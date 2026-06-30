मूलांक 5 अंकराशि 30 जून: आज बनेंगे कमाई के नए मौके, ऑफिस में बढ़ानी होगी मेहनत
Mulank 5 aaj ka ank rashifal 30 june 2026: आज प्रेम संबंध में आधी जानकारी देकर बात छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। पढ़ें मूलांक 5 वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
Aaj ka mulank 5, today 30 June 2026 daily future prediction: किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 है। हल्की लापरवाही भी आगे चलकर जवाब मांग सकती है, इसलिए जो बात अधूरी है उसे पहचानना जरूरी रहेगा। अंक 5 के स्वामी बुध आपको तेज दिमाग, बात रखने की कला और हिसाब समझने की क्षमता देते हैं, लेकिन इसी गति में कभी कभी तैयारी पीछे छूट जाती है। किसी सरकारी काम, आवेदन, अनुमति, कागज या रिसर्च जैसी जिम्मेदारी में कमी महसूस हो सकती है। बाजार या दुकान के काम में भी जैसे माल, रेट, बिल और पुरानी एंट्री मिलानी पड़ती है, वैसे ही छोटी डिटेल पकड़ना जरूरी रहेगा। 30 जून 2026 का मूलांक 3 सवालों और बातचीत को बढ़ा सकता है। भाग्यांक 1 इशारा करता है कि बात संभालने के लिए पहल आपको ही करनी होगी।
प्रेम और रिश्ते
मन में काम का दबाव हो तो अपनों को लग सकता है कि आप दूरी बना रहे हैं। ऐसी गलतफहमी बनने की संभावना है, इसलिए दो साफ वाक्य बहुत काम देंगे। बुध का असर आपको बात समझाने में मदद करेगा, बस तर्क को अपनापन से मिलाकर रखें। प्रेम संबंध में आधी जानकारी देकर बात छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, वरना सामने वाला अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है। घर में कोई सदस्य किसी लंबित काम या जिम्मेदारी पर सवाल करे तो रक्षात्मक होने के बजाय खुलकर स्थिति बताना बेहतर रहेगा। इससे भरोसा बना रहेगा। फ्री में देखें अपनी जन्म कुंडली
शिक्षा और करियर
कामकाज में वही हिस्सा ज्यादा ध्यान मांगेगा जिसे आप बाद के लिए टालते रहे थे। किसी प्रोजेक्ट, खासकर सरकारी प्रक्रिया, डेटा, फॉर्म, रिपोर्ट या रिसर्च वाले काम में अधूरे जवाब सामने आ सकते हैं। बुध प्रधान अंक 5 के लोगों के लिए यह दिन कागज, तथ्य, तारीख और संचार को ठीक करने का है। ऑफिस में कोई मीटिंग, फॉलोअप या स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। छात्र भी विषय पढ़ लेने भर से संतुष्ट न हों। जहां सवाल अटक रहे हैं, वहीं मेहनत बढ़ानी होगी। मूलांक 3 संवाद की मदद देगा, इसलिए पूछने में संकोच न करें। भाग्यांक 1 कहता है कि सुधार की शुरुआत अपने हाथ से करें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में कागजी स्पष्टता सबसे जरूरी रहेगी। किसी भुगतान, बिल, कमीशन, टैक्स, फीस या ऑर्डर से जुड़ी बात में बाद में सवाल उठ सकते हैं, इसलिए हिसाब साफ रखें। बुध व्यापार और गणना का ग्रह है, इसलिए अनुमान के बजाय लिखित आंकड़ों पर टिके रहना बेहतर रहेगा। कमाई के मौके बन सकते हैं, पर जहां शर्तें पूरी तरह समझ न आएं वहां रुककर दोबारा देखना समझदारी होगी। खासकर साझे लेनदेन में बात और रकम दोनों एक जैसी दर्ज रहें।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग ज्यादा भागे तो बेचैनी, हल्की घबराहट या पेट में खिंचाव जैसा असर महसूस हो सकता है। ऐसे में काम के बीच तीन छोटे विराम लें और हर विराम में गहरी सांस लेकर मन को एक बात पर टिकाएं। बुध का संबंध तंत्रिका गति से भी माना जाता है, इसलिए बहुत सारे खुले सिरों को एक साथ पकड़े रहने के बजाय उन्हें लिखकर क्रम देना राहत देगा। मीठी चाय या पानी लेकर थोड़ी देर शांत बैठना भी मदद कर सकता है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फ़िरोज़ी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: अधूरे जवाब के भरोसे कोई कागज आगे न बढ़ाएं। सरकारी प्रक्रिया में पुरानी तारीख या डिटेल गलत न रहने दें। सिर्फ बोलकर तय हुई बात को अंतिम मानना भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: पहले अधूरे सवाल समेटें, फिर नई बात हाथ में लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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