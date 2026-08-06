मूलांक 5 राशिफल 6 अगस्त: आज सुविधा और जरूरत में फर्क समझना जरूरी, दिखावे से दूर रहें
Mulank 5 Aaj ka ank rashifal: आज मूलांक 5 वालों की धन, परिवार, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम-संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी। पढ़ें मूलांक 5 का आज का विस्तृत अंक राशिफल।
Mulank 5 Aaj ka ank rashifal, Today Number 5 Prediction: थोड़ी सावधानी रखें। दूर की बातों, लंबे इंतजार या किसी खास जवाब पर ज्यादा टिके रहना मन खींच सकता है। बुध के असर से आप बातचीत, कागज और फैसलों में तेज रहते हैं, लेकिन हर काम केवल फोन, मैसेज या बाहर के संपर्क से नहीं चलता। अगर कोई जरूरी व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो रहा, तो पास के अनुभवी व्यक्ति की राय लेना बेहतर रहेगा। अपने ही दायरे में एक काम की जानकारी मिल सकती है। 6 अगस्त 2026 को मूलांक 6 और भाग्यांक 6 होने से दिन की ऊर्जा सहयोग, संतुलन और व्यवहारिक मदद की तरफ झुकी रहेगी। इसलिए दिखावे से दूर रहें और जो बात तुरंत आगे बढ़ सकती है, उसी पर ध्यान दें।
मूलांक 5 का प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में एक छोटी उलझन यह रह सकती है कि आप मन की बात सही जगह कहना चाहते हैं, पर सामने वाला तुरंत उपलब्ध न हो। ऐसे में अंदाजा लगाकर दूरी न बढ़ाएं। बुध साफ बातचीत चाहता है, इसलिए बात कम शब्दों में और सीधे रखें। घर में किसी सदस्य से बच्चों की पढ़ाई, रूटीन या जिम्मेदारियों पर शांत ढंग से चर्चा करना ठीक रहेगा। प्रेम संबंध में सलाह देने से पहले साथी की स्थिति समझें। 6 का नरम असर रिश्तों में सुलह का रास्ता खोल सकता है, अगर आप बात को बहस नहीं बनने देंगे।
मूलांक 5 का शिक्षा और करियर
कामकाज में बाहर के संपर्क, लंबी मेल चेन या किसी दूर के व्यक्ति से मदद की उम्मीद मनचाहा नतीजा देर से दे सकती है। ऐसे में लोकल स्तर पर समाधान ढूंढना ज्यादा काम का रहेगा। ऑफिस में किसी सीनियर, एचआर, अकाउंट्स या अनुभवी सहकर्मी से साफ सवाल पूछें। बुध कागज, गणना और निर्णय का ग्रह है, इसलिए फाइल, डेटा, फीस, रिपोर्ट या आवेदन की बारीक जांच करें। पढ़ाई करने वालों के लिए बच्चों की पढ़ाई जैसा सीधा नियम अपनाएं। पहले सिलेबस का छोटा हिस्सा तय करें, फिर उसी का रिविजन करें। सब कुछ एक साथ पकड़ने से फोकस टूट सकता है। 6 का दोहरा प्रभाव सहयोगी माहौल बना सकता है, बस मदद सही जगह से लें।
मूलांक 5 का धन और वित्त
पैसों के मामले में दूर के सौदे, सुनी सुनाई जानकारी या केवल नाम देखकर फैसला करना ठीक नहीं रहेगा। अगर किसी भुगतान, फीस, कमीशन या सर्विस चार्ज को लेकर बात अटकी है, तो पास के जानकार से पूछ लेना लाभदायक हो सकता है। बुध हिसाब पसंद करता है, इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, लिखित डिटेल अपने पास रखें। 6 की ऊर्जा सुविधा की ओर खींचेगी, लेकिन सुविधा और जरूरत में फर्क समझना जरूरी रहेगा।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग पर बोझ ज्यादा हो तो बेचैनी पेट और कंधों तक उतर सकती है। ऐसे में बिना वजह कई लोगों से एक ही बात शेयर न करें। एक पन्ने पर जरूरी काम लिख लें। फिर सबसे पहले वही निपटाएं जो अटका हुआ है। मीठी चाय या कॉफी पर बार बार टिके रहने के बजाय बीच में सादा पानी लें। इससे मन थोड़ा स्थिर रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: दूर के संपर्क पर पूरा दिन अटकाकर न रखें। अधूरे कागज के भरोसे लेन देन आगे न बढ़ाएं। बच्चों की पढ़ाई में एक साथ कई तरीके न बदलें।
आज की सलाह: पास के समझदार व्यक्ति से साफ राय लेकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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