मूलांक 5 राशिफल 7 नवंबर 2026: मीठी बातचीत से जीतेंगे लोगों का दिल, रिश्तों में बनेगा तालमेल
मूलांक 5 राशिफल 7 नवंबर 2026: बुध देव और मित्र मूलांक 7 के प्रभाव से आज आपकी मीठी बातचीत से रिश्तों में मिठास और तालमेल बनेगा। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
दोस्त से हालचाल पूछते हुए हल्की और सुखद बातचीत होगी। रिश्तेदारों से संवाद में भी अपनापन रहेगा और दिन मेलजोल के लिहाज से अच्छा है। आपकी बात रखने की सधी शैली और सहज आकर्षण लोगों के बीच तालमेल बनाए रखेंगे। 7 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 5 का मित्र है और भाग्यांक 1 है, जिससे अपनी बात स्पष्ट रखते हुए मेलजोल निभाने का रुझान जुड़ेगा। आपके स्वामी बुध की संवाद क्षमता यहां खास भूमिका निभाएगी। आप किसी को नाराज करने से बचेंगे और माहौल सहज रखने के लिए थोड़ी रियायत देने को भी तैयार रहेंगे। दूसरों की सुविधा समझना अच्छी बात है, बस अपनी वास्तविक सहमति भी साफ रखें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
पार्टनर के साथ रोजमर्रा की बातों में हल्कापन रहेगा। अपनी पसंद पर अड़ने की इच्छा कम होगी और आप उनकी सुविधा के अनुसार थोड़ा बदलाव स्वीकार करेंगे। परिवार या रिश्तेदारों से बातचीत में आपकी नरम शैली अपनापन बनाए रखेगी। बुध का बातचीत वाला गुण मन की बात सरल शब्दों में रखने में मदद करेगा। किसी दोस्त से हंसी मजाक करते हुए निजी विषय पर उसकी सहजता का खयाल रखें। तालमेल के लिए दी गई छोटी रियायत मन से हो, तो आपके भीतर भी संतोष रहेगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
पढ़ाई की चर्चा हो या ऑफिस में विचारों का आदान प्रदान, आपका लहजा सहयोग वाला रहेगा। अलग राय रखने पर भी आप बात को टकराव तक ले जाने से बचेंगे। बुध की बुद्धि और संवाद क्षमता का उपयोग अपना तर्क सरल बनाने में करें। समूह में पढ़ते समय दूसरे के तरीके को भी जगह दें। नौकरी में काम करने के तरीके पर छोटी सहमति बनाना सहज लगेगा। बिजनेस की बातचीत में ग्राहक की जरूरत सुनें, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा वादा ना करें। पेशेवर तालमेल निभाते हुए जिम्मेदारी की सीमा स्पष्ट रखना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों से जुड़ी बातचीत में भी आप नरमी बरतेंगे और सामने वाले की सुविधा समझने को तैयार रहेंगे। किसी साझा खर्च पर मामूली रियायत देना आपको सहज लगेगा। बुध की गणना क्षमता यहां काम में लें और सहमति देने से पहले अपना बजट देखें। व्यापार में छूट की बात हो तो उसकी सीमा तय करें। आय या निवेश पर चर्चा करते हुए केवल संबंध निभाने के लिए हामी ना भरें। लेनदेन की शर्तें स्पष्ट रखना दोनों पक्षों के लिए बेहतर है।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
सुखद मेलजोल के बीच अपनी सहजता पर भी ध्यान दें। हर बातचीत को खुशगवार रखने की जिम्मेदारी अकेले ना उठाएं। बुध से जुड़ी संवाद की सक्रियता को थोड़ी देर विराम देने के लिए चाय या पानी आराम से बैठकर पिएं। किसी निमंत्रण या बातचीत के लिए मन तैयार ना हो तो विनम्रता से अपनी सुविधा बता दें। अपनी सीमा बताना रूखापन नहीं है।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 7 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी मीठी वाणी से लोगों का दिल जीतने और रिश्तों में बेहतरीन तालमेल स्थापित करने का है। आज आपका शुभ अंक 7 है तथा शुभ रंग हरा और फ़िरोज़ी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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