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मूलांक 5 राशिफल 26 जुलाई 2026: आज मीठी जुबान करेगी हर मुश्किल आसान

By Anita Baranwal
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मूलांक 5 राशिफल 26 जुलाई 2026: मीठी जुबान आज हर मुश्किल आसान कर देगी और खुद को साबित करने का मौका भी मिलेगा। साफ और नरम बातचीत से सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए मूलांक 5 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

Mulank 5 Rashifal 26 July 2026
मूलांक 5 राशिफल 26 जुलाई 2026

26 जुलाई 2026 को मूलांक 5 वालों के लिए दिन बातचीत और अपनी बात रखने का रहेगा। बुध ग्रह आपको शब्द, तर्क और समझदारी देता है। अंक 8 की ऊर्जा जिम्मेदारी मांगता है और भाग्यांक 7 गहराई समझने को कहता है। अपनी बात पहुंचाने का मौका हल्के में ना लें। सरल और सच्ची भाषा ज्यादा असर डालेगी। सोचकर बोलें, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।

मूलांक 5 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी बात का असर रहेगा, इसलिए लहजा नरम रखें। मन की कोई बात काफी समय से अटकी हो, तो उसे सीधे और सरल ढंग से कहने का मौका मिल सकता है। सिर्फ स्मार्ट जवाब काफी नहीं होंगे। सामने वाले की भावना भी समझें। प्रेम संबंध में दिखावे वाली बातें कम और सच्ची बात ज्यादा काम करेगी। परिवार में किसी सदस्य को आपकी सलाह से राहत मिल सकती है। सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। तभी बात दिल तक पहुंचेगी।

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मूलांक 5 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे आगे रहेगी। मीटिंग में बोलने या किसी मुद्दे को साफ करने का मौका मिले, तो पहले पॉइंट्स मन में क्रम से रख लें। डेटा, नोट्स, मेल या रिपोर्ट के साथ आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए इंटरव्यू, वाइवा या प्रेजेंटेशन में फायदा हो सकता है। बिजनेस में ग्राहक से बात करते समय वादा कम और स्पष्ट जानकारी ज्यादा दें। गंभीरता और गहराई आपकी कसौटी रहेगी।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में शब्दों से ज्यादा कागजी साफगोई जरूरी रहेगी। किसी फीस, बिल, कमीशन या ऑफर से जुड़ी शर्तें ध्यान से पढ़ें। छोटी रकम का जोड़-घटाव भी नजरअंदाज ना करें। अगर किसी काम से कमाई की बात बन रही हो, तो पहले समझ लें कि बदले में आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। लिखित बात मौखिक भरोसे से बेहतर रहेगी। दिखने में आसान सौदा बाद में उलझ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

गला, आवाज और सांस की लय पर ध्यान दें। ज्यादा या जल्दी-जल्दी बोलने से थकान महसूस हो सकती है। थोड़ी देर शांत बैठकर सामान्य गति से सांस लें। दिमाग में बहुत बातें घूम रही हों तो उन्हें छोटे नोट में लिख लें। इससे भीतर की भागदौड़ कम होगी। हल्का गरम पानी या सादा पानी पास रखें। आराम और संयम से दिन स्वस्थ रहेगा।

आज मीठी और साफ जुबान हर मुश्किल आसान कर देगी। खुद को साबित करने का मौका मिलेगा, बस सोचकर बोलें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: केवल प्रभाव जमाने के लिए बात ना बढ़ाएं। अधूरी जानकारी के साथ हामी ना भरें। मीठी भाषा में भी तथ्य साफ रखें।

आज की सलाह: बोलने से पहले बात का सार एक लाइन में तय करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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