मूलांक 5 राशिफल 21 जुलाई 2026: आज गुस्से में बोले गए शब्द बिगाड़ सकते हैं रिश्ते, बहस से रहें दूर
मूलांक 5 राशिफल 21 जुलाई 2026: गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, इसलिए बहस से दूर रहें। जानिए मूलांक 5 का आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। बुध की चतुराई से बातचीत में तेजी रहेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखने से दिन फायदेमंद रहेगा।
21 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 5 वालों के लिए तेजी और संतुलन का मेल लेकर आया है। मन में बातचीत की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। बुध की चतुराई आपको तर्क देने की क्षमता देगी, पर हर जगह बहस जीतने की कोशिश ना करें। आज साफ और नरम बातचीत ही सबसे अच्छा रास्ता है।
मूलांक 5 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखेगा। अगर कोई पुरानी बात या गलतफहमी है, तो उसे गुस्से में निकालने की बजाय शांत और साफ तरीके से कहें। पार्टनर या परिवार के साथ बात करते समय बहस में पड़ने से बचें। आपकी तेजी सामने वाले को चुभ सकती है। सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से अच्छी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पहले सुनना ज्यादा जरूरी है। आज नरम शब्दों और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
करियर में आज आपकी बातचीत और समझदारी काम आएगी। मीटिंग, क्लाइंट डील या टीम चर्चा में आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। लेकिन किसी की राय से असहमति हो तो बहस करने की बजाय शांत तरीके से अपनी बात रखें। ऑफिस में जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। छात्रों को भी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज का दिन साफ और संतुलित संवाद का है। सही समय पर सही शब्दों से करियर में अच्छी प्रगति हो सकती है।
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मूलांक 5 का मनी राशिफल
पैसों के मामलों में आज सावधानी बरतनी जरूरी है। कोई नया खर्च या निवेश का फैसला गुस्से या जल्दबाजी में ना लें। लेन-देन या साझा खर्च में शर्तें साफ रखें। छोटी-छोटी बातों में भी हिसाब-किताब सही रखना फायदेमंद रहेगा। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। बहस से दूर रहकर पैसों के मामले में संतुलन बनाएं तो फायदा होगा।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
आज मन की तेज रफ्तार से थकान और हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है। गुस्से या बहस से सिर भारी या गर्दन में तनाव बढ़ सकता है। हल्का भोजन करें और ज्यादा मीठा या बाहर का खाना कम लें। बीच-बीच में कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। थोड़ी सैर या हल्की एक्सरसाइज मन और शरीर दोनों को तरोताजा रखेगी। आज स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, तो दिन अच्छा रहेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: परिवार की बातचीत में तंज से बचें। अधूरी बात सुनकर तीखा जवाब ना दें। कागज या पैसों की शर्त बोलचाल के भरोसे ना छोड़ें।
आज की सलाह: सही बात भी नरमी से कहेंगे तो असर बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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