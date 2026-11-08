मूलांक 5 राशिफल 8 नवंबर: अपनी बात मनवाने की जिद पड़ेगी भारी, बातचीत में रखें नरमी
Mulank 5 Horoscope 8 Nov 2026: मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म तिथि) के लिए जानें 8 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज बातचीत में नरमी रखना है जरूरी।
अपनी राय मजबूती से रखेंगे और अलग सोच रखने वालों से सीधा टकराव होगा। कुछ बातचीत तीखी बहस में बदलेगी। बात सही होते हुए भी उसे कहने का तरीका परेशानी बढ़ाएगा। 8 नवंबर 2026 का मूलांक 8 आपके अंक 5 का मित्र है और भाग्यांक 2 है, फिर भी अपनी बात मनवाने में नरमी की जरूरत रहेगी। आपके स्वामी बुध बातचीत और तर्क से जुड़े हैं। यही खूबियां बहस में हर बात का जवाब देने की इच्छा बढ़ाएंगी। फोन पर बातचीत में सामने वाले का वाक्य पूरा सुनें। अपनी असहमति छोटे और सहज शब्दों में रखें। हर टिप्पणी का जवाब देना थकाने वाला होगा। बातचीत गरम हो तो उसे आगे बढ़ाने के लिए दूसरा मौका तय करें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
करीबी रिश्तों में आपकी साफगोई कुछ ज्यादा तीखी रहेगी। पार्टनर के अलग विचार पर जवाब देते हुए पुरानी शिकायतें जोड़ेंगे तो बहस बढ़ेगी। अपनी बात समझाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन बातचीत को जीत और हार का सवाल ना बनाएं। बुध की संवाद क्षमता का उपयोग अपनी भावना ठीक शब्दों में बताने के लिए करें। परिवार में किसी चर्चा के दौरान चुभता मजाक ना करें। जिस बात से तकलीफ हुई है, उसे एक उदाहरण तक सीमित रखें। नरम लहजा आपकी असहमति को भी जगह देगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
काम की चर्चा में किसी तरीके या विचार को लेकर तीखी बहस होगी। अपनी समझ पर भरोसा रहेगा, लेकिन सहकर्मी की राय को सीधे गलत कहना टकराव बढ़ाएगा। बुध की बुद्धि और निर्णय क्षमता को तथ्य जुटाने में लगाएं। ऑफिस में कोई कमी बतानी हो तो उसके साथ सुधार का सुझाव भी रखें। बिजनेस की फोन पर बातचीत में व्यंग्य से बचें और चर्चा का विषय साफ रखें। विद्यार्थियों के लिए उत्तर पर मतभेद को व्यक्तिगत बहस बनने से रोकना अहम रहेगा। पेशेवर बातचीत में शांत ढंग से रखा गया तर्क अधिक उपयोगी है।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों की चर्चा में अपनी गणना को सही साबित करने की जिद बहस बढ़ाएगी। आय, खर्च या निवेश पर अलग राय सुनते हुए व्यक्ति पर टिप्पणी ना करें। बुध का गणना वाला पक्ष अपनाएं और आंकड़ों को क्रम से देखें। लेन-देन में रकम को लेकर मतभेद हो तो हिसाब की संबंधित पंक्ति सामने रखें। किसी आर्थिक फैसले को बहस जीतने का साधन ना बनाएं। नाराजगी के बीच खरीदारी की चर्चा को आगे खींचना भी ठीक नहीं रहेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
तीखी बातचीत के बाद मन उसी जवाब पर अटका रहेगा जो आप देना चाहते थे। यह खींचतान थकाने वाली होगी। बुध से जुड़ी विचारों की तेजी को थोड़ा विराम दें। बहस के बाद तुरंत दूसरा फोन ना मिलाएं। कुछ देर शांत बैठकर अपनी बात कागज पर लिखें, फिर देखें कि उसमें शिकायत कितनी है और समाधान कितना। इससे अगली बातचीत की तैयारी होगी।
8 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 5 के जातक अगर अपनी वाणी में संयम और व्यवहार में लचीलापन बनाए रखते हैं, तो वे हर प्रकार के अनावश्यक टकराव से बच सकते हैं। स्वामी बुध देव और अंक 8 के मित्रवत प्रभाव से आज आपके भीतर अद्भुत बौद्धिक क्षमता रहेगी, बस इसका उपयोग विवाद जीतने में नहीं बल्कि रिश्तों और कार्यों को संवारने में करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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