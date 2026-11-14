मूलांक 5 राशिफल 14 नवंबर 2026: हर बात की वजह जानने की जिद बिगाड़ सकती है रिश्ते, बातचीत में रखें नरमी
मूलांक 5 राशिफल 14 नवंबर 2026: आज हर बात की वजह जानने की जिद रिश्ते बिगाड़ सकती है, इसलिए बातचीत में नरमी रखें। जानिए स्वामी बुध के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अपनी बात मनवाने की कोशिश में आप कुछ ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। मन हर बात की तह तक जाना चाहेगा और बातचीत में तीखापन रहेगा। आपके स्वामी बुध की तर्क और सवाल करने की क्षमता सक्रिय रहेगी, पर हर सवाल का जवाब पाने की जिद सामने वाले को असहज करेगी। 14 नवंबर 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। इस मेल में अपनी समझ के साथ दूसरों की संवेदनाओं को जगह देना अहम रहेगा। आपको लगेगा कि बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए। फिर भी दूसरों की निजी सीमा होगी और वे उससे आगे दखल स्वीकार नहीं करेंगे। जवाब छोटा मिले तो बातचीत को वहीं विराम दें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
करीबी रिश्तों में किसी बात की वजह जानने की इच्छा तेज रहेगी। पार्टनर या परिवार से लगातार सवाल पूछना उन्हें पूछताछ जैसा लगेगा। बुध की बातचीत की खूबी तभी उपयोगी रहेगी, जब सुनने की जगह भी होगी। आपकी चिंता अपनी जगह समझने योग्य है, लेकिन हर निजी बात जानने का आग्रह तालमेल बिगाड़ेगा। सामने वाला जितना सहज होकर बताए, फिलहाल उतना स्वीकार करें। प्रेम जीवन में अपने नजरिए को अंतिम सच बताने से खिंचाव बढ़ेगा। बातचीत में थोड़ा ठहराव दोनों को अपनी बात समझने का अवसर देगा।
बुध के प्रभाव से आज मूलांक 5 वालों की तर्कशक्ति और हर बात की तह तक जाने की इच्छा तेज रहेगी। लेकिन पार्टनर या परिवार से बार-बार सवाल पूछना रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। जानें आज प्रेम जीवन, करियर और पैसों के मामले में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अपनी कुंडली और रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
पढ़ाई में विषय को गहराई से समझने की इच्छा रहेगी, लेकिन हर छोटी बात पर अटकना आगे बढ़ने में बाधा बनेगा। बुध की बुद्धि और तर्क का उपयोग सवाल को साफ रखने में करें। ऑफिस में अपना तरीका समझाते हुए दूसरों के काम करने की गुंजाइश भी रहने दें। बाजार या दुकान के काम में ग्राहक से जरूरत पूछना उपयोगी है, पर उसके निजी कारण जानने पर जोर ना दें। बिजनेस की चर्चा में बार बार एक ही दलील देना दबाव जैसा लगेगा। किसी की असहमति मिले तो पहले उसका मतलब समझें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों की चर्चा में अपने हिसाब को सही साबित करने की जिद हावी रहेगी। बुध का गणना वाला गुण रकम और शर्तें समझने में लगाएं। साझा खर्च या लेनदेन पर बात हो तो संबंधित जानकारी मांगें, लेकिन दूसरे की पूरी आर्थिक स्थिति जानने पर जोर ना दें। आय या निवेश पर आपकी राय मजबूत होगी। उसे किसी और का फैसला तय करने का अधिकार ना मानें। सहमति मिलने तक किसी आर्थिक प्रस्ताव को मंजूर हुआ ना समझें।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
हर जवाब खोजते रहने से मन एक ही बातचीत में उलझा रहेगा। बुध से जुड़ी लगातार सोच को विराम देने के लिए कुछ देर सवाल लिखकर अलग रख दें। किसी चर्चा के बाद तुरंत उसका अगला दौर शुरू ना करें। शांत जगह बैठकर आसपास की आवाजों पर ध्यान दें। आपको हर बात उसी समय सुलझाने का दबाव महसूस होगा, इसलिए अपने लिए भी थोड़ी गुंजाइश रखें।
14 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक यदि अपनी बातचीत में नरमी रखते हैं और दूसरों की निजी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो उनके सभी रिश्ते और कार्य मधुर बने रहेंगे। अपने स्वामी बुध देव की वाक्पटुता और भाग्यांक 8 के संयम का सुंदर संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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