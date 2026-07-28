मूलांक 5 राशिफल 28 जुलाई 2026: बुध की कृपा से चमकेगी बुद्धि, आज स्मार्ट प्लानिंग दिलाएगी सफलता
मूलांक 5 राशिफल 28 जुलाई 2026: बुध की कृपा से आज बुद्धि चमकेगी और स्मार्ट प्लानिंग सफलता दिलाएगी। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। जरूरी काम पहले निपटाकर आराम लें तो दिन फायदेमंद रहेगा।
28 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 5 वालों के लिए बुद्धि और स्मार्ट प्लानिंग का दिन है। आपका स्वामी बुध आज आपकी सोच को तेज और स्पष्ट बनाएगा। मन हल्का रहना चाहेगा और काम से थोड़ा अलग हटकर राहत खोजने का मन हो सकता है। आज के दिन का अंक 1 पहल करने की ऊर्जा देगा, जबकि भाग्यांक 9 याद दिलाएगा कि सिर्फ दौड़ना काफी नहीं, थोड़ा रुककर दिशा भी देखनी चाहिए। जरूरी काम पहले निपटाएं और फिर आराम लें। फोन पर बातचीत को छोटा, साफ और नतीजे वाला रखें। इससे बिखराव कम होगा और दिन बेहतर तरीके से गुजरेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में दिल की बात कहने का मन होगा, लेकिन मूड जल्दी बदलने से सामने वाला आपकी गंभीरता को लेकर उलझन में पड़ सकता है। बुध आपको बातों से रिश्ता संभालने की अच्छी ताकत देता है, इसलिए अनुमान लगाने की बजाय साफ और सीधे शब्दों में अपनी बात रखें। अगर किसी अपने से फोन पर बात हो रही हो तो आधी बात छोड़कर बाद में समझाने की आदत से बचें। हल्की मुलाकात, बिना दबाव की बातचीत या आराम से की गई योजना रिश्तों को सहज बनाएगी। किसी प्रियजन को यह एहसास जरूर दिलाएं कि दूरी नहीं, बस थोड़ा मानसिक विराम चाहिए। छोटी-छोटी बातों को साफ करके समझाने से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
करियर में आज बहुत भारी दबाव नहीं रहेगा, इसलिए लंबी दौड़ की बजाय स्मार्ट तरीके से काम समेटने का समय है। बुध कागज, गणना, मेल और फैसले लेने की क्षमता बढ़ाएगा। आधे दिन की ढील लेने से पहले जरूरी फाइल, जवाब और लंबित कामों की छोटी सूची बना लें। अंक 1 आपको पहल करने की ऊर्जा देगा, इसलिए काम रोकने की बजाय उसे व्यवस्थित करके आगे बढ़ाएं। भाग्यांक 9 बड़े चित्र की याद दिलाएगा। छात्रों के लिए भी यही नियम अच्छा रहेगा। पूरा दिन पढ़ाई में उलझे रहने से बेहतर है कि छोटे हिस्सों में पढ़ें, नोट्स ठीक करें और बाकी समय दिमाग को हल्का रखें। स्मार्ट प्लानिंग आज आपको सफलता दिलाएगी।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज मूड वाला खर्च उभर सकता है, खासकर आराम, बाहर जाने या सुविधा से जुड़ी चीजों पर। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बुध कहता है कि हिसाब जरूर साथ रखें। कोई बुकिंग, पेमेंट या ऑनलाइन लेनदेन हो तो कन्फर्मेशन दोबारा देख लें। छोटे-छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। अगर मन बदलाव चाहता है, तो पहले तय करें कि सुविधा के लिए कितना खर्च ठीक है। बिना जरूरत सिर्फ मन बहलाने के लिए बड़ा भुगतान टालना बेहतर रहेगा। सावधानी और हिसाब रखने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
आज दिमाग ज्यादा भरा हुआ नहीं रहेगा, फिर भी बेचैन सा घूम सकता है। शरीर सुस्त और मन चंचल लगना संभव है। खुद को बहुत कसकर बांधने की बजाय काम के बीच दस मिनट का शांत विराम लें। हल्की वॉक, ठंडा पानी से चेहरा धोना या थोड़ी देर बिना किसी कॉल के बैठना फायदेमंद रहेगा। बहुत ज्यादा बातचीत के बाद चुप्पी का छोटा समय भी आपको संतुलित करेगा। हल्का भोजन लें और पानी पीते रहें। मन को हल्का रखने से शरीर भी अच्छा महसूस करेगा और दिन ऊर्जावान बनेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: फोन पर बिना तय नतीजे वाली बात लंबी ना खींचें। आराम के मूड में जरूरी जवाब लंबित ना छोड़ें। केवल मन बदलने के लिए अनावश्यक बुकिंग न करें।
आज की सलाह: पहले जरूरी काम समेटें, फिर आराम बिना अपराधबोध लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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