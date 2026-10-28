मूलांक 5 राशिफल 28 अक्टूबर: दोस्त की बात का गलत मतलब ना निकालें
मूलांक 5 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: मूलांक 5 वालों को आज के दिन धैर्य रखना होगा। एकदम से कोई भी राय नहीं बनानी है ना कोई बड़ा फैसला बिना सोचे समझे लेना है। पढ़ें आज का अंक राशिफल।
मन में अगर कई बातें एक साथ चल रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अंक 5 और बुध का स्वभाव ही ऐसा है कि बातचीत, तर्क और सही शब्दों से रास्ता निकालता है। 28 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने का भाव देता है, जबकि भाग्यांक 3 विचारों को खुलकर रखने में मदद करेगा। इसलिए चुप रहकर उलझने से बेहतर है कि बात साफ की जाए। किसी दोस्त से हुई सीधी बातचीत भी बहुत काम की साबित हो सकती है। हो सकता है आप अपनी बात कहते कहते खुद ही समाधान पकड़ लें। कागज, मैसेज, कॉल या छोटी मीटिंग जैसे कामों में स्पष्टता आपके पक्ष में रहेगी।
मूलांक 5 लव राशिफल
रिश्तों में इस समय सुनना और समझाना, दोनों जरूरी रहेंगे। बुध का असर आपको सही शब्द दे सकता है, पर सामने वाले की भावना भी उतनी ही अहम है। अगर प्रेम संबंध में कोई बात अटकी है, तो घुमा फिराकर बोलने के बजाय सरल भाषा चुनें। परिवार में भी छोटी गलतफहमी को बढ़ने न दें। किसी अपने की बात बीच में काटने से बात उलटी पड़ सकती है। पहले पूरा सुन लें, फिर जवाब दें। इससे भरोसा मजबूत होगा और अनकही बात समय रहते साफ हो सकती है।
मूलांक 5 करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में चर्चा से लाभ के योग बन सकते हैं। बुध व्यापार, गणना, कागज और निर्णय क्षमता का स्वामी है, इसलिए जिन लोगों का काम डेटा, रिपोर्ट, सेल्स, लेखन, पढ़ाई, ट्रेनिंग या क्लाइंट से जुड़ा है, उन्हें विशेष मदद मिल सकती है। मूलांक 1 आपको पहल करवाएगा, इसलिए जरूरी मेल, प्रस्ताव या सवाल रोककर न रखें। भाग्यांक 3 टीम के साथ विचार साझा करने में सहारा देगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय पूछने, समझने और दोबारा समझाने का है। जो बात अकेले बैठकर कठिन लग रही थी, वह चर्चा में आसान हो सकती है।
मूलांक 5 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में साफ बात सबसे बड़ा सहारा रहेगी। किसी लेन देन, बिल, फीस, कमीशन या छोटे हिसाब में मौखिक भरोसे के बजाय बात लिखित में रखना बेहतर रहेगा। बुध का संबंध गणना से है, इसलिए छोटी रकम की गिनती और तारीखों का मिलान जरूर करें। व्यापार करने वालों के लिए ग्राहक या साझेदार से शर्तें स्पष्ट रखना ठीक रहेगा। आय के नए छोटे रास्तों पर विचार हो सकता है, पर पहले पूरा हिसाब समझ लें। समझदारी भरी बातचीत यहां लाभ बचा सकती है।
मूलांक 5 हेल्थ राशिफल
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहे तो शरीर में हल्की बेचैनी उतर सकती है। गर्दन, कंधों या जबड़े में जकड़न महसूस हो तो कुछ मिनट खिंचाव वाले आसान व्यायाम करें। लगातार बोलने, सुनने या सोचने के बीच थोड़ा शांत समय भी रखें। गुनगुना पानी धीरे धीरे पीना और कुछ देर खुली हवा में टहलना अच्छा लगेगा। मन की भड़ास सही व्यक्ति से कह देना भी राहत देगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी आगे न बढ़ाएं। दोस्त की कही बात का गलत मतलब न निकालें। हिसाब या मैसेज भेजने से पहले एक बार पढ़ लें।
आज की सलाह: खुलकर बात करें, उलझन आधी वहीं सुलझ जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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