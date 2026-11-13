मूलांक 5 राशिफल 13 नवंबर 2026: आपकी एक बात बना सकती है बिगड़ा काम, बस सोच को रखें व्यवस्थित
मूलांक 5 राशिफल 13 नवंबर 2026: आज आपकी एक सकारात्मक बात बिगड़ा काम बना सकती है, बस सोच को व्यवस्थित रखें और खानपान पर ध्यान दें। जानिए लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
ऑफिस की मीटिंग खत्म होने के बाद हंसी मजाक और जश्न की बात छेड़ने का मन होगा। आपके लिए दिन अच्छा है और फिर से खुलकर खुशियां मनाने का भाव रहेगा। संगीत सुनें, नाचें और अपनी पसंद के लोगों के साथ इस हल्केपन का आनंद लें। 13 नवंबर 2026 के मूलांक 4 और भाग्यांक 7, दोनों से अंक 5 की मित्रता इस खुशनुमा रुझान को सहारा देती है। आपके स्वामी बुध की बातचीत और मेलजोल वाली खूबी लोगों के बीच सहज बनाएगी। काम की गंभीरता से निकलकर थोड़ी मस्ती की इच्छा स्वाभाविक है। बस, उत्साह में अपने लिए सही भोजन चुनना ना भूलें। आनंद के बीच सेहत की जरूरतों को भी जगह दें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में हल्की फुल्की बातचीत और साथ हंसने का मन रहेगा। पार्टनर के साथ पसंद का संगीत सुनना या घर पर छोटा सा जश्न रखना इस भाव से मेल खाएगा। बुध की संवाद क्षमता का इस्तेमाल केवल अपनी बात सुनाने में ना करें। सामने वाले की पसंद भी पूछें। परिवार के साथ खुशियां बांटते हुए हर किसी के खाने की पसंद और जरूरत का खयाल रखें। आपको मस्ती करनी है तो करें, लेकिन किसी अपने पर उतना ही खाने या उतनी देर साथ बैठने का दबाव ना डालें।
बुध के प्रभाव से आज आपकी बातचीत और समझदारी लोगों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में मदद करेगी। आपकी एक सकारात्मक बात बिगड़ा काम बना सकती है, लेकिन उत्साह में सेहत और खानपान को नजरअंदाज ना करें। जानें आज का पूरा हाल और पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करके अपनी जिज्ञासाएं दूर करें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई के बीच हल्कापन रखने के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस में बातचीत का खुशनुमा अंदाज रखें, लेकिन मीटिंग की जरूरी बातों और हंसी मजाक का फर्क साफ रहे। बुध का कागज और गणना से जुड़ा गुण याद दिलाता है कि जश्न के उत्साह में काम का ब्योरा अधूरा ना छोड़ें। विद्यार्थी पढ़ाई का तय हिस्सा पूरा करके मनोरंजन की जगह रखें। बिजनेस में ग्राहकों से सहज बातचीत करें और पेशेवर मर्यादा बनाए रखें। खुशी मनाने की इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं है, बस काम समेटने की व्यवस्था पहले कर लें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
खाने पीने और मनोरंजन पर कितना खर्च करना सहज रहेगा, यह पहले तय कर लें। खुशियां मनाने का दिन है, इसलिए बजट में उसकी छोटी सी जगह रख सकते हैं। बुध की गणना वाली समझ बिल देखते समय उपयोगी रहेगी। साझा आयोजन हो तो भुगतान का हिस्सा साफ कर लें। केवल जश्न के मूड में कोई खरीदारी या निवेश तय ना करें। खाने की चीज चुनते हुए कीमत के साथ उसकी गुणवत्ता और अपनी जरूरत भी देखें।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
मस्ती के बीच सबसे अहम सावधानी खाने को लेकर है। स्वाद के उत्साह में वही चीजें चुनें जो आपके लिए उपयुक्त हों। नाचने और मौज मनाने का आनंद लें, पर थकान महसूस हो तो आराम के लिए रुकें। खाने की मात्रा अपनी सहज जरूरत के अनुसार रखें। जश्न लंबा खिंचे तो भी अपनी देखभाल को उसकी आखिरी सूची में ना रखें।
13 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक यदि अपनी सोच को व्यवस्थित रखते हुए खुशियां मनाते हैं, तो उनकी वाणी और व्यवहार से हर बिगड़ा काम बन जाएगा। अपने स्वामी बुध देव की चतुराई और मित्र अंक 4 एवं 7 के सकारात्मक सहयोग का लाभ उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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