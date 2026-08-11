मूलांक 5 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज कहीं भी साइन करने से पहले दो बार पढ़ें, छोटी गलती पड़ सकती है भारी
मूलांक 5 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज कहीं भी साइन करने से पहले दो बार पढ़ें, छोटी गलती भारी पड़ सकती है। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा पूर्वानुमान जानें। सावधानी अपनाकर दिन संभालें।
अंक 5 यानी 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन सावधानी और दोबारा जांच का है। बुध का प्रभाव दिमाग तेज रखेगा और बात जल्दी समझ आएगी, लेकिन अपने तरीके पर अड़ने से खिंचाव बढ़ सकता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 माहौल को नरम बना रहे हैं। बात सही हो तब भी उसका तरीका ज्यादा मायने रखेगा। जहां कन्फर्मेशन चाहिए, वहां अंदाजे पर ना चलें। छोटे शब्दों की भी जांच करना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में असली बात केवल क्या कहा यह नहीं बल्कि कैसे कहा यह रहेगी। आप जल्दी समझाने लगते हैं, लेकिन इस समय प्रियजन या साथी को निर्देश नहीं सहयोग चाहिए। अगर कोई बात बार-बार समझानी पड़ रही हो, तो टोन बदलें बात नहीं। 2 की ऊर्जा संवेदनशीलता बढ़ा रही है, इसलिए हल्की सी सख्ती भी बड़ी लग सकती है। परिवार में किसी छोटी जिम्मेदारी या पुराने वादे पर चर्चा हो सकती है। अपनी बात साफ रखें, लेकिन फैसला थोपने की कोशिश ना करें। इससे दूरी घटेगी और अपनापन बढ़ेगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई और बिजनेस में यह दिन आपकी बुध वाली ताकत की परीक्षा ले सकता है। दिमाग तेज रहेगा पर टीम या सीनियर के साथ तालमेल ज्यादा जरूरी होगा। अपनी तरफ से बेहतर तरीका बताना ठीक है, मगर उसी को अंतिम मानकर दबाव बनाना उल्टा असर दे सकता है। किसी रिपोर्ट, मेल, फाइल या जरूरी कागज की जांच खास तौर पर करें। एक शब्द, एक तारीख या एक नंबर की चूक बाद में बहस खड़ी कर सकती है। स्टूडेंट्स को उत्तर लिखते समय सवाल ठीक से पढ़ना चाहिए। बिजनेस में क्लाइंट से बात करते समय शर्तें साफ सुनें और साफ बोलें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में हिसाब सीधा रखें। बुध गणना का ग्रह है इसलिए छोटे अंतर भी पकड़ में आ सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें। लेनदेन, बिल, फीस या ऑनलाइन पेमेंट में एंट्री मिलान करना बेहतर रहेगा। 2 की ऊर्जा के कारण किसी की बात मानकर तुरंत हामी भरने का मन बन सकता है पर रकम और नियम समझे बिना आगे ना बढ़ें। लाभ से ज्यादा स्पष्टता पर जोर दें। वही आगे राहत देगा और छोटी गलती से बचाएगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
दिमाग ज्यादा चलता रहे तो शरीर चुपचाप थकने लगता है। लगातार बातचीत, कॉल या मानसिक दबाव से सिर भारी लग सकता है। बीच-बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। पानी कम पीने पर भी बेचैनी बढ़ सकती है। अगर काम के बीच चिड़चिड़ापन महसूस हो तो उसी समय जवाब देने के बजाय थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। आपकी ऊर्जा संभली रहेगी और थकान कम होगी। नियमित पानी और छोटे ब्रेक स्वास्थ्य को संतुलित रखेंगे।
आज की सलाह है कि पहले पढ़ें फिर बोलें तभी काम आसानी से सधेगा। अपनी राय को अंतिम सच मानकर ना चलें और जरूरी कागज बिना पढ़े आगे ना बढ़ाएं। छोटी सावधानी बड़ी गलती से बचाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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