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मूलांक 5 राशिफल 16 अगस्त: छोटी बात परेशान कर सकती है, समझदारी से संभालें रिश्ते

By Anita Baranwal
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16 अगस्त का मूलांक 5 राशिफल: छोटी बातें मन को परेशान कर सकती हैं। रिश्तों को समझदारी से संभालें। प्रेम, नौकरी, पैसे और सेहत में क्या सावधानी रखें? पूरा राशिफल यहां पढ़ें।

Mulank 5 Rashifal Today
मूलांक 5 राशिफल 16 अगस्त

अंक 5 वाले जातकों के लिए 16 अगस्त 2026 का दिन थोड़ा संवेदनशील रहने वाला है। सुबह किसी मैसेज का जवाब लिखते हुए मन बार-बार बदल सकता है। निजी रिश्तों की छोटी असहमति आपको सामान्य से ज्यादा परेशान कर सकती है। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 मन को भीतर की बातों में उलझा सकते हैं। बुध के प्रभाव से आप हर बात का कारण खोजने लगेंगे, लेकिन हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। काम में ध्यान लगाने में कठिनाई हो, तो पहले आसान कागजी काम निपटाएं। मन भारी लगे, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सीधी बात करें।

मूलांक 5 का लव राशिफल

आज रिश्तों में किसी बात का अर्थ अपने मन से निकालने के बजाय सामने वाले से पूछ लेना बेहतर रहेगा। पार्टनर की चुप्पी को नाराजगी मान लेने से दूरी बढ़ सकती है। बुध साफ संवाद का संकेत देता है, इसलिए भावनाएं दबाने के बजाय सहज शब्दों में रखें। परिवार के बीच किसी पुराने विषय पर चर्चा हो, तो केवल अपनी शिकायत ना गिनाएं। सामने वाले की परेशानी भी समझने की कोशिश करें। किसी करीबी को आपकी चिंता महसूस हो सकती है। थोड़ी नरमी और सुनने का समय तालमेल बनाने में सहायक रहेगा। समझदारी से रिश्ते संभालने पर दिन सुकून भरा बीतेगा।

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मूलांक 5 का करियर राशिफल

ऑफिस या पढ़ाई में मन भटकने से काम की गति धीमी लग सकती है। 7 की दोहरी ऊर्जा गहराई से सोचने को कहती है, लेकिन बुध चाहता है कि विचारों को उपयोगी काम में बदला जाए। किसी रिपोर्ट, फॉर्म, प्रेजेंटेशन या गणना को छोटे हिस्सों में पूरा करें। विद्यार्थियों को कठिन टॉपिक पर लगातार बैठने के बजाय प्रश्नों के उत्तर लिखकर अभ्यास करना लाभ दे सकता है। बिजनेस में ग्राहक या सहयोगी से बात करते समय निजी तनाव को काम के निर्णय पर हावी ना होने दें। मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु नोट कर लें। इससे बात स्पष्ट रहेगी और आत्मविश्वास भी बना रहेगा।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

लेन-देन में मन की उलझन के कारण कोई विवरण छूट सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले राशि, प्राप्तकर्ता का नाम और भुगतान का कारण दोबारा देख लें। बुध गणना और कागज का ग्रह है, इसलिए रसीद या ट्रांजेक्शन संदेश संभालकर रखें। किसी परिचित के साथ खर्च बांटना हो, तो अपनी सीमा पहले स्पष्ट करें। आय से जुड़ी नई जानकारी मिल सकती है, लेकिन उसके नियम समझने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। छोटे बकाया हिसाब निपटाने से मन भी हल्का होगा और आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

मन की खींचतान से आंखों में थकान, बेचैनी या नींद से पहले विचारों की भीड़ महसूस हो सकती है। काम के बीच कुछ देर कागज पर अपने मन की मुख्य चिंता लिखें। फिर उसके सामने केवल एक अगला कदम लिख दें। हल्की चहलकदमी या खुली हवा में कुछ मिनट रहने से विचारों का दबाव कम हो सकता है। चाय या कॉफी की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि बेचैनी बढ़ सकती है। शांत रहकर स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दिन बेहतर तरीके से निकलेगा।

आज छोटी बातें परेशान कर सकती हैं, लेकिन समझदारी से रिश्ते संभालें और मन की उलझन को काबू में रखें, तो दिन सहज और सकारात्मक रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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