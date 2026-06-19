मूलांक 5 अंक ज्योतिष: आज हर बात पर हां कहना बढ़ाएगा परेशानी, पढ़ें अपना अंक राशिफल
Mulank 5 Daily Horoscope: 19 जून के दिन मूलांक 5 वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि हर चीज के लिए हां नहीं कहना है। ऐसा करने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
थोड़ी राहत के साथ दिन आगे बढ़ सकता है, लेकिन भीतर की तेज रफ्तार को संभालना भी जरूरी रहेगा। अंक 5 के लोग अक्सर तुरंत बोलते हैं, तुरंत तय करते हैं और कई बार जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। बुध का असर आपको बातचीत, गणना और फैसला लेने में तेज रखेगा, पर हर हां सही हां नहीं होती। 19 जून 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने की तरफ धकेलेगा, जबकि भाग्यांक 8 पूछेगा कि जो कह रहे हैं, क्या उसे निभाने की व्यवस्था भी है। किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर अपनी सीमा समझकर। वादा कम करें, काम पक्का रखें। यही तरीका आपको सम्मान भी देगा और बाद की टेंशन भी घटाएगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका मन खुलकर देने का रहेगा। आप किसी अपने के लिए ज्यादा करने की सोच सकते हैं, लेकिन हर भावना को वचन में बदलना ठीक नहीं होगा। बुध की वजह से शब्द जल्दी निकलेंगे, इसलिए दिल से बोलें पर नापकर बोलें। पार्टनर से ऐसी बात न कहें जिसे बाद में निभाना मुश्किल पड़े। परिवार में भी सबकी समस्या अपने सिर लेने की आदत थका सकती है। मदद करें, मगर अपनी भूमिका साफ रखें। सच्चा साथ वही है जिसमें बात मीठी भी हो और साफ भी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में सबसे बड़ा मुद्दा डेडलाइन का बन सकता है। एक साथ कई चीजों को संभालने की कोशिश में आप जरूरत से ज्यादा कमिटमेंट ले सकते हैं। बुध आपको तेज दिमाग और अच्छा जवाब देने की ताकत देगा, इसलिए लोग आपसे उम्मीद भी ज्यादा रख सकते हैं। यहीं सावधानी चाहिए। मूलांक 1 के कारण आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले सकते हैं, पर भाग्यांक 8 नतीजे और समयसीमा दोनों देखेगा। ऑफिस में किसी मीटिंग, मेल या मौखिक बात में उतना ही कहें जितना वास्तव में कर सकें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही नियम ठीक है। कम टॉपिक चुनें, पर ठोस तैयारी करें। बिजनेस में डिलीवरी, रेट और समय साफ बोलना बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
उदारता के कारण जेब पर हल्का दबाव आ सकता है। किसी के लिए तुरंत भुगतान करना, बिना सोचे कुछ मंगवा देना या सुविधा के नाम पर अतिरिक्त खर्च करना बाद में खटक सकता है। बुध कागज और हिसाब का ग्रह है, इसलिए लेन देन लिखित रखें तो बेहतर रहेगा। अगर किसी काम के लिए पैसा लगाना हो, तो पहले यह देखें कि उससे वापसी या उपयोग कितना साफ है। अपनी क्षमता से बाहर की आर्थिक जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं होगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन तेज चलेगा तो शरीर में हल्की घबराहट, हाथों में बेचैनी या पेट में हलचल जैसा महसूस हो सकता है। राहत के लिए कामों की छोटी सूची बनाएं और एक समय में एक ही चीज निपटाएं। चलते चलते पानी पीना और बीच में दो मिनट रुककर लंबी सांस लेना उपयोगी रहेगा। बुध का संतुलन दिमाग साफ होने से आता है, इसलिए बिखरे हुए काम पहले समेटें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: निभा न सकें ऐसा वादा मुंह से ना निकालें। डेडलाइन जाने बिना हां कहना भारी पड़ सकता है। मदद के नाम पर अपनी क्षमता से बाहर ना जाएं।
आज की सलाह: पहले सीमा तय करें, फिर ही किसी बात पर हां कहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र