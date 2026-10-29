मूलांक 5 राशिफल 29 अक्टूबर: आज मीटिंग में ना करें ये गलती
मूलांक 5 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 5 वालों को आज मीटिंग के दौरान एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जानें आज बुध क्या संकेत दे रहे हैं?
घर के माहौल में हल्की खिंचाव वाली स्थिति आपको चुप बैठने नहीं देगी। आप बात सुलझाना चाहेंगे, और यही आपकी ताकत भी है। बुध का असर आपको सही शब्द, सही समय और सही तर्क चुनने में मदद देता है। फिर भी हर बात तर्क से नहीं, तरीके से सुलझती है। 29 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 संकेत दे रहा है कि नरमी से कही बात ज्यादा असर करेगी। वहीं भाग्यांक 4 कहता है कि आधे मन से नहीं, साफ इरादे और ठोस कदम से सुधार होगा। परिवार के किसी बड़े व्यक्ति का मूड चिड़चिड़ा हो सकता है। असहमति हो तो भी जवाब नापतोल कर दें। आपकी समझदारी से तनाव कम होने की संभावना है।
लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपकी सबसे बड़ी भूमिका बीच का रास्ता निकालने की रहेगी। अगर पार्टनर या किसी अपने को लग रहा है कि आप सिर्फ समझा रहे हैं, सुन नहीं रहे, तो पहले उनकी बात पूरी सुनें। बुध आपको बातचीत का हुनर देता है, लेकिन इस दिन शब्दों से ज्यादा लहजा याद रखा जाएगा। परिवार के किसी बड़े सदस्य की बात कड़वी लग सकती है। उसे निजी हमला मानने के बजाय उनकी बेचैनी समझने की कोशिश करें। इससे बेवजह बढ़ती दूरी रुक सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में आपका दिमाग तेज चलेगा, खासकर जहां बातचीत, कागज, डेटा, रिपोर्ट या मीटिंग में बात साफ रखनी हो। ऑफिस की मीटिंग में आप किसी उलझे मुद्दे को आसान भाषा में समझा सकते हैं, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे। बीच में दिन की ऊर्जा थोड़ी संवेदनशील रहेगी, क्योंकि मूलांक 2 भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ़ा सकता है। भाग्यांक 4 याद दिलाता है कि जो बात कहें, उसके पीछे तैयारी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन रिवीजन, नोट्स ठीक करने और कठिन सवालों को छोटे हिस्सों में समझने के लिए अच्छा है। बिजनेस में क्लाइंट या टीम के साथ लिखित बात साफ रखना बेहतर रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में उलझन बड़ी नहीं, पर छोटी चूक झंझट बढ़ा सकती है। बुध का संबंध गणना और हिसाब से है, इसलिए रकम, तारीख, बिल या पेमेंट डिटेल दोबारा देख लेना ठीक रहेगा। घर के किसी खर्च को लेकर मतभेद बन सकते हैं, खासकर जब सबकी प्राथमिकता अलग हो। ऐसी स्थिति में भावुक बहस के बजाय सीधा हिसाब सामने रखें। कोई नई खरीद करें तो उपयोगिता पहले देखें, दिखावे को बाद में रखें।
हेल्थ राशिफल
मन पर दबाव हो तो उसका असर पेट और नसों पर महसूस हो सकता है। बेचैनी में बार बार चाय या कॉफी लेने से हल्की घबराहट बढ़ सकती है। थोड़ी देर खुली हवा में टहलना और कंधों को ढीला छोड़कर गहरी सांस लेना राहत देगा। अगर घर की बात मन में अटकी रहे, तो उसे लिख लेना भी फायदेमंद रहेगा। बुध प्रधान लोगों को लिखकर सोच साफ करने से जल्दी संतुलन मिलता है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: बड़े सदस्य की तीखी बात पर तुरंत पलटकर जवाब न दें। मीटिंग में अधूरी जानकारी के साथ बात न रखें। घर के खर्च पर अनुमान नहीं, सही आंकड़े रखें।
आज की सलाह: बात जीतने से ज्यादा जरूरी है माहौल संभालना।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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