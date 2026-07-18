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मूलांक 5 राशिफल 18 जुलाई 2026: जल्दबाजी में ना करें कोई वादा, पैसों के फैसले में बरतें सावधानी

By Anita Baranwal
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18 जुलाई 2026 मूलांक 5 राशिफल: जल्दबाजी में वादे करने और पैसे के मामले में लापरवाही से बचें। सावधानी और संतुलन बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल जानिए।

मूलांक 5 राशिफल 18 जुलाई 2026: जल्दबाजी में ना करें कोई वादा, पैसों के फैसले में बरतें सावधानी

18 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 5 वालों के लिए तेजी और सावधानी का संतुलन बनाने का दिन है। मन में कई विचार एक साथ आएंगे और नई चीजें करने की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन आज हर बात पर तुरंत हां कहने या फैसला लेने से बचना होगा। मूलांक 5 आपको चंचल बनाता है, जबकि भाग्यांक 8 हर फैसले के दूरगामी असर की याद दिला रहा है। सोच-समझकर कदम बढ़ाएं तो दिन फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में भावनाएं तेज चल रही होंगी, लेकिन हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर पार्टनर या परिवार की कोई बात खल रही है, तो पहले पूरी सुन लें। जल्दबाजी में कोई वादा कर बैठने से बाद में परेशानी हो सकती है। सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत को धीरे-धीरे बढ़ने दें। परिवार में भी किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते समय शब्दों को संतुलित रखें। आज मीठी बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन आधा सच या टालमटोल से उलझन बढ़ सकती है। समझदारी से बात करने पर रिश्ते मजबूत होंगे।

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मूलांक 5 का करियर राशिफल

करियर में आज तेजी दिखेगी, लेकिन बिखराव से बचना जरूरी रहेगा। ऑफिस में कई काम एक साथ आएंगे, इसलिए पहले जरूरी कामों की लिस्ट बना लें। कोई नई जिम्मेदारी लेने से पहले अपने पुराने काम, समय और क्षमता का हिसाब जरूर देखें। टीम या क्लाइंट से बातचीत में स्पष्ट रहें। छात्रों को भी पढ़ाई के प्लान को व्यवस्थित रखना होगा। मूलांक 5 आपको कई चीजें जल्दी समझने की क्षमता देगा, लेकिन अधूरी जानकारी में आगे बढ़ने से बचें। आज सावधानी से काम करने पर करियर में अच्छा प्रगति का मौका मिल सकता है।

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मूलांक 5 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज बहुत सावधानी बरतनी होगी। कोई भी बड़ा खर्च, निवेश या उधार देने का फैसला जल्दबाजी में ना लें। मूलांक 5 आपको नई चीजें खरीदने या ट्राई करने की ओर ले जा सकता है, लेकिन भाग्यांक 8 साफ हिसाब मांग रहा है। किसी मित्र या जानकार की सलाह पर भी पहले खुद जांच कर लें। छोटे-छोटे खर्चों का ध्यान रखें, वरना दिन के अंत में जेब खाली लग सकती है। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल

आज दिमाग की तेज गति से थकान और हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है। ज्यादा सोचने या कई काम एक साथ करने से सिर भारी या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। शरीर को आराम देने के लिए बीच-बीच में कुछ मिनट शांत बैठें। हल्का भोजन करें और ज्यादा मीठा या बाहर का खाना सीमित रखें। थोड़ी सैर या हल्की एक्सरसाइज मन और शरीर दोनों को तरोताजा रखेगी। आज भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

आज का दिन तेज गति वाला है, लेकिन सावधानी और संतुलन बनाए रखने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। जल्दबाजी से बचें, फैसले सोच-समझकर लें, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा और भविष्य की राह मजबूत बनेगी।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: किसी की बात मानकर तुरंत पैसा ना जोड़ें। खाली समय का वादा करके खुद को फंसा ना लें। डेडलाइन के दबाव में अधूरी जानकारी आगे ना बढ़ाएं।

आज की सलाह: सोच पक्की करें, फिर ही जुबान और जेब खोलें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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