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मूलांक 5 राशिफल 3 अगस्त 2026: आज आपकी बात बनेगी सबसे बड़ी ताकत, मिलेगा पूरा सहयोग

By Anita Baranwal
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मूलांक 5 राशिफल 3 अगस्त 2026: आज आपकी बात बनेगी सबसे बड़ी ताकत और पूरा सहयोग मिलेगा। बुध की कृपा से बातचीत में सफलता और लोगों का समर्थन मिलेगा। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

mulank 5 daily horoscope 3 august 2026
मूलांक 5 राशिफल 3 अगस्त 2026

3 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 5 वालों के लिए बातचीत और सहयोग का दिन है। बुध आपके अंक का स्वामी है इसलिए समझदारी और लोगों से काम निकलवाने की कला आज खास काम आएगी। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा खुलकर बात करने लोगों को साथ लेने और अपने इरादे साफ रखने में मदद देगी। अगर किसी काम योजना या जिम्मेदारी के लिए सहयोग चाहिए तो बात रखने का तरीका असर दिखा सकता है। आपका आत्मविश्वास लोगों को भरोसा दे सकता है बशर्ते बात सीधी और तथ्य वाली हो। मिलना-जुलना फोन पर बात करना या छोटी मीटिंग भी उपयोगी साबित हो सकती है।

मूलांक 5 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपकी साफ बात और हल्का अपनापन अच्छा असर छोड़ सकता है। अगर साथी या परिवार के किसी सदस्य को आपकी योजना समझ नहीं आ रही तो उसे समझाने का सही समय है। बुध का स्वभाव बात को जोड़ने वाला है इसलिए मन की बात दबाकर रखने से बेहतर रहेगा कि सरल शब्दों में अपनी वजह बताएं। किसी अपने से मदद राय या नैतिक सहारा मिल सकता है। ध्यान इतना रखें कि हर बात को तर्क से जीतने की कोशिश ना करें। रिश्ते बहस से नहीं भरोसे से मजबूत होते हैं। आज नरम और साफ बातचीत से रिश्ते और गहरे होंगे। सिंगल लोग भी अपनी बात संयम से रखें तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

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मूलांक 5 का करियर राशिफल

कामकाज के मोर्चे पर आपकी प्रेजेंटेशन बातचीत और सही समय पर सही बात रखने की क्षमता उभर सकती है। ऑफिस में कोई आइडिया प्रोजेक्ट फाइल या प्रस्ताव आगे बढ़ाना हो तो लोगों से संपर्क बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। बुध व्यापार कागज और गणना का ग्रह है इसलिए लिखित बात डेटा और छोटी डिटेल्स मजबूत रखें। छात्रों के लिए ग्रुप स्टडी चर्चा या किसी टीचर से सीधे सवाल पूछना लाभ दे सकता है। अगर आप किसी काम के लिए समर्थन चाहते हैं तो केवल उत्साह नहीं साफ कारण भी रखें। आपकी बात सुनी जा सकती है। आज सहयोग मिलने की अच्छी संभावना है बस बात को तथ्य के साथ रखें तो नतीजे बेहतर आएंगे।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में छोटी बातों को हल्का ना समझें। घर का छोटा खर्च जैसे राशन रिपेयर या बच्चों की जरूरत की चीजें जोड़ने पर उम्मीद से ज्यादा लग सकता है। बुध का संबंध हिसाब-किताब से है इसलिए रकम छोटी हो तब भी नोट करना बेहतर रहेगा। 3 और 3 की ऊर्जा कई काम एक साथ शुरू करवाना चाहती है लेकिन हर खर्च जरूरी हो यह देखना होगा। किसी साझा काम में सहयोग मिले तो पैसों की शर्त पहले साफ कर लें। आज भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। छोटी-छोटी सावधानियां आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेंगी और बाद का पछतावा नहीं होगा।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

दिमाग तेज चलने से शरीर को भी बीच-बीच में ढील चाहिए। लगातार बातचीत कॉल या भागदौड़ के बीच पानी कम पीना और हल्की बेचैनी महसूस होना संभव है। थोड़ी देर शांत बैठकर सांसों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। अगर सिर हल्का भारी लगे तो कुछ समय बिना शोर वाले माहौल में रहें। बुध सक्रियता देता है पर संतुलन आपके अपने हाथ में रहेगा। आज हल्का भोजन करें पानी नियमित पिएं और मन को ज्यादा उलझनों में ना उलझाएं। छोटी-छोटी आराम की आदतें स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेंगी और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: केवल बातों के भरोसे काम पक्का ना मानें। घर के छोटे खर्च को नजरअंदाज ना करें। समर्थन मिले तो भी कागज और शर्त साफ रखें।

आज की सलाह: अपनी बात साफ रखें, लोग जुड़ने लगेंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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