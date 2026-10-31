मूलांक 5 राशिफल 31 अक्टूबर 2026: मुश्किल लोगों से भी बनेगी बात, बेकार की बहस से बचें
Mulank 5 Numerology 31 October 2026: बुध, मूलांक 4 एवं भाग्यांक 6 का प्रभाव। जानें मूलांक 5 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज व्यर्थ की बहस से बचना है जरूरी।
सुबह की भागदौड़ में भी आपका दिमाग काफी साफ रह सकता है। कौन सी बात कहनी है और किस बात को यहीं रोक देना है, इसका अंदाजा ठीक रहेगा। अंक 5 के स्वामी बुध आपको बातचीत, गणना और तुरंत समझने की ताकत देते हैं। 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 इस समझ को ठोस रूप देता है, इसलिए बिखरी बातों को क्रम में रखना आसान लगेगा। भाग्यांक 6 का असर यह बताता है कि नरमी और संतुलन से बात आगे बढ़ती है। किसी मुश्किल स्वभाव वाले व्यक्ति से भी आप सीधे और बिना उलझे बात कर सकते हैं। बेकार की बहस से दूर रहना ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी रहेगी।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपका नजरिया ज्यादा साफ और व्यावहारिक रह सकता है। जो बात पहले मन में अटकती थी, उसे अब सरल शब्दों में रखना आसान होगा। बुध का असर आपको सही शब्द चुनने में मदद देगा। प्रेम संबंध में बात घुमाने के बजाय साफ इरादा दिखाना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी ऐसे सदस्य से भी तालमेल बन सकता है जिनसे बात करना मुश्किल लगता था। भाग्यांक 6 अपनापन बढ़ाता है, इसलिए तकरार के पुराने मुद्दे छेड़ने के बजाय आगे की सहजता पर ध्यान दें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी सबसे बड़ी ताकत साफ सोच और सही समय पर सही बात रखना रहेगी। ऑफिस में मीटिंग, मेल, कागज या डेटा से जुड़े कामों में बुध का साथ अच्छा रहेगा। मूलांक 4 की दिन ऊर्जा आपको काम को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने की प्रेरणा दे रही है। इसलिए अधूरे नोट्स, बिखरी फाइल या उलझी सूची को व्यवस्थित करना फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह दिन समझकर पढ़ने का है, रटने का नहीं। बिजनेस में किसी कठिन ग्राहक या पार्टनर से बातचीत हो तो मुद्दे पर रहें। बहस से बचकर शर्तें साफ रखेंगे तो रास्ता आसान बन सकता है।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में स्पष्टता आपका बचाव करेगी। किसी रकम, बिल, हिसाब या छोटे लेनदेन को याददाश्त पर ना छोड़ें। लिखकर या देखकर बात तय करना बेहतर रहेगा। बुध व्यापार और गणना का ग्रह है, इसलिए छोटी गलती भी पकड़ में आ सकती है, अगर आप ध्यान से देखें। मूलांक 4 खर्च और उपयोगिता के बीच फर्क समझा रहा है। घर या सुविधा से जुड़ी जरूरत पर विचार हो सकता है, लेकिन रकम वहीं लगाएं जहां साफ फायदा दिखे।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
दिमाग लगातार सक्रिय रहेगा, इसलिए शरीर से ज्यादा मानसिक थकान महसूस हो सकती है। सुबह का रूटीन थोड़ा सधा हुआ रखें। उठते ही कई काम साथ पकड़ने के बजाय एक क्रम बनाएं। हल्का स्ट्रेच, पानी और दस मिनट शांत बैठना आपको केंद्रित रखेगा। अगर बहुत लोगों से बात करनी पड़े तो बीच में थोड़ी चुप्पी लेना भी फायदेमंद रहेगा। इससे बुध की तेज ऊर्जा बिखरेगी नहीं।
मूलांक 5 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी बुद्धि और वाक्पटुता का सही उपयोग करते हुए विवादों से दूर रहने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है तथा शुभ रंग हरा और फिरोजी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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