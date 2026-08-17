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मूलांक 5 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज पैसों और रिश्तों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, जल्दबाजी से बचें

By Anita Baranwal
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मूलांक 5 राशिफल 17 अगस्त 2026: जानिए अंक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। व्यापार, निवेश, पारिवारिक रिश्तों और सेहत पर बरतें जरूरी सावधानी। जानें अपना आज का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।

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मूलांक 5 राशिफल 17 अगस्त 2026

17 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 5 वाले जातकों के लिए सोच-समझकर कदम बढ़ाने वाला रहेगा। मन की रफ्तार थोड़ी धीमी रखने से स्थितियां साफ दिखेंगी। बुध जल्दी समझने और विकल्प खोजने की क्षमता देता है, लेकिन हर अवसर तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 जिम्मेदारियों के साथ ठोस सोच की मांग कर रहे हैं। धन, साझेदारी या किसी को दिया जाने वाला भरोसा सोचकर ही तय करें। किसी अच्छे मित्र से राय लेने पर छूटा पहलू भी दिख सकता है। जरूरी बातें लिखकर देखने से निर्णय सही जानकारी पर टिकेगा।

मूलांक 5 का लव राशिफल

रिश्तों में आप अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाले की चिंता भी ध्यान से सुनें। पार्टनर के साथ भविष्य, खर्च या जिम्मेदारी की चर्चा हो, तो उसी समय अंतिम वादा करने का दबाव ना लें। बुध संवाद का ग्रह है, इसलिए साफ सवाल पूछना और जवाब को ध्यान से सुनना मददगार रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को आपकी राय चाहिए हो सकती है। सलाह देते समय अपनी पसंद थोपने के बजाय उन्हें सोचने का अवसर दें। जल्दबाजी से बचने पर रिश्ते में समझदारी बनी रहेगी और गलतफहमी कम होगी।

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मूलांक 5 का करियर राशिफल

ऑफिस की मीटिंग में आपके विचार उपयोगी रह सकते हैं, खासकर जब बात योजना, आंकड़ों या काम बांटने की हो। किसी नई जिम्मेदारी के लिए तुरंत हां कहने से पहले समय, भूमिका और अपेक्षाएं अच्छी तरह समझ लें। काम में जवाबदेही का महत्व बढ़ेगा। बुध की गणना क्षमता का उपयोग करके प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। छात्र किसी विषय के उत्तर लिखकर जांचें। बिजनेस में ग्राहक से किए जाने वाले बड़े वादे की शर्तें पहले स्पष्ट करना बेहतर रहेगा। सोच-समझकर आगे बढ़ने से दिन संभलेगा।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

पैसे से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय कुछ समय रोककर रखना समझदारी होगी। आय और जरूरी भुगतान का हिसाब अलग कागज पर लिखें। इससे पता चलेगा कि किस प्रतिबद्धता की वास्तव में जगह है। किसी परिचित के कहने पर उधार, गारंटी या साझा खर्च का फैसला ना करें। बुध हिसाब समझता है और दिन की ऊर्जा प्रमाण मांगती है। लेन-देन से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा। जल्दबाजी से बचकर चलने पर आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी और बाद में पछतावा नहीं होगा।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

बहुत सारी बातें एक साथ सोचने से सिर भारी या बेचैनी महसूस हो सकती है। काम शुरू करने से पहले तीन जरूरी कार्य चुनें और बाकी को बाद के लिए छोड़ दें। पानी की बोतल पास रखें, क्योंकि व्यस्तता में पानी कम पीने की आदत थकान बढ़ा सकती है। बोलने और सुनने के बीच छोटा विराम रखें। इससे मन स्थिर रहेगा और निर्णय भी बेहतर बनेंगे। हल्का भोजन और थोड़ा आराम शरीर को संतुलित रखने में मदद करेगा।

आज का दिन धन और रिश्तों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचने का है। सोच-समझकर कदम बढ़ाने से परेशानियां कम होंगी और दिन सकारात्मक रहेगा। एक रात सोचने का समय देने से सही रास्ता साफ दिखेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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