मूलांक 5 राशिफल 13 अगस्त 2026: आज नपे-तुले शब्द बनाएंगे काम, बुध देंगे ऐसी एनर्जी, पढ़ें अंक राशिफल
Mulank 5 Ank Jyotish 13 August 2026: 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इनका स्वामी ग्रह बुध है। जानिए 13 अगस्त का दिन इस मूलांक के जातकों के लिए कैसा होने वाला है?
Mulank 5 Daily Horoscope 13 August 2026: मन में कई बातें एक साथ चल सकती हैं और आपको लगेगा कि अपनी राय तुरंत रखनी चाहिए। आपका स्वामी बुध है, इसलिए बात समझाने की क्षमता आपके पास अच्छी रहती है, पर असर तभी बनेगा जब शब्द नपे तुले हों। 13 अगस्त 2026 में मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की सख्त और व्यवस्थित ऊर्जा यह बता रही है कि केवल तेज बोलना काफी नहीं होगा, ठोस तर्क भी चाहिए। बाजार या दुकान के काम में मोलभाव, हिसाब या किसी बात की सफाई देते समय शांत रहेंगे तो सामने वाला आपकी बात ज्यादा मान सकता है। अपनी बात दो बार दोहराने के बजाय एक बार साफ बोलें। यही तरीका आपको सम्मान भी दिला सकता है और उलझन भी घटा सकता है।
मूलांक 5 लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात पूरी सुन नहीं रहा। ऐसे में आवाज ऊंची करने से बात और अटक सकती है। बुध का स्वभाव संवाद से रास्ता बनाता है, इसलिए नरम लेकिन स्पष्ट लहजा ज्यादा काम देगा। पार्टनर, परिवार या किसी करीबी से अपनी जरूरत सीधे कहें, इशारों में नहीं। अगर किसी पुराने मुद्दे पर मतभेद है, तो पहले पूरी बात सुन लें फिर जवाब दें। आपका भरोसा भरा शांत तरीका दूरी कम कर सकता है।
मूलांक 5 करियर राशिफल
कामकाज में आपके पास अच्छे आइडिया रहेंगे, पर उन्हें सही ढंग से रखना जरूरी होगा। ऑफिस, मीटिंग, सेल्स, क्लाइंट बात या दुकान के लेनदेन में जो व्यक्ति तथ्य साफ रखेगा, उसी की बात वजन पकड़ेगी। बुध आपको तेज दिमाग देता है, जबकि दिन की 4 वाली ऊर्जा कागज, प्रक्रिया और नियम पर जोर डाल रही है। इसलिए किसी प्रपोजल, रेट लिस्ट, ऑर्डर या नोट्स को व्यवस्थित करके रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही समय है जब जवाब लंबा लिखने से ज्यादा सही ढांचा काम करेगा। अपनी बात को बिंदु दर बिंदु मन में जमाकर बोलेंगे तो लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे।
मूलांक 5 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में छोटी बात पर बहस करने से बेहतर है कि हिसाब सामने रख दें। खरीद बिक्री, कमीशन, छुट्टे, बिल या उधारी की बात में साफ रिकॉर्ड रखना फायदेमंद रहेगा। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर बता रहा है कि संख्या और कागज इस समय बहुत अहम रहेंगे। बुध के कारण आप जल्दी गणना कर लेंगे, लेकिन सुनकर मान लेने के बजाय मिलान भी करें। खासकर दुकान या बाजार से जुड़ी बात में रेट और मात्रा दोबारा देखना ठीक रहेगा।
मूलांक 5 हेल्थ राशिफल
बेचैनी का असर सबसे पहले सांसों की रफ्तार और कंधों की कसावट में दिख सकता है। जब लगे कि मन दौड़ रहा है, तब दो मिनट रुककर धीमी गिनती के साथ सांस लें। बुध की तेज मानसिक चाल को थोड़ा ठहराव चाहिए। लिखने, बोलने या हिसाब वाले काम के बीच थोड़ी देर खड़े होकर हाथ और कलाई ढीली करें। इससे चिडचिडापन कम हो सकता है और सोच साफ रहेगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: बहस में अपनी बात साबित करने की जिद न बढ़ाएं। बाजार या दुकान में मौखिक रेट पर तुरंत भरोसा न करें। अधूरी जानकारी लेकर किसी की बात बीच में न काटें।
आज की सलाह: कम बोलें, साफ बोलें, तभी बात असर छोड़ पाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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