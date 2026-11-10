मूलांक 5 राशिफल 10 नवंबर 2026: हर बात में कमी निकालना पड़ सकता है भारी, रिश्तों में बढ़ेगी उलझन
मूलांक 5 राशिफल 10 नवंबर 2026: आज बातचीत में कमियां निकालने की आदत से बचें, रिश्तों में उलझन बढ़ सकती है। जानिए स्वामी बुध के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
बुध की बारीकियां पकड़ने वाली बुद्धि के बावजूद आपकी बातचीत छोटी बातों में उलझी रहेगी। किसी शब्द या मामूली फर्क पर इतना ध्यान रहेगा कि सामने वाले की पूरी बात छूट जाएगी। 10 नवंबर 2026 के मूलांक 1 से आपका तटस्थ रिश्ता और भाग्यांक 4 से मित्रता है। इस मेल में बुध की गणना और तर्क की क्षमता सक्रिय रहेगी, लेकिन नजर सीमित रहने की चुनौती भी होगी। घर के छोटे खर्च में दूध की कीमत के मामूली अंतर पर बहस करते हुए पूरे महीने की जरूरतों को भूलना इसी रुझान का उदाहरण है। अपनी बात समझाने की कोशिश थकाने वाली होगी। जवाब देने से पहले सोचें कि चर्चा का असल मकसद क्या है।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में किसी पुराने वाक्य या बोलने के तरीके पर आपका ध्यान अटक जाएगा। इससे अपनापन, भरोसा और एक दूसरे की जरूरत समझने जैसी बड़ी बातें पीछे रहेंगी। प्रेम जीवन में हर शब्द का हिसाब रखना बातचीत को खींचेगा। पार्टनर की बात सुनते हुए यह पहचानें कि वह किस भावना को समझाना चाह रहे हैं। परिवार में राय अलग हो तो उसे पूरे रिश्ते का पैमाना ना बनाएं। बुध का संवाद वाला गुण तभी मददगार रहेगा, जब आप सवाल समझने के लिए पूछेंगे, कमी पकड़ने के लिए नहीं।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
पढ़ाई में छोटे तथ्य पर अटकने से विषय की मुख्य समझ पीछे छूटेगी। पहले पूरे अध्याय का केंद्रीय विचार लिखें, फिर बारीकियों पर लौटें। ऑफिस की बातचीत में किसी शब्द की शुद्धता पर बहस करते हुए काम का उद्देश्य नजर से हटेगा। बुध कागज और तर्क से जुड़ा है, इसलिए लिखित काम में अपनी टिप्पणी का मकसद स्पष्ट रखें। बिजनेस में ग्राहक की छोटी आपत्ति पर ही चर्चा टिकाने से उसकी असली जरूरत समझना कठिन होगा। करियर की दिशा पर सोचते समय केवल एक काम की कमी को पूरी क्षमता का फैसला ना बनाएं।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों पर चर्चा में छोटी रकम का अंतर ज्यादा बड़ा लगेगा और कुल बजट से ध्यान हटेगा। बुध की गणना क्षमता का इस्तेमाल पूरे खर्च का असर समझने में करें। खरीदारी में मामूली छूट देखते हुए वस्तु की जरूरत भी परखें। आय या लेनदेन की बात हो तो पहले कुल रकम और भुगतान का उद्देश्य स्पष्ट करें। निवेश पर विचार करते समय केवल एक शुल्क को आधार ना बनाएं। उससे जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
छोटी बातों को मन में दोहराते रहने से आराम के दौरान भी सोच उलझी रहेगी। हर बातचीत का सही जवाब तलाशने का दबाव खुद पर ना रखें। मन अटके तो कागज पर दो पंक्तियां लिखें कि क्या हुआ और वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। बुध की विश्लेषण क्षमता को यहीं विराम दें। कुछ देर अपनी पसंद का संगीत सुनना इस उलझन से ध्यान हटाने का सहज तरीका रहेगा।
10 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक यदि हर बात में कमी निकालने की आदत का त्याग करते हैं, तो वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अपने स्वामी बुध देव की कुशाग्र बुद्धि और भाग्यांक 4 की व्यावहारिकता का सही संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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