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में भी आधी जानकारी पर बात आगे बढ़ाना भारी पड़ सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में सीधे नुकसान का योग जरूरी नहीं, पर कागजी चूक से असुविधा बन सकती है। भुगतान, बिल, फीस, टैक्स, आवेदन या किसी सेवा से जुड़ी रकम का हिसाब मिलाकर रखें। बुध का संबंध गणना और लेनदेन से है, इसलिए छोटी एंट्री भी नजरअंदाज न करें। किसी दस्तावेज के कारण बाद में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़े, ऐसी संभावना से बचना बेहतर रहेगा। पुराने रिकॉर्ड मिलान करने से राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग लगातार सक्रिय रहने से शरीर हल्का बेचैन रह सकता है। खासकर अगर एक ही बात बार बार याद आ रही हो, तो सांस उथली चलने लगती है और ध्यान बिखरता है। थोड़ी देर शांत बैठकर जरूरी कामों को क्रम में लिखना आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। बुध प्रधान लोगों को लिखकर सोचना राहत देता है। पानी कम न होने दें और बोलने से पहले दो पल रुकें।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और ओवर कॉन्फिडेंस से से बचने का है। बुध देव की कृपा से आपकी तार्किक क्षमता बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 8 और भाग्यांक 1 का यह योग आपको आधी-अधूरी तैयारी के साथ आगे ना बढ़ने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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