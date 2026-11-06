मूलांक 5 राशिफल 6 नवंबर: दोस्तों से बढ़ेगी नजदीकी, मेलजोल में बीतेगा खुशनुमा दिन
Mulank 5 Numerology 6 November 2026: बुध, मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 5 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज दोस्तों संग बीतेगा खुशनुमा दिन।
मन में हल्कापन आएगा और लोगों से मिलने की इच्छा बढ़ेगी। दोस्तों से संपर्क करने और सामाजिक गतिविधियों के लिए दिन अच्छा है। बातचीत में अपनापन रहेगा और छोटी मुलाकात भी सुखद लगेगी। 6 नवंबर 2026 के मूलांक 6 से आपके अंक 5 की मित्रता इस सहज मेलजोल का आधार है। दिन का भाग्यांक 9 है। आपके स्वामी बुध की बातचीत और हाजिरजवाबी वाली खूबी लोगों के बीच खुलकर बोलने में मदद करेगी। गंभीर बहस और बोझिल बातों से दूर रहने का मन होगा। हर बातचीत को किसी नतीजे तक पहुंचाने का दबाव ना लें। किसी दोस्त को हालचाल पूछने के लिए संदेश भेजना भी अच्छा लगेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में हल्की फुल्की बातचीत की जगह बनेगी। पार्टनर के साथ कोई मजेदार बात साझा करना अच्छा लगेगा। बुध का संवाद वाला गुण अपनी बात सहज ढंग से रखने में मदद करेगा। परिवार में बच्चों की पढ़ाई की चर्चा हो तो केवल अंकों तक सीमित ना रहें। उनसे पूछें कि किस पाठ में उन्हें सबसे ज्यादा मजा आया। बातचीत में दोस्ताना भाव रहेगा। किसी अपने की बात गंभीर हो तो उसे हंसी में ना टालें। आपका हल्का मन और उनकी चिंता, दोनों को जगह मिल सकती है।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में लोगों से सहज संपर्क बनाने के लिए दिन अनुकूल है। ऑफिस में बातचीत का लहजा दोस्ताना रहेगा और साथियों से चर्चा सुखद लगेगी। बुध की समझ और संवाद क्षमता किसी विषय को सरल शब्दों में रखने में मदद करेगी। पढ़ाई में किसी दोस्त के साथ सवालों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। बिजनेस से जुड़े परिचितों से हालचाल पूछकर संपर्क ताजा कर सकते हैं। गंभीर विषयों से बचने का मन होगा, फिर भी काम की जरूरी चर्चा अधूरी ना छोड़ें। बातचीत खत्म होने पर तय काम को एक जगह लिख लें।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
मेलजोल की खुशी में पैसों की चर्चा को हल्का रखने का मन होगा। हालांकि किसी साझा खर्च या लेनदेन की रकम साफ बता देना बेहतर रहेगा। बुध का गणना वाला गुण यहां उपयोगी है। दोस्तों के साथ किसी गतिविधि का खर्च हो तो अपना हिस्सा पहले समझ लें। आय या निवेश पर गंभीर चर्चा का मन ना बने तो उसके लिए अलग बैठना ठीक रहेगा। दोस्ताना बातचीत को आर्थिक सहमति ना मानें।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
मिलना जुलना और सहज बातचीत मन को अच्छा लगेगा। हर मुलाकात में बहुत बोलने या सबका मनोरंजन करने का बोझ ना लें। बुध की चंचलता बातचीत को लंबा खींच सकती है। अपनी ऊर्जा के हिसाब से मेलजोल रखें। कुछ देर शांत बैठने की इच्छा हो तो उसे भी जगह दें। हल्के मन का अर्थ हर वक्त उत्साहित दिखना नहीं है।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन सामाजिक संबंधों को संवारने और अपनों के साथ खुशनुमा समय बिताने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है एवं शुभ रंग हरा और फिरोजी रहेगा। आज के दिन के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर मानी गई है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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