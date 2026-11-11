मूलांक 5 राशिफल 11 नवंबर: भारी मुद्दे पीछे रहेंगे, हल्की गतिविधियों में लगेगा मन
मूलांक 5 वालों को आज के दिन यानी 11 नवंबर को अपने काम पर खूब फोकस करना है। जानें आज किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है? यहां पढ़ें आज का राशिफल।
काम और घर की भारी बातों को फिलहाल पीछे रखकर हल्के फुर्सत वाले कामों में आपका मन लगेगा। किताब पढ़ना, पुरानी फिल्म देखना या किसी पसंदीदा व्यक्ति से सुखद बातचीत करना अच्छा लगेगा। 11 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 5 और बुधवार के स्वामी का अंक 5 आपसे मेल खाते हैं। इस मेल में आपके स्वामी बुध की जिज्ञासा और बातचीत का गुण सहज रूप से उभरेगा। हर बात का हल खोजने की कोशिश से कुछ राहत चाहेंगे। फोन पर बातचीत में भी किसी हल्के किस्से का साथ भाएगा। खुद को सुस्त महसूस करके दोष न दें। जरूरी जिम्मेदारी के लिए छोटी जगह रखें और बाकी फुर्सत का आनंद लें।
लव राशिफल
किसी अपने के साथ सुकून भरा पल साझा करने का मन रहेगा। प्रेम जीवन में गंभीर चर्चा फिलहाल पीछे रहेगी और हल्की बातों में अपनापन महसूस होगा। पार्टनर से किसी पुरानी पसंदीदा फिल्म का जिक्र करें या साथ देखने के लिए कुछ चुनें। परिवार में भी हर बातचीत को कामकाज से जोड़ने का दबाव न रखें। बुध का संवाद वाला गुण हंसी और सहज बातों में जगह पाएगा। किसी जरूरी विषय को टाल रहे हों तो सामने वाले को प्यार से बता दें कि उस पर फिर बात करेंगे।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में भारी विषयों से थोड़ा हटने का मन होगा। बुध की बुद्धि और जिज्ञासा को हल्के अभ्यास में लगाएं। विद्यार्थी रुचिकर अध्याय पढ़ सकते हैं या पहले पढ़ी सामग्री पर नजर डाल सकते हैं। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को देखकर ऐसे छोटे काम चुनें, जिनमें ज्यादा खींचतान न हो। बिजनेस में बड़े विस्तार की चर्चा फिलहाल पीछे रखने की इच्छा रहेगी। किसी तय काम की समय सीमा हो तो उसके लिए जगह निकालें। आराम की चाह को समझें, मगर कोई जरूरी जवाब बाकी हो तो उसकी सूचना देना ठीक रहेगा।
आर्थिक राशिफल
पैसों के पेचीदा सवालों पर लंबा सोचने का मन कम रहेगा। फुर्सत के लिए किताब या फिल्म चुनते समय उपलब्ध विकल्प पहले देख लें। हर सुखद पल के लिए नया खर्च करना जरूरी नहीं है। बुध का गणना वाला गुण छोटी रकम का हिसाब रखने में उपयोगी रहेगा। किसी जरूरी लेनदेन की तारीख हो तो उसे जांच लें। निवेश जैसे गंभीर फैसले के लिए अलग अवसर रखें, जब विवरण पढ़ने और समझने का पूरा मन हो।
हेल्थ राशिफल
हल्की गतिविधियों और आराम की ओर झुकाव रहेगा। पढ़ते या फिल्म देखते हुए एक ही मुद्रा में बहुत देर न टिकें। बीच में उठकर थोड़ा चल लें और बैठने की जगह आरामदेह रखें। बुध से जुड़ी जिज्ञासा में एक साथ कई किताबें या कार्यक्रम चुनने की जरूरत न रखें। जो अच्छा लगे, उसे अपनी सहज गति से पूरा करें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: फुर्सत में जरूरी जवाब देना न भूलें। गंभीर चर्चा रोकें तो सामने वाले को बताएं। मनोरंजन चुनते हुए छोटी खरीदारी जोड़ते न जाएं।
आज की सलाह: जरूरी काम की जगह रखकर अपनी फुर्सत को खुलकर जिएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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