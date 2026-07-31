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मूलांक 5 अंकराशि 31 जुलाई: ऑफिस में आज भूलकर भी ना करें ये गलती, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
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5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इनका ग्रह स्वामी बुध होता है। जानिए मूलांक 5 वालों के लिए 31 जुलाई का दिन कैसा जाने वाला है? साथ ही जानें आज के दिन किन बातों का खास ध्यान रखना है? 

Mulank 5 Ank rashifal 31 July 2026
मूलांक 5 आज का अंक राशिफल 31 जुलाई 2026

Mulank 5 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 31 July 2026: लोगों से जुड़ने का आपका स्वाभाविक अंदाज इस दिन खास काम आ सकता है। अंक 5 पर बुध का असर बातचीत, समझदारी और छोटे संकेत जल्दी पकड़ने की क्षमता देता है। इसलिए आसपास की हल्की बातें भी आपके लिए बेकार नहीं रहेंगी। उनमें से काम की बात छांटने का मौका मिलेगा। 31 जुलाई 2026 का मूलांक 4 आपको व्यवस्थित ढंग से चलने को कह रहा है, जबकि भाग्यांक 3 मेलजोल और खुलकर बोलने का सहारा दे रहा है। ऐसे में पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार या साथ काम करने वाले लोगों से जुड़ाव बढ़ सकता है। बस हर सुनी बात को आगे बढ़ाने के बजाय पहले उसका मतलब समझ लें। आपकी समझ और बोलने का तरीका सही जगह इस्तेमाल हुआ तो छोटे संपर्क भी आगे चलकर उपयोगी बन सकते हैं।

मूलांक 5 लव राशिफल

दिल की बात कहने के लिए यह दिन भारी शब्दों का नहीं, सहज बातों का है। अगर रिश्ते में कुछ दूरी रही है तो हल्की बातचीत से भी बर्फ पिघल सकती है। पार्टनर को सलाह देने के बजाय उनकी रोजमर्रा की बातों में दिलचस्पी दिखाएं। परिवार में भी किसी की छोटी चिंता सुन लेना बड़ा सहारा बन सकता है। बुध का स्वभाव संवाद से रिश्ते जोड़ता है, इसलिए चुप्पी से ज्यादा साफ और सरल बात असर करेगी। मित्रों और पड़ोसियों से भी संबंध नरम और सहयोगी बन सकते हैं।

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मूलांक 5 करियर राशिफल

ऑफिस या कामकाजी माहौल में अपनापन बढ़ाने का अच्छा मौका बन सकता है। हर चर्चा सिर्फ काम की नहीं होगी, फिर भी उसी में टीम का मूड, लोगों की सोच और आगे की दिशा समझ आ सकती है। बुध आपको तेज जवाब और साफ समझ देता है। 31 जुलाई 2026 का मूलांक 4 कहता है कि बातें सिर्फ सुनें नहीं, काम की बात नोट भी करें। भाग्यांक 3 आपकी प्रस्तुति को हल्का और प्रभावी बना सकता है। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप डिस्कशन, क्लासरूम बातचीत या दोस्त से पढ़ी गई बात समझना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं।

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मूलांक 5 फाइनेंस राशिफल

लेनदेन में बातचीत का रोल बढ़ेगा। बैंक, पेमेंट, बिल या किसी रकम की पुष्टि करते समय मौखिक भरोसे से ज्यादा लिखी जानकारी देखें। बुध कागज, हिसाब और गणना का कारक है, इसलिए रकम, तारीख और नाम मिलाना बेहतर रहेगा। कोई छोटा अटका भुगतान बात करके सुलझ सकता है। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन इधर उधर की बातों में कोई वित्तीय सूचना छूट न जाए, इस पर ध्यान रखें। सुविधा के लिए शॉर्टकट लेने से बाद में दोबारा जांच करनी पड़ सकती है।

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मूलांक 5 स्वास्थ्य राशिफल

लगातार लोगों से बात करने या कई छोटी जानकारियां लेने देने से दिमाग बिखरा हुआ महसूस कर सकता है। ऐसे में दिन में एक बार पांच मिनट चुप बैठकर जरूरी काम लिख लें। इससे बुध की तेज ऊर्जा सही दिशा पाएगी। गला सूखना, हल्की बेचैनी या ध्यान टूटना महसूस हो तो पानी धीरे धीरे पीते रहें। बहुत मीठी चाय या कॉफी पर टिके रहने के बजाय साधारण पेय लें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: सुनी सुनाई बात को तथ्य मानकर आगे न बढ़ाएं। पेमेंट करते समय नाम और रकम फिर से मिलाएं। ऑफिस की हल्की बातचीत में निजी बात ज्यादा न खोलें।

आज की सलाह: काम की बात सुनते ही उसे लिखकर पक्का करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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