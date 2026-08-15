मूलांक 5 राशिफल 15 अगस्त 2026: आज अकेले नहीं, टीम के साथ आगे बढ़ें, तभी बनेगी बात
15 अगस्त 2026 को मूलांक 5 वालों के लिए टीम वर्क का दिन है। अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ें। रिश्तों, काम, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल पढ़ें और सही दिशा चुनें।
अंक 5 वाले लोग यानी 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 15 अगस्त 2026 का दिन काम की दिशा साफ करने का है। बुध तेजी से सोचने बातचीत करने और कई विकल्प देखने की क्षमता देता है, लेकिन बड़े लक्ष्य साथियों तक साफ पहुंचाना जरूरी रहेगा। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 सहयोग और तालमेल की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। इसलिए केवल अपनी योजना बताने के बजाय दूसरों की राय भी सुनें। विचारों का खुला आदान-प्रदान काम का माहौल बेहतर बना सकता है। समझदारी तब ज्यादा दिखेगी, जब बातों को एकदम आसान शब्दों में रखेंगे।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनी आगे की सोच साझा करने से निकटता बढ़ सकती है। पार्टनर को केवल अपनी अपेक्षाएं बताने के बजाय यह भी पूछें कि वे किस बात को लेकर सहज हैं। बुध संवाद का ग्रह है, इसलिए मन की बात दबाने के बजाय सही समय पर शांति से कहें। परिवार में किसी योजना जिम्मेदारी या खर्च पर अलग राय हो सकती है। उसे बहस बनाने की जरूरत नहीं है। मिलकर विकल्प खोजेंगे, तो तालमेल बना रहेगा। किसी अपने की छोटी उपलब्धि की सराहना करना भी रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगा और माहौल सुखद बनेगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस में आपके पास काम को बेहतर करने का उपयोगी विचार हो सकता है, लेकिन उसे अधूरा छोड़ने के बजाय उदाहरण के साथ समझाएं। टीम को यह साफ पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है और किसकी भूमिका क्या रहेगी। बिजनेस करने वालों को अपनी सेवा ग्राहक वर्ग और अगले कदम की जानकारी सहयोगियों के सामने स्पष्ट रखनी चाहिए। इससे भ्रम कम हो सकता है। बुध की गणना क्षमता आपको आंकड़े कागज और जरूरी विवरण संभालने में मदद देगी। छात्रों के लिए समूह चर्चा या किसी मित्र को विषय समझाना लाभकारी रह सकता है। तर्क समझकर पढ़ाई करें तो याद रखना आसान होगा।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों से जुड़ी योजना बनाते समय आय और जरूरी जरूरतों का साफ हिसाब रखें। किसी साझा काम में रकम जिम्मेदारी और भुगतान की शर्तें पहले ही लिखकर तय करना बेहतर रहेगा। बुध कागजी काम और गणना से जुड़ा है, इसलिए रसीद बिल या भुगतान विवरण को संभालकर रखें। बिजनेस में नए खर्च का फैसला करने से पहले देखें कि उससे काम की गुणवत्ता या ग्राहक सेवा में सचमुच सुधार होगा या नहीं। उधार के भरोसे बड़ा वादा करने से बचें। सावधानी से लिया गया फैसला आर्थिक स्थिति को मजबूत रखेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
कई लोगों से बात करते हुए मन जल्दी थक सकता है। दिन में कुछ समय शांत बैठकर अपने अगले काम लिख लें इससे विचार बिखरेंगे नहीं। बोलने या प्रस्तुति वाले काम अधिक हों, तो गुनगुना पानी लेते रहें। गर्दन और हाथों में अकड़न लगे तो हथेलियों तथा उंगलियों को धीरे-धीरे घुमाएं। काम के बीच छोटी सांसों की गिनती मन को स्थिर रखने में मदद कर सकती है। नियमित आराम और पानी पीने से थकान कम होगी तथा दिन संतुलित रहेगा।
आज का दिन अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ आगे बढ़ने का है। सरल शब्दों में योजना बताने और सुझाव सुनने से बात बनेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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