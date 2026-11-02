मूलांक 5 राशिफल 2 नवंबर: दोस्तों के साथ बनेगा खास प्लान, नए लोगों से बढ़ेगी नजदीकी
Mulank 5 Numerology 2 November 2026: बुध, मूलांक 2 और भाग्यांक 5 का प्रभाव। जानें मूलांक 5 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों बातचीत से बनेंगे काम।
थोड़ा संभलकर चलिए, क्योंकि उत्साह में कही या मान ली गई बात बाद में झंझट दे सकती है। फिर भी आपके लिए दिन पूरी तरह रूखा नहीं है। बुध का असर आपको मिलनसार, तेज दिमाग वाला और लोगों से जल्दी जुड़ने वाला बनाता है। इसी कारण नए चेहरे, नई बातें और हल्की फुल्की मौज मस्ती की तरफ मन जा सकता है। दोस्तों के साथ बाहर निकलने, किसी छोटे कार्यक्रम में जाने या बस खुलकर हंसने बोलने का मन बने तो उसे जगह दें, पर अपनी सीमा भी पहचानें। बाजार या दुकान के काम में भी बातचीत से फायदा हो सकता है। सही शब्द सही समय पर काम बना सकते हैं। 2 नवंबर 2026 का मूलांक 2 मन को नरम रखेगा और भाग्यांक 5 आपको ज्यादा खुला और सक्रिय बनाएगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
दिल की बात कहने का मौका बन सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि यह पल लंबा ना चले। इसलिए बहुत आगे की उम्मीद बांधने के बजाय सामने वाले की सहजता समझें। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो हल्की और सच्ची बातचीत बेहतर रहेगी। रिश्ते में हैं तो थोड़ा रोमांस, थोड़ा मजाक और थोड़ी खुली बात माहौल को हल्का कर सकती है। बुध की ऊर्जा संवाद से रिश्ते जोड़ती है, इसलिए चुप रहने के बजाय साफ और प्यारे शब्द चुनें। दोस्तों के बीच भी कोई नया परिचय दिलचस्प लग सकता है।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका तेज दिमाग और फुर्ती साफ नजर आएगी। ऑफिस, व्यापार या पढ़ाई में जहां लोगों से बात करनी हो, समझाना हो, हिसाब देखना हो या कागज संभालना हो, वहां पकड़ अच्छी रह सकती है। दुकान, सेल्स, बाजार या ग्राहक से जुड़े काम में आपकी बात असर छोड़ सकती है, बस बातों में जरूरत से ज्यादा वादा ना करें। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू जैसी स्थिति में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। बुध निर्णय क्षमता देता है, लेकिन हर चमकती संभावना पर तुरंत कूदने के बजाय थोड़ा जांचना जरूरी रहेगा। छोटी मीटिंग या छोटी सूचना से बड़ा काम निकलने का योग बन सकता है।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में चालाकी से ज्यादा साफ समझ काम देगी। दोस्तों के साथ घूमने, खाने पीने या अचानक बने प्लान में जेब थोड़ी ढीली हो सकती है। अगर बाजार में खरीदारी करनी हो तो तुलना करके लें। दुकान या ऑनलाइन किसी ऑफर में बात मीठी लगे, फिर भी बिल, रेट और शर्तें देख लेना बेहतर रहेगा। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए छोटी रकमों का जोड़ भी नजरअंदाज ना करें। आमदनी सामान्य रह सकती है, पर फालतू उत्साह में लिया फैसला बाद में भारी लग सकता है।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन उछलता हुआ रह सकता है। ऐसे में थकान अचानक महसूस हो सकती है। बाहर का शोर, भीड़ या लगातार बातचीत से सिर हल्का भारी लगे तो कुछ देर शांत जगह में बैठें। पैरों और कंधों में जकड़न हो तो हल्की चाल और थोड़ा स्ट्रेच आराम देगा। बहुत तेज मसालेदार या तला खाना कम रखें, नहीं तो पेट गड़बड़ा सकता है।
2 नवंबर का यह दिन मूलांक 5 के जातकों के लिए खुशियों, नए संपर्कों और सामाजिक गतिविधियों से परिपूर्ण रहने वाला है। अपनी मीठी वाणी और मुस्कान से आप लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे, लेकिन किसी भी बात पर बिना जांच-परख किए तुरंत भरोसा करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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