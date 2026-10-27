मूलांक 5 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: मन रहेगा भटका-भटका, लेकिन सतर्कता बरतें
मूलांक 5 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
बुध आपके अंक का स्वामी है, इसलिए मन और काम दोनों को एक साथ संभालना आपके लिए बड़ी बात रहती है। लेकिन इस समय भीतर हल्की थकान और बिना साफ वजह की खीझ महसूस हो सकती है। रोजमर्रा की जरूरतें एक तरफ रहेंगी और मन दूसरी तरफ भटक सकता है। 27 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा में मूलांक 9 कामों को जल्दी निपटाने का दबाव देगा, जबकि भाग्यांक 2 आपको नरमी और संतुलन की याद दिलाएगा। ऐसे में खुद से ज्यादा उम्मीद ना रखें। छोटे काम लिखकर करें। बातचीत, कागज और निर्णय से जुड़े मामले बुध के क्षेत्र हैं, इसलिए बात अधूरी ना छोड़ें। जहां मन नहीं लग रहा, वहां काम को छोटे हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में असली जरूरत यह रहेगी कि आप अपने मन की थकान को पहचानें। कई बार असंतोष का कारण सामने वाला नहीं, भीतर की उलझन होती है। बुध आपको बात कहने की कला देता है, पर इस समय शब्द थोड़े सूखे भी लग सकते हैं। इसलिए जवाब छोटा हो तो भी लहजा मुलायम रखें। साथी या परिवार के किसी सदस्य को यह समझाना ठीक रहेगा कि आप थोड़ा बिखरा महसूस कर रहे हैं। मूलांक 9 प्रतिक्रिया तेज कर सकता है, मगर भाग्यांक 2 सुनने और समझने से तालमेल बनाता है। हर बात का हल तुरंत निकालना जरूरी नहीं। पहले बात साफ करें।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में ध्यान बार बार टूट सकता है। बुध की तेज बुद्धि होने के बावजूद मन इधर उधर जाए तो साधारण काम भी भारी लगने लगते हैं। ऐसे में एक साथ कई चीजें खोलकर बैठने के बजाय एक सूची बनाएं और सबसे जरूरी काम पहले करें। पढ़ाई में नोट्स, फॉर्म, मेल, रिपोर्ट या डेटा से जुड़ा काम दोबारा जांचना अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी मीटिंग या जवाब में जल्दी दिखाने से बेहतर है कि बात साफ और पूरी हो। मूलांक 9 आपको तेजी देगा, पर भाग्यांक 2 टीम के साथ तालमेल से लाभ दिला सकता है। व्यापार करने वालों के लिए ग्राहक से शर्तें बोलकर नहीं, लिखकर तय करना ज्यादा उपयोगी रहेगा।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में मन की ढील सीधे असर दिखा सकती है, इसलिए हिसाब को आसान तरीके से पकड़कर रखें। बैंक, पेमेंट, यूपीआई, कार्ड या ऑटो डेबिट जैसी चीजों को एक बार शांत मन से जांच लें। बुध गणना और कागज का ग्रह है, इसलिए छोटी एंट्री भी नजरअंदाज ना करें। कोई रकम अटकी हो तो याद दिलाने का तरीका विनम्र रखें। मूलांक 9 के कारण तुरंत नतीजा चाहने की भावना बन सकती है, पर भाग्यांक 2 कहता है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। रकम भेजने या लेने से पहले नाम और डिटेल मिलाना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
थकावट सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी लग सकती है। इसका असर सुस्ती, ध्यान टूटने और काम में मन ना लगने के रूप में दिख सकता है। बुध का संबंध तंत्रिका गति और मानसिक सक्रियता से भी माना जाता है, इसलिए खुद को लगातार धकेलना ठीक नहीं। बीच बीच में दो मिनट रुककर आंखें बंद करें। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। दिन में एक समय ऐसा रखें जब बिना बात किए सिर्फ अपना काम समेटें। इससे बिखराव कम होगा।
27 अक्टूबर 2026 का यह दिन मूलांक 5 के जातकों को अपनी चंचलता को कम करने, वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतने और रिश्तों में संयम बनाए रखने की सलाह देता है। जब आप अपने बुध ग्रह की बौद्धिक क्षमता को भाग्यांक 2 की शांति और मूलांक 9 के उत्साह के साथ संतुलित करेंगे, तो हर बाधा को आसानी से पार कर अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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