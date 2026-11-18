मूलांक 5 राशिफल 18 नवंबर: बुध की संवाद क्षमता बात को बनाएगी सहज
मूलांक 5 वाले आज के दिन पार्टनर से चर्चा में केवल अपनी तैयारी का ब्योरा न दें, उनकी बात भी पूरी सुनें। अपनापन रहेगा और सहयोग मांगने की झिझक हल्की होगी।
सकारात्मक सोच और ऊंचे आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिलने और अपने प्रोजेक्ट के लिए समर्थन जुटाने का दिन अच्छा है। आपका उद्देश्य अच्छा है, इसलिए अपनी बात रखने पर लोगों का सहयोग मिलेगा। अंक 5 के स्वामी बुध की बातचीत और तर्क की खूबी आपको अपना प्रस्ताव समझाने में मदद करेगी। 18 नवंबर 2026 का मूलांक 9 आपके अंक से तटस्थ है, भाग्यांक 3 है और बुधवार का स्वामी अंक 5 होने से संवाद की आपकी क्षमता खास उपयोगी रहेगी। मन में उत्साह रहेगा और लोगों के सामने बात रखना सहज होगा। झिझक हो तो शुरुआत अपने उद्देश्य से करें। किस काम के लिए कैसी मदद चाहिए, यह स्पष्ट बताने से बातचीत सही दिशा में रहेगी।
मूलांक 5 लव राशिफल
अपनों से अपनी योजना साझा करने में भरोसा महसूस होगा। परिवार की बातचीत में किसी उपयोगी काम का जिक्र करेंगे तो आपके अच्छे उद्देश्य को समर्थन मिलेगा। मसलन, घर में सबके साथ बैठकर समझाएं कि आपके प्रोजेक्ट से किसे लाभ होगा और परिवार की राय क्यों अहम है। बुध की संवाद क्षमता आपकी बात को सहज बनाएगी।
मूलांक 5 करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस से जुड़े प्रोजेक्ट को लोगों के सामने रखने के लिए दिन अनुकूल है। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और अच्छे उद्देश्य वाली आपकी पहल को समर्थन मिलेगा। बुध की बुद्धि और कागजी काम की समझ का उपयोग करके प्रस्ताव संक्षिप्त रखें। छात्र अपने प्रोजेक्ट का मकसद और तरीका साफ बताएं। ऑफिस में सहयोग मांगते हुए बताएं कि किस भूमिका में मदद चाहिए। कारोबार की चर्चा में काम की उपयोगिता पहले रखें। उत्साह के बीच ऐसा वादा न करें, जिसे निभाने की तैयारी अभी पूरी न हो। समर्थन को काम की सहमति में बदलने के लिए अगला कदम पूछें।
मूलांक 5 आर्थिक राशिफल
प्रोजेक्ट के लिए समर्थन मिलना उत्साह देगा, लेकिन आर्थिक मदद की सहमति अलग से स्पष्ट करें। बुध की गणना वाली खूबी यहां उपयोगी है। प्रस्ताव में अनुमानित लागत और उपलब्ध रकम का फर्क दिखाएं। किसी से रकम के योगदान पर बात हो तो राशि और शर्तें लिखित रूप में तय करें। लोगों का सहयोग मिलना तय आय या मुनाफे की गारंटी नहीं है। अच्छी पहल का बजट भी उतना ही साफ होना चाहिए जितना उसका उद्देश्य।
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मूलांक 5 हेल्थ राशिफल
उत्साह और लोगों से मिलने का भरोसा दिन का सकारात्मक पक्ष रहेगा। मुलाकातों की तैयारी में अपनी ऊर्जा का खयाल रखें। बुध से जुड़ी तेज सोच कई बातें एक साथ कहने को उकसाए तो बातचीत की रफ्तार सहज रखें। एक मुलाकात खत्म होने पर अगली चर्चा से पहले कुछ पल शांत बैठें। हर बातचीत को लंबा खींचने का दबाव खुद पर न लें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: समर्थन को आर्थिक सहमति न मान लें। उत्साह में अपनी तैयारी से बड़ा वादा न करें। मदद मांगते समय भूमिका अस्पष्ट न छोड़ें।
आज की सलाह: अपना अच्छा उद्देश्य साफ बताकर लोगों से सहयोग मांगें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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