मूलांक 5 राशिफल 25 जुलाई 2026: आज आपकी समझ बनेगी सबसे बड़ी ताकत, जानें क्या कहता है अंक राशिफल
मूलांक 5 राशिफल 25 जुलाई 2026: आज आपकी समझ सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जल्दबाजी से बचें, एक पल रुककर सोचें तो दिन फायदेमंद साबित होगा और गलतियों से बचाव होगा। जानिए मूलांक 5 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
25 जुलाई 2026 को मूलांक 5 वालों के लिए दिन तेज दिमाग और फुर्ती का रहेगा। बुध ग्रह आपको तुरंत निर्णय लेने की ताकत देता है, लेकिन यही गति कभी-कभी चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकती है। आज के दिन का अंक 7 ठहरकर सोचने को कह रहा है और भाग्यांक 6 लोगों के साथ संतुलन बनाने की जरूरत बता रहा है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। एक पल रुककर देख लें तो दिन आसान रहेगा।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात तेज निकल सकती है, जबकि मन की मंशा उतनी कठोर ना हो। इससे गलतफहमी हो सकती है। साथी से बात करते समय सवाल पूरा सुन लें फिर जवाब दें। बहस जीतने के बजाय साफ संवाद रखें। परिवार में छोटे काम या जिम्मेदारी को लेकर खीझ हो सकती है। उसे ताना ना बनाएं बल्कि सीधे ढंग से कहें। अपनी गति थोड़ी धीमी करेंगे तो सामने वाला भी खुलकर बात करेगा और तालमेल बेहतर होगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपकी समझ तेज रहेगी। लेकिन जल्द प्रतिक्रिया देने की आदत मुश्किल खड़ी कर सकती है। मेल, मैसेज या फाइल भेजने से पहले दोबारा जांच लें। सही काम वही होगा जिसमें गति के साथ जांच भी हो। मीटिंग में कम बोलकर सही बोलना ज्यादा असरदार रहेगा। टीम या क्लाइंट के साथ सभ्य तालमेल बनाए रखें। गहराई से सोचकर फैसला लेंगे तो सफलता मिलेगी।
मूलांक 5 का मनी राशिफल
लेनदेन में छोटी लापरवाही झंझट बढ़ा सकती है। ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई या बिल में रकम और नाम अच्छी तरह मिला लें। फुर्ती में काम निपटाने के बजाय रसीद या बैंक एंट्री देखकर आगे बढ़ें। किसी को तुरंत हां कहकर पैसा भेजने से पहले कारण समझ लें। छोटी सावधानी समय और धन दोनों बचा सकती है। हिसाब-किताब पर ध्यान रखने से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा दिक्कत आपकी रफ्तार दे सकती है। तेज चलना, सीढ़ियां फुर्ती में चढ़ना या बार-बार उठकर भागना थकान और हल्की चोट का कारण बन सकता है। पानी थोड़ा-थोड़ा पीते रहें। काम के बीच दो मिनट रुककर सांस सामान्य करें। मन चिड़चिड़ा हो तो तुरंत जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें। रफ्तार घटाने से दिन हल्का और स्वस्थ रहेगा।
कुल मिलाकर आज के दिन आपकी समझ सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक पल रुककर सोचने और संतुलन बनाए रखने से दिन फायदेमंद साबित होगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: गलत नंबर पर पेमेंट या मैसेज भेजने से बचें। चलते चलते फोन देखने में सावधानी रखें। अधूरी बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें।
आज की सलाह: रफ्तार थोड़ी घटाइए, तभी काम सही दिशा पकड़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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