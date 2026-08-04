मूलांक 5 राशिफल 4 अगस्त 2026: बातचीत में छोटी गलती बढ़ा सकती है दूरी, पढ़ें आज का अंकफल
मूलांक 5 राशिफल 4 अगस्त 2026: बातचीत में छोटी गलती दूरी बढ़ा सकती है, इसलिए संभलकर बोलें। बुध की कृपा से दिमाग तेज रहेगा, पर लहजा नरम रखें। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
4 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 5 वालों के लिए बातचीत और समझदारी का दिन है। काम और घर दोनों जगह आप किसी बात की जड़ तक जाना चाहेंगे। आधी-अधूरी जानकारी आपको संतुष्ट नहीं करेगी। आज मूलांक 4 और भाग्यांक 4 दिन को ज्यादा व्यवस्थित और सख्त बना रहे हैं, इसलिए सवाल पूछने का आपका अंदाज कुछ लोगों को तीखा लग सकता है। बुध का असर तेज दिमाग और तुरंत जवाब देने की क्षमता देता है, लेकिन हर सच एक ही तरह से नहीं बोला जाता है। सुनकर फिर पूछेंगे, तो बात ज्यादा खुलकर सामने आएगी।
मूलांक 5 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपका इरादा गलत नहीं होगा लेकिन पूछने का तरीका फर्क डालेगा। साथी या घर के सदस्य से आप सीधे जवाब चाह सकते हैं। ऐसे में उन्हें लगे कि आप भरोसे से ज्यादा जांच कर रहे हैं। बुध बातचीत का ग्रह है, इसलिए शब्दों में नरमी रखेंगे, तो वही बात आसानी से समझी जाएगी। किसी पुरानी बात की तह तक जाने से पहले देख लें कि सामने वाला उस चर्चा के लिए तैयार भी है या नहीं। स्नेह दिखाकर पूछी गई बात दूरी नहीं बढ़ाती है। आज नरम स्वर और धैर्य रखने से रिश्ते ज्यादा सहज रहेंगे और छोटी गलती बड़ी दूरी नहीं बनने पाएगी।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस पढ़ाई या बिजनेस में डिटेल पकड़ने की आपकी क्षमता आज काम आएगी। कागज डेटा मेल रिपोर्ट या मीटिंग की नोट्स में छूटी बात आप जल्दी देख सकते हैं। यही बुध की ताकत है। लेकिन 4 के दोहरे असर से लोग नियम और प्रक्रिया पर ज्यादा अड़े दिख सकते हैं। इसलिए सवाल पूछें पर ऐसे नहीं कि सामने वाला कटघरे में खड़ा लगे। छात्रों को किसी टॉपिक में गहराई से पढ़ने का मन होगा यह अच्छी बात है बस एक ही सवाल पर अटककर बाकी काम पीछे ना छोड़ें। फोन पर हुई प्रोफेशनल बातचीत का छोटा रिकॉर्ड रखना फायदेमंद रहेगा। संयम के साथ बात रखने से करियर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आप हिसाब साफ रखना चाहेंगे और यह रुख सही भी रहेगा। किसी लेन-देन बिल फीस या पेमेंट की बात में छोटी लाइनें भी पढ़ लें। बुध व्यापार और गणना का ग्रह है, इसलिए मौखिक बात से ज्यादा लिखित बात पर भरोसा करना बेहतर रहेगा। किसी से पैसा जुड़ा सवाल पूछना जरूरी हो सकता है, लेकिन लहजा ऐसा रखें कि बात बिगड़े नहीं। उधार एडवांस या साझा खर्च में साफ शब्द आगे की उलझन कम करेंगे। आज सोच-समझकर और विनम्र तरीके से वित्तीय बातचीत करने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और अनावश्यक तनाव से बचा जा सकेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
दिमाग बहुत सक्रिय रहने से बेचैनी हल्की चिड़चिड़ाहट या गर्दन कसी हुई लग सकती है। जब भी लगे कि एक ही बात दिमाग में घूम रही है, तब दो मिनट के लिए गहरी सांस लेकर कंधों को ढीला छोड़ें। बहुत तेज बोलने या लगातार कॉल लेने के बाद थोड़ा शांत समय लें। गुनगुना पानी और थोड़ी धीमी चाल शरीर को संतुलन दे सकती है। हल्का भोजन और नियमित विश्राम स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। मन को बार-बार शांत करने की कोशिश करें, तो थकान कम लगेगी और पूरा दिन ज्यादा सहज बीतेगा। छोटी-छोटी सावधानियां सेहत को स्थिर रखेंगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: हर सवाल जरूरी हो, यह मानकर ना चलें। फोन पर सुनी बात को पूरा सच ना मानें। किसी की चुप्पी को तुरंत गलत इरादा ना समझें।
आज की सलाह: पूछिए जरूर, पर सुनने की जगह भी खुली रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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