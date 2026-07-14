मूलांक 5: 14 जुलाई का दिन 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा?
Mulank 5 Ank rashifal 14 July 2026: आज मूलांक 5 वालों के लिए कामकाज में आपकी तेज सोच काम आएगी, पर घर की हल्की टेंशन ध्यान बांट सकती है। जानें कैसा बीतेगा आपका दिन।
Mulank 5 Aaj ka ank rashifal 14 July 2026: सुबह चाय, टिफिन, फोन और दिन की छोटी तैयारियों के बीच ही आपको समझ आ जाएगा कि घर का माहौल थोड़ा खिंचा हुआ है। ऐसे में आपकी पहली भूमिका बोलने की नहीं, बात को सही ढंग से रखने की रहेगी। बुध आपके अंक का स्वामी है, इसलिए समझदारी, बातचीत और सही शब्द चुनना आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। 14 जुलाई 2026 का मूलांक 5 आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की ओर ले जा सकता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि सुलझाव धीरे और तरीके से आएगा। घर की किसी पुरानी बात को साफ करने की इच्छा रहेगी। यह अच्छी बात है, बस लहजा सीधा हो, कठोर नहीं। खासकर किसी बड़े की चिड़चिड़ाहट को निजी हमला मानने से बचें।
प्रेम और रिश्ते
दिल की बात कहने का मौका बन सकता है, लेकिन तरीका बहुत मायने रखेगा। अगर साथी, परिवार या किसी करीबी के साथ कुछ दिनों से खिंचाव चल रहा है, तो आधी बात कहकर रुकना उलझन बढ़ा सकता है। बुध की ताकत यह है कि वह सही शब्द दिला देता है, बशर्ते आप सुनने का धैर्य भी रखें। किसी बड़े सदस्य का मूड जल्दी बदल सकता है, इसलिए जवाब देने से पहले उनकी स्थिति भी समझें। रिश्तों में इस समय जीत बहस से नहीं, समझ से मिलेगी। नरमी दिखाना कमजोरी नहीं, समझदारी है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी तेज सोच काम आएगी, पर घर की हल्की टेंशन ध्यान बांट सकती है। इसलिए ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में दिन शुरू होते ही जरूरी काम अलग कर लें। बुध कागज, गणना, बातचीत और निर्णय का ग्रह है, इसलिए मेल, नोट्स, डेटा, फीस, फॉर्म या रिपोर्ट जैसी चीजें आपके हाथ से ठीक निकल सकती हैं। किसी मीटिंग या चर्चा में आप बीच का रास्ता सुझा सकते हैं। यही आपकी खासियत रहेगी। 14 जुलाई का मूलांक 5 दिमाग को फुर्ती देगा, लेकिन भाग्यांक 4 याद दिलाता है कि बिना क्रम के मेहनत बिखर जाती है। छात्र भी एक समय में एक विषय पकड़ें तो फायदा ज्यादा होगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में छोटी लेकिन जरूरी बातों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। घर से जुड़ा कोई खर्च, साझा भुगतान या पहले से टलती आ रही रकम सामने आ सकती है। ऐसी स्थिति में अनुमान के बजाय साफ हिसाब रखें। बुध का संबंध गणना और व्यापार से है, इसलिए लिखित नोट या रिकॉर्ड आपके काम आएंगे। किसी बात को लेकर घर में राय अलग हो सकती है, तब रकम से ज्यादा तरीका अहम रहेगा। समझाकर बात रखने से सहमति बन सकती है। सुविधा के लिए किया गया खर्च ठीक है, बस वजह साफ होनी चाहिए।
स्वास्थ्य और कल्याण
चिड़चिड़े माहौल का असर सीधे नसों और पेट पर पड़ सकता है। सुबह की शुरुआत भागते हुए करने के बजाय दस मिनट व्यवस्थित रखें। कपड़े, जरूरी सामान और दिन का छोटा प्लान पहले देख लें। इससे भीतर की बेचैनी कम होगी। बहुत देर तक खाली पेट रहने पर भी स्वभाव तेज हो सकता है। हल्का और समय पर कुछ लेना आपके मूड को संभालेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: बड़े की कड़वी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पुरानी शिकायत को नई बहस न बनाएं। घर की बात बाहर कहने से उलझन बढ़ सकती है।
आज की सलाह: बोलने से पहले बात का नतीजा मन में तौल लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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