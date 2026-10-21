मूलांक 5 राशिफल 21 अक्टूबर: करियर में मिलेगा बुध का सपोर्ट, रिश्ते में गलती बढ़ाएगी उलझन
मूलांक 5 वालों को 21 अक्टूबर के दिन कुछ बातों को लेकर सतर्क रहना है। वहीं करियर के मामले में आज बुध कई बार सपोर्ट करेत दिखेंगे। जानें रिश्तों के मामलों में आज किन चीजों का ध्यान रखना है?
धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में सधती दिख सकती हैं। अंक 5 के लोगों पर बुध का असर बात, समझ, हिसाब और सही समय पर सही निर्णय से दिखता है। इसलिए जो काम पिछले दिनों बिखरे लग रहे थे, उन्हें अब क्रम में लाने का मौका मिल सकता है। 21 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा भी आपके लिए उपयोगी है। मूलांक 3 सोच को खुला रखता है और भाग्यांक 5 आपकी स्वाभाविक चपलता को बढ़ाता है। किसी नई स्किल, ट्रेनिंग या काम सीखने से आगे फायदा जुड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी योजना बनानी हो तो विषय, समय और छोटे लक्ष्य साफ लिख लें। इससे घर और काम दोनों में स्पष्टता बढ़ेगी।
लव राशिफल
रिश्तों में इस समय समझदारी दिखाने का तरीका शब्दों से ज्यादा व्यवहार में होगा। बुध की प्रकृति बातचीत वाली है, लेकिन केवल समझाना काफी नहीं होगा। जो कहें, उसे छोटे काम से साबित भी करें। पार्टनर किसी व्यावहारिक मदद की उम्मीद कर सकता है। परिवार में बच्चों की पढ़ाई, फीस, रुटीन या जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। ऐसी बातों में आपका संतुलित रवैया काम आएगा। मन की बात घुमा कर कहने से उलझन बढ़ सकती है। साफ और नरम अंदाज रिश्तों को हल्का रखेगा।
करियर राशिफल
कामकाज की दिशा में यह दिन उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर तब जब आप सीखने को बोझ नहीं बल्कि निवेश मानें। बुध आपको नई जानकारी जल्दी पकड़ने की क्षमता देता है। इसलिए ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल कोर्स, सॉफ्टवेयर सीखना, रिपोर्ट बनाना, डेटा समझना या क्लाइंट से बातचीत जैसे काम आगे बढ़ सकते हैं। 21 अक्टूबर का 3 और 5 वाला मेल दिमाग को सक्रिय रखेगा, इसलिए मीटिंग में अच्छे पॉइंट निकल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना फायदेमंद रहेगा। बच्चों की पढ़ाई संभालने वाले लोग टाइम टेबल छोटा रखें। इससे अमल आसान होगा। बिजनेस में धीरे लेकिन पक्का बढ़त का संकेत है।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में दूर की सोच रखना इस समय बेहतर रहेगा। लंबी अवधि की योजना, बचत का ढांचा या किसी उपयोगी चीज पर सोच समझकर खर्च लाभकारी बन सकता है। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए रकम, अवधि और शर्तों को ध्यान से पढ़ना आपके लिए खास रहेगा। भाग्यांक 5 कुछ मौके जल्दी सामने ला सकता है, पर तुलना करके निर्णय लेना ज्यादा ठीक होगा। कम समय के दिखावटी लाभ से ज्यादा टिकाऊ विकल्प पर नजर रखें। सीखने पर किया गया खर्च भी आगे कमाई का रास्ता बना सकता है।
हेल्थ राशिफल
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहे तो शरीर चुपचाप थक सकता है। लगातार बैठकर पढ़ने, लिखने या प्लान बनाने के बीच हाथ, उंगलियों और कंधों को थोड़ा आराम दें। बुध प्रधान लोगों में बेचैनी कई बार छोटी छोटी हरकतों में दिखती है। इसलिए दो कामों के बीच तीन मिनट रुककर गहरी सांस लें। हल्का स्ट्रेच और सादा पानी आपको स्थिर रखने में मदद कर सकता है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी फॉर्म या कागज पर सहमति न दें। बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़े लक्ष्य एक साथ न रखें। सिर्फ सुनकर किसी स्कीम को सही मान लेना भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: सीखने वाली बात को तुरंत छोटे काम में उतारें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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