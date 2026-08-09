मूलांक 5 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज खुलकर कहें मन की बात, रिश्तों की उलझन होगी दूर
मूलांक 5 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज खुलकर कहें मन की बात, रिश्तों की उलझन दूर होगी। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल जानें। साफ संवाद से गलतफहमियां मिटेंगी और दिन सकारात्मक बीतेगा।
मूलांक 5 वाले जातकों के लिए 9 अगस्त 2026 का दिन बातचीत और स्पष्टता का रहेगा। घर के काम, फोन कॉल या परिवार की छोटी बैठकों के बीच कई उलझी बातें सुलझने का योग बन सकता है। बुध की वजह से साफ सोच और सही शब्द चुनने की क्षमता बढ़ेगी। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 की तेज ऊर्जा भीतर का संकोच कम करेगी, इसलिए मन की बात कहने का साहस बढ़ेगा। पुराने खर्च, जिम्मेदारी या मिलने-जुलने की बात पर खुलकर चर्चा हो सकती है और माहौल हल्का बनेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में आज अंदाजा लगाने से बेहतर सीधी बात करना रहेगा। बुध का असर शब्दों का संतुलन देगा, इसलिए बिना घुमाए बात कहने पर सामने वाला ज्यादा ठीक से समझेगा। प्रेम संबंध में किसी पुराने मनमुटाव पर बातचीत हो सकती है। परिवार के बीच भी गलतफहमी कम करने का अच्छा मौका बनेगा। नौ की दोहरी ऊर्जा भावनाओं को तेज करेगी, इसलिए सच तो कहें पर स्वर नरम रखें। किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलना मन हल्का कर सकता है। छोटी-छोटी बातें साफ करने से रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी और दूरी कम होगी। धैर्य रखकर संवाद करने वाले जातक बेहतर नतीजे पाएंगे।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में अटके हुए मुद्दों पर फैसला लेने का समय मिल सकता है। बुध कागज, गणना, लिखित बात और समझदारी भरे निर्णय का ग्रह है, इसलिए मेल, नोट्स, रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट या टाइम टेबल से जुड़े काम ध्यान से देखने पर लाभ होगा। दिन की दोहरी नौ ऊर्जा काम जल्दी निपटाने की चाल देगी, लेकिन केवल तेजी नहीं स्पष्टता भी जरूरी रहेगी। टीम में कोई उलझन हो, तो छोटी मीटिंग रखकर बात साफ करना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए रिवीजन का नया तरीका या किसी दोस्त के साथ चर्चा उपयोगी साबित हो सकती है। क्रम से काम लेने पर दिन उत्पादक रहेगा।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में बातचीत से रास्ता निकल सकता है। रुका हुआ हिसाब, साझा खर्च या किसी भुगतान की शर्त समझने का मौका मिल सकता है। बुध का प्रभाव आंकड़ों में गलती पकड़ने में मदद देगा। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 के कारण उत्साह में बाहर घूमने, मिलने-जुलने या छोटी खरीद पर खर्च बढ़ सकता है। जो बात मुंहजबानी तय हो रही हो, उसे एक बार लिखकर या मैसेज में पक्का कर लेना बेहतर रहेगा। इससे बाद की उलझन कम होगी। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखने और हिसाब साफ रखने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। सावधानी से फैसला लेने वाले जातक फायदे में रहेंगे।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
दिमाग ज्यादा सक्रिय रह सकता है, इसलिए एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदने से थकान महसूस हो सकती है। गर्दन, जबड़े या कंधों में हल्का खिंचाव हो, तो उसे अनदेखा ना करें। दिन में दो बार गहरी सांस लेकर पांच मिनट शांत बैठना अच्छा रहेगा। अगर लगातार बातचीत चली हो, तो थोड़ी देर अकेले टहलना मन को संतुलित कर सकता है। पानी की मात्रा पर्याप्त रखें और हल्का भोजन लें। स्क्रीन टाइम कम करने और बीच-बीच में आराम देने से शरीर तरोताजा रहेगा। संतुलित दिनचर्या अपनाने पर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
आज का दिन साफ बोलने और सही समय चुनने का है। खुलकर मन की बात कहने से रिश्तों की उलझन दूर होगी और दिन सकारात्मक बीतेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: परिवार की बात किसी तीसरे तक बेवजह ना पहुंचने दें। आधी सुनी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। मिलने जुलने के उत्साह में तय काम पीछे ना छोड़ें।
आज की सलाह: साफ बोलें, लेकिन हर बात का सही समय चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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