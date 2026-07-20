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मूलांक 5 राशिफल 20 जुलाई 2026: रिश्तों और करियर में मिलेगी अच्छी खबर, पैसों के मामलों में बरतें सावधानी

By Anita Baranwal
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Mulank 5 Rashifal 20 July 2026: रिश्तों और करियर में अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन पैसों के मामलों में सावधानी बरतें। जानिए मूलांक 5 का आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। बुध की चतुराई और संतुलन बनाए रखने से दिन आपके पक्ष में रहेगा।

मूलांक 5 राशिफल 20 जुलाई 2026: रिश्तों और करियर में मिलेगी अच्छी खबर, पैसों के मामलों में बरतें सावधानी

20 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 5 वालों के लिए बातचीत और संतुलन का दिन है। मन हल्का और मिलनसार रहेगा, जिससे लोगों से जुड़ने और बात सुलझाने में आसानी होगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। शुक्र की नरमी और बुध की चतुराई आपको कई जगह बढ़त देगी, पर हर काम में थोड़ा ठहराव रखना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। पुरानी गलतफहमी या रुकी हुई बात आसानी से सुलझ सकती है। आपकी बातचीत का तरीका लोगों को आकर्षित करेगा। पार्टनर या परिवार के साथ छोटी बातें भी गहरी लगेंगी। अगर कोई मुद्दा लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। सिंगल लोग किसी नए या पुराने परिचित से अच्छी बातचीत कर सकते हैं। आज मीठे शब्दों और साफ समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे।

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मूलांक 5 का करियर राशिफल

करियर में आज अच्छी खबर मिलने की संभावना है। ऑफिस में बातचीत, मीटिंग या क्लाइंट से जुड़े काम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी समझदारी और मिलनसार व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। अगर कोई पुराना काम अटका हुआ था, तो आज उसे पूरा करने का मौका मिल सकता है। छात्रों को भी पढ़ाई में अच्छी प्रगति दिखेगी। लेकिन कोई नया काम लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। आज का दिन मेहनत और संतुलित बातचीत से करियर में फायदा दिला सकता है।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

पैसों के मामलों में आज सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी। कोई नया खर्च या निवेश का फैसला जल्दबाजी में ना लें। छोटे-छोटे लेन-देन में भी डिटेल जांच लें। अगर कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है, तो बात साफ करके आगे बढ़ें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचने पर आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। पैसों के मामले में संतुलन रखें तो फायदा होगा।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। मन हल्का रहेगा, लेकिन ज्यादा बातचीत या काम की तेज रफ्तार से थकान महसूस हो सकती है। हल्का भोजन करें और बीच-बीच में आराम लें। पानी ज्यादा पिएं। अगर गर्दन या सिर में हल्का दर्द हो, तो स्ट्रेचिंग करें। आज संतुलित दिनचर्या बनाए रखेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: कागज बिना पढ़े आगे ना बढ़ाएं। लोगों को खुश रखने में अपनी बात गायब ना करें। आधी जानकारी पर रकम या सहमति तय ना करें।

आज की सलाह: मीठी बात रखें, पर लिखित जांच जरूर करके चलें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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