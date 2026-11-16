मूलांक 5 वालों के लिए 16 नवंबर का दिन कैसा रहेगा? अधूरी जानकारी बन सकती है आज परेशानी
मूलांक 5 राशिफल 16 नवंबर 2026: आज किसी सरकारी परियोजना की तैयारी में कमी महसूस हो सकती है और अधूरे जवाब परेशानी बढ़ाएंगे। जानिए स्वामी बुध के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
कामकाज में किसी सरकारी परियोजना से जुड़ी खोजबीन में पीछे रह जाने का एहसास होगा। कई सवालों के जवाब अधूरे रहेंगे और आगे चलकर इसका असर झेलने की संभावना है। यह बात परेशान करेगी, खासकर जब आपको लगेगा कि तैयारी के लिए पहले अवसर था। 16 नवंबर 2026 के मूलांक 7 से अंक 5 की मित्रता और भाग्यांक 1 का साथ अपनी पहल से स्थिति समझने की ओर ध्यान दिलाता है। आपके स्वामी बुध की तार्किक समझ और जानकारी परखने की क्षमता यहां उपयोगी होगी। सुबह के रूटीन में काम शुरू करने से पहले उन सवालों को लिखें जिनका उत्तर आपके पास नहीं है। अनुमान से खाली जगह भरने पर उलझन बढ़ेगी।
मूलांक 5 लव राशिफल
अधूरी तैयारी की चिंता घर की बातचीत में भी साथ रहेगी। पार्टनर से बात करते हुए आपका ध्यान बार बार काम की तरफ जाएगा। अपनी परेशानी का कारण साफ बताएं, ताकि आपकी चुप्पी का गलत अर्थ ना निकले। बुध से जुड़ी संवाद की सहजता यहां सहारा बनेगी। परिवार में किसी सवाल का उत्तर मालूम ना हो तो उसे स्वीकार करें। काम का दबाव समझाना ठीक है, लेकिन हर चर्चा को उसी विषय पर ले जाने से तालमेल प्रभावित होगा। अपनों की बात सुनने के लिए भी जगह रखें।
बुध के प्रभाव से आज मूलांक 5 वालों की तार्किक क्षमता और जानकारी जुटाने की कोशिश काम आएगी, लेकिन सरकारी परियोजना से जुड़े अधूरे जवाब परेशानी बढ़ा सकते हैं। करियर और आर्थिक मामलों में किसी भी फैसले से पहले तथ्यों की जांच करना जरूरी होगा। जानें आज किन सवालों के जवाब तलाशने होंगे और प्रेम, करियर व धन के मामले में कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी उलझनों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 5 करियर राशिफल
पढ़ाई और नौकरी में जानकारी जुटाने तथा उसकी पुष्टि करने का फर्क समझना होगा। सरकारी परियोजना की तैयारी से जुड़े स्रोत, नियम और संदर्भ ध्यान से देखें। कई सवाल अभी अनुत्तरित रहेंगे, इसलिए अपनी रिपोर्ट या बातचीत में तैयारी की वास्तविक स्थिति बताएं। अधूरी खोजबीन का असर आगे की समीक्षा में पड़ने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए संदर्भ लिखने की आदत उपयोगी रहेगी। ऑफिस या बिजनेस में किसी सरकारी काम का प्रस्ताव तैयार कर रहे हों तो पात्रता और जरूरी जानकारी जांचें। बुध की गणना और निर्णय क्षमता को तथ्यों की जांच में लगाएं। फिलहाल पेशेवर छवि चमकाने से अधिक अहम तैयारी की कमी पहचानना है।
मूलांक 5 मनी राशिफल
सरकारी परियोजना से जुड़े आर्थिक अनुमान अधूरी जानकारी पर टिके हों तो उन्हें अंतिम ना मानें। लागत, शुल्क या भुगतान की शर्तों को लेकर सवाल बाकी रहें तो उनका जवाब खोजें। आगे इन कमियों का वित्तीय असर पड़ने की संभावना है। बुध की हिसाब समझने की क्षमता यहां मददगार होगी। संभावित आय को अभी उपलब्ध रकम मानकर खर्च तय ना करें। निवेश या लेनदेन का फैसला परियोजना से मिलने वाले अपुष्ट लाभ के भरोसे ना लें।
मूलांक 5 हेल्थ राशिफल
अनुत्तरित सवाल मन में घूमते रहेंगे और काम से ध्यान हटाना कठिन लगेगा। सुबह तैयारी करते समय ही खोजबीन के लिए एक तय अवधि रखें। उसके बाद भी वही चिंता लौटे तो उसे कागज पर लिखकर रखें। बुध की लगातार सक्रिय सोच को हर खाली पल नया सवाल देना थकाऊ होगा। अपनी तैयारी में कमी दिखना असहज है, मगर खुद को लगातार दोष देना बोझ बढ़ाएगा।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक यदि सरकारी परियोजना के सभी अनुत्तरित सवालों को कागज पर लिखकर उनकी सही जानकारी जुटाने में लग जाते हैं, तो हर अड़चन दूर हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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