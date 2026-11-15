मूलांक 5 राशिफल 15 नवंबर 2026: छोटी-छोटी बातें करेंगी परेशान, जरूरी कागजों की जांच में ना करें लापरवाही
Mulank 5 Horoscope 15 Nov 2026: मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म तिथि) के लिए जानें 15 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज जरूरी कागजों की जांच में लापरवाही से बचना है जरूरी।
बुध के प्रभाव वाले आपके लिए 15 नवंबर 2026 छुट्टी लेने और कुछ समय घूमने जाने के अनुकूल है। मन बहुत गंभीर काम या लगातार ध्यान लगाने के मूड में नहीं रहेगा। काम का दबाव भी ज्यादा भारी नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा विराम लेना आसान होगा। तारीख के मूलांक 6 से अंक 5 की मित्रता और भाग्यांक 9 का साथ इस हल्के, सहज रुझान का आधार है। बुध की जिज्ञासा रोजमर्रा से अलग कुछ देखने और लोगों से मिलने की इच्छा बढ़ाएगी। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में घूमने की बात निकलेगी। छुट्टी संभव हो तो पहले अपने जरूरी काम निपटा लें। छोटा बदलाव भी मन को अच्छा लगेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
अपनों के साथ हल्की बातचीत और हंसी के पल अच्छे लगेंगे। प्रेम जीवन में किसी गंभीर मुद्दे पर लंबी चर्चा करने का मन कम रहेगा। पार्टनर को अपनी मनःस्थिति साफ बताएं और साथ घूमने का छोटा प्रस्ताव रखें। बुध की संवाद क्षमता आपकी पसंद समझाने में मददगार रहेगी। परिवार के साथ छुट्टी की योजना बनाते समय सबकी सुविधा पूछें। रिश्तों में तालमेल के लिए कार्यक्रम लचीला रखें। किसी का आराम करने का मन हो तो उस पर साथ चलने का दबाव ना डालें।
बुध के प्रभाव से आज मूलांक 5 वालों का मन छोटी-छोटी बातों में उलझ सकता है और एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऑफिस के जरूरी दस्तावेजों, पेमेंट और कागजी काम में छोटी सी लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है, वहीं अपनों के साथ बातचीत में भी गलतफहमी होने के संकेत हैं। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन। अपनी कुंडली और जीवन की उलझनों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज की रफ्तार कुछ हल्की रहेगी और नौकरी का दबाव ज्यादा भारी नहीं होगा। ऑफिस से विराम लेने के लिए दिन अनुकूल है, बशर्ते जरूरी जिम्मेदारियां पहले संभाल लें। बुध से जुड़ी निर्णय क्षमता का उपयोग करें और तय करें कि कौन सा काम लौटकर किया जा सकता है। विद्यार्थियों का लंबे अभ्यास में मन कम लगेगा, इसलिए पढ़ाई के छोटे दौर रखें। बिजनेस में बाहर जाने की योजना हो तो ग्राहकों के जरूरी संदेशों की व्यवस्था कर लें। पेशेवर प्रगति की चिंता में हर खाली घंटे को काम से भरने का दबाव ना लें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
घूमने या छुट्टी पर जाने का विचार आए तो पहले आने जाने और ठहरने का कुल खर्च जोड़ें। बुध की गणना क्षमता इस योजना को आपकी जेब के मुताबिक रखने में उपयोगी होगी। आय को लेकर कोई नया अनुमान जोड़कर बुकिंग ना करें। लेन-देन से पहले रद्द करने की शर्तें पढ़ लें। हल्के मूड में निवेश के कागज देखने का मन ना हो तो उन्हें समझने के लिए अलग समय रखें।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
मन को काम से कुछ दूरी और दिनचर्या में बदलाव अच्छा लगेगा। विराम लें तो उसे भी व्यस्त कार्यक्रम न बनाएं। घूमने की योजना में आराम के लिए खाली समय रखें। बुध की चंचलता एक साथ कई जगह जाने की इच्छा जगाएगी, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से कार्यक्रम छोटा रखें। छुट्टी का हर पल भरना भी थकाने वाला हो सकता है।
15 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक यदि आवश्यक कार्यों को समय पर समेटकर अपने लिए एक छोटी और सुकून भरी छुट्टी की जगह बनाते हैं, तो दिन बेहद आनंदमय बीतेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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