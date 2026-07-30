मूलांक 5 अंकराशि 30 जुलाई: हिसाब के मामले में आज ना करें ये गलती, पढ़ें राशिफल
Mulank 5 Ank rashifal 30 July 2026: 5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इनका ग्रह स्वामी बुध होता है। जानिए मूलांक 5 वालों के लिए 30 जुलाई का दिन कैसा रहेगा?
Mulank 5 Aaj ka ank rashifal 30 July 2026: मन थोड़ा भरा भरा रहे, तो हैरानी की बात नहीं है। सुबह के रूटीन में भी यह दिख सकता है। चाय बनाते समय, फोन देखते हुए या किसी पुराने नंबर पर बात करने का मन करते हुए कई बातें एक साथ याद आ सकती हैं। अंक 5 पर बुध का असर आपको लोगों से जोड़ता है, इसलिए कॉल, मैसेज और छोटी बातचीत इस दिन ज्यादा रहेंगी। कुछ नई चर्चा शुरू होगी, तो कुछ पुराने मुद्दे भी फिर सामने आ सकते हैं। बीती बातों का बोझ मन पर टिके, तो खुद को वहीं अटका मत रहने दें। दिन की ऊर्जा में मूलांक 3 बात को समझाकर हल्का करने का रास्ता देता है, जबकि भाग्यांक 2 भावनाओं को गहरा कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले मन साफ करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 लव राशिफल
रिश्तों में इस समय बात शुरू करना जरूरी रहेगा, लेकिन हर पुरानी बात खोलना जरूरी नहीं है। बुध की वजह से आप शब्दों से दूरी भी घटा सकते हैं और उलझन भी बढ़ा सकते हैं। पार्टनर से कोई अधूरी चर्चा फिर उठ सकती है। ऐसे में किस बात का हल चाहिए और किस बात को छोड़ देना चाहिए, यह फर्क समझें। परिवार में किसी रिश्तेदार से बात करते हुए पुरानी नाराजगी छू सकती है। नरमी रखें, पर अपनी बात घुमाकर न कहें। अविवाहित लोग किसी पुराने परिचय से फिर जुड़ें, तो पहले मन की स्थिति समझ लें।
मूलांक 5 करियर राशिफल
कामकाज में बातचीत का हिस्सा बढ़ा हुआ रहेगा। ऑफिस में फोन, मेल, फीडबैक या कागज से जुड़े काम आपके पास आ सकते हैं। बुध का स्वभाव तेज सोच और सही शब्द चुनने का है, इसलिए जहां लोग उलझें, वहां आप बात साफ कर सकते हैं। फिर भी पुरानी फाइल, पहले की गलती या किसी अधूरे वादे की चर्चा सामने आए, तो रक्षात्मक होने के बजाय तथ्य रखें। छात्र पुराने नोट्स, छूटा हुआ टॉपिक या लंबित असाइनमेंट पर लौट सकते हैं। बिजनेस में पुराने क्लाइंट या जान पहचान से काम की बात बन सकती है। मूलांक 3 आपको प्रस्तुति में मदद देगा और भाग्यांक 2 लोगों के मूड को समझने की जरूरत याद दिलाएगा।
मूलांक 5 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में पुरानी देनदारी, उधार की याद, या किसी खर्च का हिसाब फिर सामने आ सकता है। इस दिन बड़ी चाल चलने से ज्यादा जरूरी यह रहेगा कि लिखित बात साफ हो। बुध कागज, गणना और लेनदेन का कारक है, इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, बात नोट करके रखें। किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ पैसों की चर्चा हो, तो भावुक होकर फैसला न करें। जो चीज पहले तय हो चुकी थी, उसे दोबारा समझ लेना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 5 स्वास्थ्य राशिफल
मन पर पुराने विचार चढ़ें, तो उसका असर बेचैनी और हल्की थकान में दिख सकता है। सिर भारी लगे या ध्यान बार बार भटके, तो थोड़ी देर लिखकर मन खाली करें। सुबह घर के छोटे काम धीरे और सलीके से करना भी राहत देगा। बहुत सारी बातचीत के बीच अपने लिए कुछ शांत मिनट निकालना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: पुरानी बात को नई लड़ाई में न बदलें। आधी सुनी जानकारी आगे न बढ़ाएं। हिसाब की बात केवल याददाश्त पर न छोड़ें।
आज की सलाह: दिल हल्का करें, पर हर बात को फिर मत जीएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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