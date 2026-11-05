मूलांक 5 राशिफल 5 नवंबर: अपनों को खुश करने के लिए असंभव वादा ना करें
Mulank 5 Rashifal: मूलांक 5 वालों को आज कई चीजों का रिव्यू करने की जरूरत है। जानें आज रिश्तों को किस नजर से देखने की जरूरत है ताकि आपको परेशानी ना हो।
बुध के प्रभाव वाले अंक 5 के लिए अपने उत्साह को थामना और अपनी हद तय करना कठिन रहेगा। उदारता दिखाने में आप अपनी क्षमता से आगे बढ़ेंगे और व्यावहारिक पक्ष से ध्यान हटेगा। 5 नवंबर 2026 का मूलांक आपके अंक 5 से मिलता है और भाग्यांक 8 भी आपका मित्र अंक है। इस मेल में बुध की तेज बातचीत और तुरंत निर्णय लेने की प्रवृत्ति खास रहेगी। किसी की मदद करने की इच्छा सच्ची होगी, मगर हर आग्रह पर हामी भरने से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। काम की डेडलाइन तय करते हुए उत्साह में ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना असंभव हो। मना करने में झिझक होगी, फिर भी अपनी उपलब्ध क्षमता साफ बताना आपके लिए उपयोगी रहेगा।
लव राशिफल
अपनों के लिए कुछ खास करने की इच्छा प्रबल रहेगी। प्यार जताते हुए आप बड़े वादे करने की ओर बढ़ेंगे, जबकि उन्हें निभाने की गुंजाइश समझना कठिन लगेगा। बुध की बातचीत की खूबी का इस्तेमाल अपनी भावना साफ बताने में करें। पार्टनर को खुश करने के लिए हर इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी न लें। परिवार में मदद की बात हो तो बताएं कि आप कितना सहयोग दे पाएंगे। आपकी आत्मीयता सच्ची रहेगी, उसे साबित करने के लिए अपनी क्षमता से बड़ा आश्वासन देना भारी पड़ेगा।
करियर राशिफल
ऑफिस में काम की डेडलाइन पर बात करते समय अपनी जिम्मेदारियों का वास्तविक हिसाब रखें। सहयोग के उत्साह में अतिरिक्त काम लेने की इच्छा होगी और अपनी सीमा पहचानना कठिन रहेगा। बुध की गणना और निर्णय क्षमता यहां उपयोगी है। किसी काम की हामी भरने से पहले उसमें लगने वाले घंटे लिख लें। छात्रों को साथियों की मदद करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय भी देखना चाहिए। बिजनेस में ग्राहक से डिलीवरी या सेवा का वादा उतना ही करें जितना निभाने की व्यवस्था हो। बढ़ा हुआ आश्वासन पेशेवर बातचीत को बाद में मुश्किल बनाएगा।
फाइनेंस राशिफल
उदारता का असर पैसों से जुड़े फैसलों पर भी रहेगा। किसी की सहायता या उपहार की बात में आप अपनी तय सीमा से आगे जाने को तैयार होंगे। रकम बताने से पहले आय और जरूरी भुगतान का हिसाब देखें। बुध का गणना से जुड़ाव इसी ठोस जांच में काम आएगा। आर्थिक मदद का ऐसा वचन न दें जिसे निभाना आपके बजट में संभव न हो। निवेश की रकम भी किसी भावुक आश्वासन को पूरा करने के लिए तय न करें।
हेल्थ राशिफल
हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की इच्छा में अपनी ऊर्जा का अंदाजा पीछे छूटेगा। दिन के काम तय करते समय अपनी क्षमता को भी जगह दें। किसी नए आग्रह पर जवाब देने से पहले देखें कि आप पहले से कितना काम संभाल रहे हैं। बुध की तेज सक्रियता को दिशा देने के लिए एक समय में एक काम चुनें। खुद को हर वक्त उपलब्ध रखने का दबाव न लें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: उत्साह में असंभव डेडलाइन स्वीकार न करें। उदारता दिखाने के लिए बजट से बड़ा वादा न करें। हर आग्रह को अपनी जिम्मेदारी न मानें।
आज की सलाह: कोई वादा करने से पहले उसे निभाने की क्षमता जांचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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