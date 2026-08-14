मूलांक 5 राशिफल 14 अगस्त 2026: नई सीख और बदलाव से खुलेंगे तरक्की के रास्ते
14 अगस्त 2026 को मूलांक 5 वालों के लिए नई सीख और सकारात्मक बदलाव का दिन। करियर में कौशल बढ़ाने, रिश्तों में समझदारी और धन में सावधानी के योग बन रहे हैं। पूरा राशिफल पढ़ें।
अंक 5 वाले लोग यानी 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 14 अगस्त 2026 का दिन नई सीख और सकारात्मक बदलाव का है। बुध की कृपा से सोच तेज रहेगी और बातचीत तथा कागजी कामों में समझदारी से लाभ मिल सकता है। सुबह के रूटीन को व्यवस्थित रखने से भागदौड़ कम होगी। दोहरा अंक 5 आपको बदलाव को अवसर की तरह देखने की प्रेरणा दे रहा है। उपयोगी ट्रेनिंग या नई जानकारी पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी समझाने की क्षमता आज काम आएगी, लेकिन सामने वाले की जरूरत को भी जगह दें। पार्टनर के साथ भविष्य की तैयारी, कोई नया कौशल सीखने या बचत की योजना पर उपयोगी बातचीत हो सकती है। अपनी राय को अंतिम ना मानें बल्कि मिलकर रास्ता निकालें। परिवार में किसी युवा सदस्य को करियर या पढ़ाई से जुड़ी व्यावहारिक मदद की जरूरत हो सकती है। बुध का संवाद कौशल आपको सही शब्द चुनने में सहारा देगा। छोटी बात पर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय स्थिति को साफ समझना तालमेल बनाए रखेगा और रिश्ते और मजबूत होंगे।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में आगे बढ़ने के लिए कौशल बढ़ाने का समय अनुकूल है। ऑफिस में नई प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर या कोई नई जिम्मेदारी सीखने का मौका मिले तो उसे गंभीरता से लें। आपकी गणना और बात रखने की क्षमता किसी मीटिंग या पेशेवर चर्चा में अच्छा प्रभाव छोड़ सकती है। छात्र केवल पढ़ने के बजाय विषय से जुड़े सवालों का अभ्यास करें, इससे समझ मजबूत होगी। बिजनेस में पुराने संपर्क से नया काम या उपयोगी जानकारी मिल सकती है। दोहरे 5 का प्रभाव पेशेवर बदलावों को गति दे सकता है। किसी भी प्रस्ताव की शर्तें ध्यान से पढ़कर ही सहमति दें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
लंबी अवधि की बचत या निवेश योजना पर विचार करने के योग बन सकते हैं। बुध आपको आंकड़े समझने और विकल्पों की तुलना करने में मदद देगा। अपनी आय, लक्ष्य और जरूरत के अनुसार ही योजना चुनें। केवल आकर्षक रिटर्न देखकर रकम तय ना करें। किसी कोर्स, ट्रेनिंग या काम के उपकरण पर किया गया सोच-समझकर खर्च आगे बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। लेन-देन में रसीद, अवधि और नियम सुरक्षित रखें। बजट में छोटी राशि भी नियमित बचत के लिए अलग रखना बेहतर रहेगा। आज की सावधानी भविष्य को मजबूत बनाएगी।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
तेज सोच और लगातार काम के कारण आंखों में भारीपन या हथेलियों में थकान महसूस हो सकती है। लिखने, टाइपिंग या फोन संभालने के बीच उंगलियों को हल्का खोलें और बंद करें। दोपहर में कुछ मिनट दूर की वस्तु पर नजर टिकाएं। चाय या कॉफी पर निर्भर रहने के बजाय सादा पानी लेते रहें। मन में कामों की भीड़ हो तो अगले तीन जरूरी काम अलग पर्ची पर लिख लें। इससे तनाव कम होगा और शरीर को राहत मिलेगी। नियमित आराम और पानी पीने से दिन संतुलित रहेगा।
आज का दिन नई सीख और समझदारी भरे फैसलों का है। सही दिशा में किया गया प्रयास तरक्की के रास्ते खोल सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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