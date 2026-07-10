Mulank 5 Rashifal 10 July: बुध की वजह आज होगा खूब फायदा, पढ़ें आज की राशिफल
mulank 5 prediction 10 july 2026: 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। 10 जुलाई को मूलांक 5 वालों का दिन कैसा होगा? यहां पढ़ें।
किसी की मदद करने के उत्साह में अपनी सीमा भूलना ठीक नहीं रहेगा। आपका अंक 5 और बुध का स्वभाव लोगों से जोड़ता है, इसलिए बात आगे बढ़ाने, समझाने और साथ जुटाने की क्षमता इस समय साफ दिखेगी। मन होगा कि किसी अच्छे काम में दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोस के लोगों को भी शामिल किया जाए। यह भाव अच्छा है, पर हर किसी से एक जैसी उम्मीद न रखें। घर के छोटे खर्च का उदाहरण लें। कभी दूध, सब्जी, बच्चों की कॉपी या गैस जैसी बातों में थोड़ा हिसाब बिगड़ता है, तो मूड भी बदल जाता है। ऐसे में मदद और मेलजोल का संतुलन जरूरी है। 10 जुलाई 2026 का मूलांक 1 पहल करवाता है और भाग्यांक 9 सेवा भाव को मजबूत कर रहा है। इसलिए नेक इरादा रहेगा, बस समझदारी साथ रखें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी मिलनसार छवि काम आएगी। बुध की वजह से आप बात संभाल सकते हैं और दो लोगों के बीच की दूरी भी कम कर सकते हैं। अगर परिवार में किसी बात को लेकर हल्की खिंचाव की स्थिति है, तो आप बीच का रास्ता निकालने वाले बन सकते हैं। प्रेम संबंध में सामने वाले को यह महसूस कराना जरूरी होगा कि आप सिर्फ सबको खुश करने में नहीं, बल्कि उसे भी सुन रहे हैं। किसी अपने के लिए छोटा सहयोग, समय पर जवाब या हल्की सी मदद दिल को छू सकती है। बस यह ध्यान रखें कि उपकार का हिसाब रिश्तों में न घुले।
करियर राशिफल
कामकाज में नेटवर्किंग, बातचीत और तालमेल आपकी ताकत बन सकते हैं। बुध का असर कागज, डेटा, मैसेज, कॉल और मीटिंग से जुड़े कामों में तेजी देता है। अगर आप बिजनेस में हैं, तो लोगों को साथ लेकर चलने का तरीका फायदा दे सकता है। नौकरी में टीम के बीच आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर जब कोई काम अटक रहा हो। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप स्टडी, नोट्स शेयर करना या किसी दोस्त को समझाते हुए खुद की तैयारी मजबूत करना उपयोगी रहेगा। मूलांक 1 दिन में पहल बढ़ा रहा है, इसलिए नया संपर्क बन सकता है। भाग्यांक 9 यह संकेत देता है कि काम सिर्फ अपने लिए नहीं, सामूहिक नतीजे के लिए भी करना होगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में दिल और दिमाग दोनों साथ रखने होंगे। किसी अच्छे काम, तोहफे, सहयोग या सामूहिक योगदान में आपका हाथ खुला रह सकता है। यह भाव अच्छा है, पर रकम तय करके चलना बेहतर रहेगा। घर का छोटा खर्च अगर पहले से बढ़ा हुआ है, तो उसी के बीच अतिरिक्त देने का फैसला थोड़ा सोचकर करें। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए लिखित हिसाब आपके लिए खास काम करेगा। किसी को मदद करें तो तरीका साफ रखें। बोलकर तय बात बाद में उलझन दे सकती है।
हेल्थ राशिफल
लगातार लोगों से जुड़े रहने से मन भरा हुआ भी लग सकता है। थकान शरीर से ज्यादा दिमाग में महसूस हो सकती है। थोड़ी देर अकेले बैठकर दिन का हिसाब मन में साफ करें। पानी कम पीने या इधर उधर खाते रहने से हल्की बेचैनी हो सकती है। अगर बहुत बातचीत के बीच रहे हों, तो शाम में कुछ देर चुप रहना और हल्का संगीत सुनना राहत दे सकता है। बुध सक्रियता देता है, इसलिए बिखरी ऊर्जा को समेटना जरूरी रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: मदद के जोश में अपना बजट ढीला न छोड़ें। सबको साथ लेने के चक्कर में जरूरी काम पीछे न करें। बिना साफ बात के किसी खर्च की जिम्मेदारी न लें।
आज की सलाह: मदद करें, मगर पहले अपना हिसाब साफ रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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