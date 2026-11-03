मूलांक 5 राशिफल 3 नवंबर 2026: जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम, हर कदम पर रहें सतर्क
मूलांक 5 राशिफल 3 नवंबर 2026: बुध, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के प्रभाव से आज जल्दबाजी में गलतियों से बचें। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
पहली सावधानी यही है कि अपनी रफ्तार थोड़ी काबू में रखें। अंक 5 पर बुध का असर आपको तेज सोच, फटाफट जवाब और तुरंत निर्णय की आदत देता है, लेकिन इसी जल्द चाल में छोटी गड़बड़ी भी हो सकती है। 3 नवंबर 2026 का मूलांक 3 बातचीत को बढ़ा रहा है और भाग्यांक 6 आपको लोगों के साथ तालमेल बैठाने की सीख दे रहा है। इसलिए केवल सही होना काफी नहीं, सही ढंग से बात रखना भी जरूरी रहेगा। परिवार की बातचीत में बीच में काटने, निष्कर्ष पहले बनाने या एक साथ कई बातें बोलने से उलझन बढ़ सकती है। कागज, मैसेज, टाइम और तय बातों को दोबारा देख लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में परेशानी की जड़ शब्दों की तेजी बन सकती है। मन में बात साफ हो सकती है, पर कहने का तरीका थोड़ा नरम रखना होगा। प्रेम संबंध में सामने वाला आपकी बेचैनी को नाराजगी समझ सकता है। जवाब तुरंत देने के बजाय पहले पूरी बात सुनें। परिवार में किसी साधारण चर्चा को बहस बनने से रोकना आपके हाथ में रहेगा। बुध संवाद का ग्रह है, इसलिए चुप्पी नहीं, सही भाषा काम देगी। घर के किसी सदस्य से बात करते समय पुरानी शिकायतें बीच में लाने से बचें। छोटा और सीधा जवाब ज्यादा असर करेगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
कामकाज में गति रहेगी, पर यही गति गलती भी करा सकती है। ऑफिस में मेल, रिपोर्ट, डेटा, नंबर या मीटिंग नोट्स जल्दी में भेजने से पहले जांच लें। बुध व्यापार, गणना और निर्णय क्षमता का स्वामी है, इसलिए आपकी समझ तेज रहेगी, बस उसे ठहराव की जरूरत है। मूलांक 3 प्रेजेंटेशन और बोलने की ताकत बढ़ा रहा है, वहीं भाग्यांक 6 टीम के साथ संतुलन मांग रहा है। किसी चर्चा में अपनी बात रखने से पहले दूसरों की राय जोड़ेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को सवाल हल करते समय स्टेप छोड़ने की आदत नुकसान दे सकती है। पूरा तरीका लिखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटी जल्दबाजी बड़ी उलझन बना सकती है। रकम, बिल, ऑनलाइन पेमेंट, रसीद या उधार की बात में एक अंक का फर्क भी परेशानी दे सकता है। बुध का संबंध हिसाब और कागज से है, इसलिए लिखित साफ रखना लाभ देगा। घर की जरूरत पर खर्च हो सकता है, पर तुलना करके लेना बेहतर रहेगा। किसी बात को केवल सुनकर मान लेने के बजाय रकम और शर्त दोनों समझ लें। जल्दी निपटाने के चक्कर में दो बार भुगतान या गलत एंट्री जैसी स्थिति से बचना जरूरी रहेगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
तेज चाल, जल्दी उठना बैठना या हाथ में कई काम एक साथ लेने से शरीर पर झटका पड़ सकता है। हल्की ठोकर, चीज गिरना या हाथ पैर में खिंचाव जैसी दिक्कत की संभावना बन सकती है। पानी पास रखें और हर काम के बीच कुछ सेकंड रुककर दिशा साफ करें। बेचैनी बढ़े तो पांच मिनट लिखकर मन खाली करना राहत दे सकता है। मीठी चीज या लगातार चाय के सहारे खुद को चलाने से सुस्ती बाद में बढ़ सकती है।
3 नवंबर 2026 का यह दिन मूलांक 5 के जातकों को यह महत्वपूर्ण सीख देता है कि जीवन में गति से अधिक दिशा का सही होना आवश्यक है। बुध की कुशाग्र बुद्धि, मूलांक 3 के उत्कृष्ट संवाद और भाग्यांक 6 के सहयोग से आप हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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