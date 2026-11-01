मूलांक 5 राशिफल 1 नवंबर: बातचीत से बनेगी बिगड़ी बात, घर के माहौल पर रखें ध्यान
Mulank 5 Numerology 1 November 2026: बुध, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 5 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज बातचीत से बनेगी बिगड़ी बात।
घर की छोटी छोटी बातों को सुलझाने की जिम्मेदारी इस बार आपके हिस्से आ सकती है। सुबह चाय बनते समय, बच्चों को तैयार करते हुए या किसी के जल्दी निकलने की हड़बड़ी में जो तना हुआ माहौल बनता है, वही दिन का सुर तय कर सकता है। आपका अंक 5 और बुध की ऊर्जा बातचीत, समझदारी और सही शब्द चुनने की ताकत देती है। इसलिए बात काटने के बजाय बात जोड़ने की कोशिश करें। 1 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने को कहता है, जबकि भाग्यांक 4 साफ इशारा देता है कि उलझनें सिर्फ प्लान और नियम से ही सुलझेंगी। घर के किसी बड़े सदस्य का मूड चिड़चिड़ा रहे, तो जवाब देने से पहले ठहरना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपकी नीयत साफ रहेगी, लेकिन सामने वाला आपकी जल्दी में कही बात को अलग तरह से ले सकता है। बुध का असर आपको समझाने में तेज बनाता है, पर हर बात तर्क से नहीं चलती। प्रेम संबंध में पुरानी शिकायत पर सीधी बहस करने के बजाय हल्की और साफ बातचीत ज्यादा काम दे सकती है। परिवार में किसी बड़े की नाराजगी को चुनौती ना मानें। उनकी बात पूरी सुनना ही आधा समाधान बन सकता है। मन में खिंचाव हो, तो शाम तक बात लंबी ना खींचें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई में बातचीत, मेल, कागज और टाइमिंग अहम रहेंगे। बुध का स्वभाव आपको तेज सोच देता है, इसलिए आप एक साथ कई बातें पकड़ लेंगे, लेकिन बिखराव से बचना जरूरी है। दिन की ऊर्जा ऐसी है कि पहल भी करनी होगी और सिस्टम भी मानना होगा। यही जगह है जहां मूलांक 1 और भाग्यांक 4 साथ काम करते दिखेंगे। मीटिंग, रिपोर्ट, आवेदन, फॉर्म या प्रोजेक्ट में अधूरी जानकारी बाद में अटकाव दे सकती है। स्टूडेंट्स लिखकर पढ़ेंगे तो याद बेहतर रहेगा। कारोबार में किसी पुराने संपर्क से बात आगे बढ़ सकती है, पर शर्तें साफ रखना जरूरी होगा।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में हिसाब साफ रखना सबसे अच्छा कदम रहेगा। बुध गणना और लेनदेन का ग्रह है, इसलिए छोटी रकम, बकाया, ऑनलाइन पेमेंट या घर के साझा खर्च में गलती पकड़ने की आपकी क्षमता बढ़ी रहेगी। परिवार से जुड़ा कोई खर्च चर्चा मांग सकता है। बिना पूरी बात समझे हामी भरना ठीक नहीं होगा। कमाई की तरफ सामान्य गति बनी रह सकती है, लेकिन कागजी पुष्टि और रकम का मिलान साथ साथ करें। उधार या एडवांस की बात हो, तो शब्दों से ज्यादा स्पष्ट शर्तें देखें।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
दिमाग की दौड़ शरीर से ज्यादा थका सकती है। सुबह का तनाव पेट और कंधों पर असर डाल सकता है। बहुत देर तक खाली पेट रहने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इसलिए हल्का नाश्ता टालें नहीं। काम के बीच दो तीन बार गर्दन और कंधे ढीले करें। अगर घर का माहौल भारी लगे, तो थोड़ी देर खुली हवा में चलना मन को रीसेट कर सकता है।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी वाक्पटुता और संयम का परिचय देकर माहौल को शांत करने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है एवं शुभ रंग हरा और फिरोजी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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