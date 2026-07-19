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मूलांक 5 राशिफल 19 जुलाई 2026: बुध की कृपा से बनेंगे रुके काम, सही बातचीत से आज मिलेगी सफलता

By Anita Baranwal
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मूलांक 5 राशिफल 19 जुलाई 2026: बुध की कृपा से रुके काम बनेंगे और सही बातचीत से मिलेगी सफलता। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। पुराने संपर्क जुड़ सकते हैं और छोटे काम निपटाने का अच्छा दिन है। साफ और सही शब्दों से रिश्ते और करियर दोनों संभलेंगे।

मूलांक 5 राशिफल 19 जुलाई 2026: बुध की कृपा से बनेंगे रुके काम, सही बातचीत से आज मिलेगी सफलता

19 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 5 वालों के लिए संवाद और सही समय पर सही कदम उठाने का दिन है। बुध की कृपा से आपकी बातचीत में स्पष्टता आएगी और कई रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा या फैसला ना करें, क्योंकि भाग्यांक 9 पुरानी बातों को याद दिला रहा है और आपको संतुलन बनाए रखने की सलाह दे रहा है। आज की सफलता आपकी समझदारी और सही संवाद पर निर्भर करेगी।

मूलांक 5 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में बातचीत का महत्व सबसे ज्यादा रहेगा। अगर किसी के साथ कोई गलतफहमी चल रही थी, तो आज उसे साफ शब्दों में दूर करने का अच्छा मौका है। बुध आपको सही और नरम तरीके से अपनी बात रखने की क्षमता देंगे। पार्टनर या परिवार के सदस्यों से खुलकर बात करें, लेकिन कोई वादा जल्दबाजी में ना करें। सिंगल लोग किसी पुराने परिचित या नए व्यक्ति से अच्छी बातचीत कर सकते हैं। आज छोटी-छोटी बातों में ध्यान देने और सुनने से रिश्तों में नई गर्माहट आएगी।

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मूलांक 5 का करियर राशिफल

करियर में आज बुध की कृपा से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में मेल, रिपोर्ट, मीटिंग या क्लाइंट से जुड़े कामों में आपकी स्पष्टता काम आएगी। नई योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा कमिटमेंट लेने से पहले अच्छे से सोच लें। मूलांक 5 आपको तेज सोच देगा, लेकिन भाग्यांक 9 याद दिलाएगा कि टीम के साथ तालमेल भी जरूरी है। छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने और पुराने टॉपिक्स को दोबारा देखने से फायदा होगा। आज सही बातचीत और समय पर काम पूरा करने से करियर में अच्छी प्रगति हो सकती है।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज सावधानी बरतनी होगी। बुध आपको गणना और समझदारी देगा, इसलिए कोई भी खर्च या निवेश का फैसला सोच-समझकर लें। पुराना बकाया या लंबित भुगतान हो तो उसे निपटाने का प्रयास करें। नई स्कीम या ऑफर आकर्षक लग सकती है, लेकिन पूरी जानकारी लिए बिना आगे ना बढ़ें। छोटे-छोटे खर्चों का ध्यान रखें, ताकि अनावश्यक खर्च ना हो। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन सही योजना और संतुलन से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

आज दिमाग की तेज गति से थोड़ी बेचैनी और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा सोचने या कई काम एक साथ करने से सिर भारी लग सकता है। बुध की ऊर्जा आपको सक्रिय रखेगी, लेकिन शरीर को आराम भी दें। हल्का भोजन करें, ज्यादा मीठा या बाहर का खाना कम करें। बीच-बीच में कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। हल्की सैर या स्ट्रेचिंग से तनाव कम होगा। आज भावनाओं को संतुलित रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: अधूरा मैसेज भेजकर बात खुली ना छोड़ें। बच्चों की पढ़ाई पर केवल दबाव ना बनाएं। पुराने संपर्क से तुरंत बड़ा भरोसा ना बांधें।

आज की सलाह: जरूरी कामों और बातों की छोटी सूची बनाकर चलें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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