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मूलांक 5 अंकराशि 29 जुलाई: पैसों के मामले में छोटी बात को हल्का न लें, कामकाज में आइडिया रहेंगे अच्छे

By Anita Baranwal
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Mulank 5 Ank rashifal 29 July 2026: बुध हिसाब किताब का ग्रह है, इसलिए रकम छोटी हो तब भी नोट करना फायदेमंद रहेगा। आधी जानकारी पर भरोसा करने से उलझन बढ़ सकती है।

Mulank 5 Ank rashifal 29 July 2026
मूलांक 5 आज का अंक राशिफल 29 जुलाई 2026

Mulank 5 Aaj ka ank rashifal 29 July 2026: बात आपके पास सही हो सकती है, लेकिन उसे सामने वाले तक उसी असर से पहुंचाना इस समय आसान नहीं दिखता। अंक 5 और बुध का स्वभाव तेज सोच, तर्क और जवाबदेही देता है, फिर भी कई जगह आपकी बात पर सवाल उठ सकते हैं। इसे अपनी कमी मानकर परेशान न हों। 29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 लोगों की भावना और प्रतिक्रिया को ज्यादा सक्रिय कर रहा है, इसलिए केवल तथ्य काफी नहीं होंगे। वहीं भाग्यांक 1 यह संकेत देता है कि अंत में दिशा आपको ही तय करनी होगी। किसी भी सहमति, प्लान या तय काम में पहले से साफ बिंदु हों तो राह आसान रहेगी। आधी जानकारी पर भरोसा करने से उलझन बढ़ सकती है।

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मूलांक 5 लव राशिफल

रिश्तों में इस समय आपकी बात का मतलब कुछ और समझा जा सकता है। बुध आपको साफ बोलने की क्षमता देता है, लेकिन नरमी जोड़ना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंध में अगर किसी मुद्दे पर बार बार अलग राय आ रही है, तो एक ही बात दोहराने के बजाय उदाहरण देकर समझाएं। परिवार में भी छोटे फैसलों पर मतभेद बन सकते हैं, खासकर जब हर व्यक्ति अपनी सुविधा देख रहा हो। मूलांक 2 भावनाओं को ऊपर ला रहा है, इसलिए सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। किसी वादे को तय मानने से पहले दोनों तरफ की बात साफ कर लें।

मूलांक 5 करियर राशिफल

कामकाज में आइडिया अच्छे रहेंगे, पर उनकी प्रस्तुति पर मेहनत करनी पड़ेगी। मीटिंग, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट, डील या किसी जरूरी चर्चा में लोग सवाल ज्यादा पूछ सकते हैं। ऐसे में बुध का असली गुण काम आएगा, यानी कागज, डेटा, गणना और साफ जवाब। भाग्यांक 1 आपको आगे बढ़कर बात रखने का साहस देगा, लेकिन परिणाम तभी बेहतर रहेंगे जब तैयारी पहले से पूरी हो। स्टूडेंट्स को भी यही बात समझनी होगी। केवल याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, उत्तर को क्रम में रखना पड़ेगा। बिजनेस में किसी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले शर्तें, समयसीमा और जिम्मेदारी लिखित रूप में देखना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 5 आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में छोटी बात को हल्का न लें। घर का छोटा खर्च, जैसे रसोई, रिपेयर या किसी जरूरी सामान की कीमत, मिलाकर उम्मीद से ज्यादा दिख सकती है। बुध हिसाब किताब का ग्रह है, इसलिए रकम छोटी हो तब भी नोट करना फायदेमंद रहेगा। किसी लेन देन या खरीद में अगर पहले से बात साफ न हो, तो बाद में बहस बन सकती है। आमदनी सामान्य रह सकती है, पर बिखरे खर्च पकड़ना जरूरी रहेगा। जो बात केवल मौखिक हो, उसे तुरंत मानकर रकम न बांधें।

मूलांक 5 स्वास्थ्य राशिफल

दिमाग ज्यादा चलने से शरीर थका हुआ लग सकता है। एक ही समय में कई जवाब सोचने की आदत बेचैनी बढ़ा सकती है। थोड़ी देर शांत बैठकर अगले काम की सूची लिख लें। इससे मन हल्का होगा। पेट और नसों पर भी असर महसूस हो सकता है, इसलिए बहुत लंबे गैप के बाद खाना न लें। हल्का गुनगुना पानी और थोड़ी धीमी चाल से चलना राहत दे सकता है।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: अधूरी शर्तों पर किसी बात को पक्का न मानें। अपनी बात साबित करने में तथ्य छोड़कर भावनाओं पर न टिकें। छोटे घरेलू खर्च को नजरअंदाज न करें।

आज की सलाह: पहले बिंदु साफ करें, फिर ही किसी सहमति पर बढ़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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