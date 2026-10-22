मूलांक 5 राशिफल 22 अक्टूबर: रिश्ते में बढ़ सकती है गलतफहमी, जानें कैसा जाएगा दिन?
मूलांक 5 वालों का ग्रह स्वामी बुध है। ऐसे में जानें कि बुध आज किन बातों की ओर इशारे कर रहे हैं और आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है? यहां पढ़ें मूलांक 5 का अंक राशिफल।
पहली सावधानी यह है कि अपने मन की पूरी बात दबाकर न रखें। अंक 5 के लोग अक्सर तेज सोचते हैं, पर हर बात भीतर रखने से उलझन बढ़ती है। बुध का असर आपको बातचीत, गणना और सही शब्द चुनने की ताकत देता है। सुबह के रूटीन में भी यह बात दिख सकती है। जैसे चाय बनाते समय आप एक साथ दिन का प्लान, फोन के मैसेज और घर की छोटी सूची सोचने लगते हैं। यही बिखराव आगे काम में भी आ सकता है। 22 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 कहता है कि बातों को क्रम में रखिए। भाग्यांक 6 जोड़ता है कि लहजा नरम रहे तो लोग जल्दी जुड़ेंगे। विचारों का आदान प्रदान आपके लिए रास्ता खोल सकता है।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी सबसे बड़ी ताकत खुलकर बात करना है, लेकिन इस समय आधी बात कहकर रुक जाना गलतफहमी बढ़ा सकता है। अगर मन में कोई योजना, चिंता या बदलाव का विचार है, तो उसे सरल शब्दों में सामने रखें। पार्टनर को यह समझना जरूरी हो सकता है कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं। परिवार में भी सलाह मांगना कमजोरी नहीं है। बुध आपको सही बात सही समय पर कहने की कला देता है। बस तर्क इतना न बढ़ाएं कि अपनापन पीछे छूट जाए। सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में असली चुनौती आपकी सोच नहीं, उसकी प्रस्तुति है। आपके पास आइडिया हो सकते हैं, पर टीम या सहकर्मी तब जुड़ेंगे जब उन्हें पूरा चित्र साफ दिखेगा। बुध व्यापार, कागज और निर्णय का स्वामी है, इसलिए लिखित रूप में प्लान रखना फायदेमंद रहेगा। मीटिंग हो या सामान्य चर्चा, बहुत घुमाकर बात करने के बजाय उद्देश्य, तरीका और अगला कदम साफ बोलें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही सूत्र ठीक रहेगा। केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उत्तर को व्यवस्थित करना होगा। मूलांक 4 का असर अनुशासन मांग रहा है, इसलिए बिखरे नोट्स और बिखरी सोच दोनों समेटें।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में बातचीत की कमी छोटी रुकावट बना सकती है। अगर कोई साझा खर्च, बिल, भुगतान या काम से जुड़ा हिसाब है, तो उसे साफ लिखकर रखें। बुध अंक 5 को लेन देन में चतुर बनाता है, लेकिन अनुमान पर चलना ठीक नहीं रहेगा। भाग्यांक 6 यह संकेत देता है कि सुविधा, घर या रूपरंग से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। जरूरी और गैरजरूरी में फर्क करना बेहतर रहेगा। किसी भी रकम को लेकर मौखिक सहमति से ज्यादा लिखित पुष्टि पर भरोसा करें।
हेल्थ राशिफल
मन की भागदौड़ शरीर से पहले थकान दिखा सकती है। खासकर जब आप कई लोगों को अलग अलग जवाब दे रहे हों। सुबह उठते ही बिना क्रम के काम पकड़ने के बजाय पहले तीन जरूरी काम तय कर लें। इससे दिमाग हल्का रहेगा। बुध का असर नसों और मानसिक फुर्ती से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पानी कम पीना या खाली पेट लंबे समय तक रहना बेचैनी बढ़ा सकता है। हल्का और सादा खाना आपको स्थिर रखेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी देकर सहमति लेने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। ऑफिस में अपनी योजना बहुत बिखरे तरीके से न रखें। साझा खर्च या हिसाब बोलकर नहीं, लिखकर तय करें।
आज की सलाह: अपनी सोच को सरल शब्दों में रखिए, सहयोग बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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