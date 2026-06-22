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मूलांक 5 भविष्यफल 22 जून: 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 5 Daily Numerology Horoscope 22 June 2026: आज घर की बातचीत दिन का बड़ा हिस्सा बन सकती है। आज ध्यान रखें कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। पढ़ें मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा आज 22 जून का दिन।

मूलांक 5 भविष्यफल 22 जून: 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Aaj ka mulank 5 daily future prediction: किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 है। दिन का रंग बातचीत और खबरों से भरा रह सकता है। फोन, मैसेज या छोटी मुलाकातों के जरिए कई लोग याद आ सकते हैं। अंक 5 के स्वामी बुध की वजह से आपका दिमाग तेज चलेगा और बातों के बीच छिपी बात भी पकड़ लेगा। फिर भी हर चर्चा को बहस में बदलना ठीक नहीं होगा। कुछ पुराने मुद्दे दोबारा उठ सकते हैं और उनसे जुड़ी उदासी भी मन को छू सकती है। ऐसे में बात को सही जगह रोकना भी समझदारी है। 22 जून 2026 का मूलांक 4 आपको तथ्य और व्यवस्था की तरफ ले जाएगा, जबकि भाग्यांक 2 मन को नरम रखेगा। इसलिए शब्द चुनकर बोलें। साफ बात करें, लेकिन ठंडेपन से नहीं।

प्रेम और रिश्ते

घर की बातचीत इस दिन का बड़ा हिस्सा बन सकती है। जैसे रात के खाने के बाद किसी छोटी बात से पुरानी पारिवारिक चर्चा फिर खुल जाए। आपको लगेगा कि सब अपनी बात कह रहे हैं, पर सुन कम रहे हैं। ऐसे में बुध का गुण काम आएगा। सही शब्द और सही समय। पार्टनर से बात करते हुए पुरानी शिकायतों की पूरी फाइल न खोलें। जो बात अभी सुलझानी है, उसी पर रहें। परिवार में किसी बुजुर्ग या भाई बहन की कही बात दिल पर लग सकती है, लेकिन तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। नरमी से पूछा गया सवाल बहुत उलझन बचा सकता है।

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शिक्षा और करियर

कामकाज में कम्युनिकेशन सबसे अहम रहेगा। ऑफिस में मेल, नोट्स, मीटिंग पॉइंट या किसी कागज से जुड़ी बात दोबारा जांचना फायदेमंद रहेगा। बुध आपको तर्क, गणना और जवाब देने की तेजी देता है, इसलिए आप उलझे हुए मुद्दे सुलझा सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि हर बात का जवाब उसी पल देना जरूरी नहीं। स्टूडेंट्स के लिए पुराने टॉपिक रिवाइज करने का अच्छा समय बन सकता है, खासकर जहां पहले मन अटकता था। बिजनेस वालों को ग्राहक, सप्लायर या स्टाफ से हुई पुरानी बातों का रिकॉर्ड देखना चाहिए। दिन की 4 वाली ऊर्जा व्यवस्था मांगती है और 2 का असर बताता है कि टीम के साथ तालमेल रखने से काम हल्का पड़ेगा।

धन और वित्त

पैसों के मामले में बातचीत ज्यादा और निष्कर्ष थोड़ा धीमा रह सकता है। किसी पुराने लेनदेन, परिवार के साझा खर्च या बचे हुए हिसाब पर चर्चा हो सकती है। बुध का असर आपको रकम, तारीख और शर्तें समझने में मदद देगा। बेहतर रहेगा कि जो भी बात हो, उसे साफ लिख लें। केवल याददाश्त पर न छोड़ें। छोटी रकम को भी हल्का न समझें, क्योंकि यही बाद में उलझन बना सकती है। अगर किसी खर्च को लेकर मन भावुक हो रहा है, तो एक बार उपयोगिता देखकर ही आगे बढ़ें।

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स्वास्थ्य और कल्याण

मन में पुरानी बातें घूमने से बेचैनी और हल्की घबराहट जैसी स्थिति बन सकती है। इसका असर पेट और सांस की गति पर भी दिख सकता है। राहत के लिए दस मिनट अकेले बैठकर कागज पर मन की तीन बातें लिखें। फिर उनमें से केवल एक पर ध्यान दें। बुध का संबंध तंत्रिका और सोच से माना जाता है, इसलिए दिमाग को एक साथ बहुत सारी बातों से भरने के बजाय छोटे विराम लेना बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी

शुभ दिशा: उत्तर

सावधानी: पुरानी बात पर नई तकरार न बढ़ाएं। सुनी सुनाई बात को सच मानकर प्रतिक्रिया न दें। आधा हिसाब और आधी जानकारी साथ न चलने दें।

आज की सलाह: जरूरी बात लिखकर बोलें, मन का बोझ हल्का होगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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