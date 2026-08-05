मूलांक 5 राशिफल 5 अगस्त 2026: 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा दिन?
मूलांक 5 राशिफल 5 अगस्त 2026: आज मूलांक 5 वालों की कैसी रहेगी वित्त, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम-संबंधों की स्थिति। पढ़ें मूलांक 5 का अंक राशिफल।
5अगस्त 2026 का दिन मूलांक 5 राशिफल: हर बात में तुरंत हां बोलना इस बार ठीक नहीं रहेगा। लोगों से जुड़ने के मौके अच्छे हैं, लेकिन अपनी सीमा भी समझें। अंक 5 पर बुध का असर बातचीत, समझदारी और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता देता है। इसी वजह से आपका मिलनसार स्वभाव कई काम आसान कर सकता है। 5 अगस्त 2026 में मूलांक 5 और भाग्यांक 5 दोनों सक्रिय हैं, इसलिए फोन, मैसेज, मुलाकात और छोटी बातचीत से भी अच्छी राह खुल सकती है। किसी दोस्त से हुई सीधी और सच्ची बात मन हल्का कर सकती है। जहां अपनापन मिलेगा, वहीं आपका असर भी दिखेगा। बस बातों में बहकर अपनी प्राथमिकता न भूलें।
मूलांक 5 का प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में नरमी आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अगर मन में किसी के लिए लगाव है, तो बात आगे बढ़ाने का मौका बन सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे छोटी खुशियां बांटकर दूरी घटा सकते हैं। परिवार में भी आपका हल्का, समझदार और हंसमुख अंदाज माहौल आसान करेगा। बुध का स्वभाव साफ संवाद का है, इसलिए मन की बात घुमाकर कहने से बेहतर रहेगा कि सीधे और शांत शब्द चुनें। किसी दोस्त से दिल की बात करते समय तुलना या पुरानी शिकायत बीच में न लाएं।
मूलांक 5 का शिक्षा और करियर
कामकाज में नेटवर्किंग, मीटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, पढ़ाई, ट्रेनिंग और बिजनेस से जुड़े लोगों को खास फायदा हो सकता है। आपकी बात समझाने की ताकत मजबूत रहेगी, लेकिन हर चर्चा को बहुत लंबा न करें। 5 की दोहरी ऊर्जा दिमाग को तेज चलाती है। ऐसे में एक साथ कई आइडिया आ सकते हैं। बेहतर रहेगा कि जो बात काम की है, उसे नोट करके आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन या दोस्त के साथ पढ़ाई उपयोगी रह सकती है। ऑफिस में किसी सहयोगी या पुराने कॉन्टैक्ट से ऐसा इनपुट मिल सकता है जो आगे की दिशा साफ करे।
मूलांक 5 का धन और वित्त
पैसों के मामले में लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनना फायदेमंद हो सकता है, खासकर व्यापार, कमीशन, क्लाइंट या साझेदारी वाली बातों में। फिर भी केवल अच्छी बातचीत के भरोसे कोई लेनदेन पक्का न मानें। बुध कागज और गणना का ग्रह है, इसलिए रकम, तारीख, शर्त और मैसेज साफ रखें। किसी दोस्त के साथ खर्च बांटने, गिफ्ट लेने या छोटी मदद देने में साफ हिसाब रखना बेहतर रहेगा। छोटी रकम की लापरवाही बाद में अजीब स्थिति बना सकती है।
मूलांक 5 का स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से बेचैनी या बिखराव महसूस हो सकता है। शरीर से ज्यादा मन को ठहराव चाहिए होगा। लगातार लोगों से घिरे रहने पर थोड़ी चुप्पी भी जरूरी है। हल्की सैर, कुछ देर खुली हवा और दिन के बीच छोटा ब्रेक आपको संतुलित रखेगा। अगर बहुत बातें करने के बाद सिर भारी लगे, तो कुछ समय बिना फोन के बैठना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: दोस्ती में जरूरत से ज्यादा वादा न करें। आधी सुनी बात आगे न बढ़ाएं। हिसाब और चैट का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
आज की सलाह: मधुर बोलिए, पर हर बात पर तुरंत सहमति मत दीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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